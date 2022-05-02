9 травня на Луганщину чекають масовані обстріли окупантами, - Гайдай

Російські окупанти використовують тактику "випаленої землі".

Про це у Telegram повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Щоденно одразу сім ворожих літаків обстрілюють вільні міста Луганщини. Рубіжне та Попасна схожі ступенем руйнувань з випаленим Новотошківським. Вцілілі будівлі в цих містах - відсутні. Евакуація з Попасної та Рубіжного ускладнена.



9 травня на Луганську область чекають масовані обстріли, тактика "випаленої землі" у сакральну дату для путіна буде відпрацьовуватися на повну. Орки заволоділи формою ЗСУ та гуманітарним транспортом - можливі провокації. Правила ведення війни з росіянами не працюють. Орки - одним словом", - йдеться в повідомленні.

Також, за словами Гайдая, рашисти вивозять з України медобладнання до РФ.

"Терор місцевого населення на окупованих територіях не зупиняється", - пісдумував очільник ОВА.

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