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Новини Війна
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9 травня на Луганщину чекають масовані обстріли окупантами, - Гайдай

луганщина,війна

Російські окупанти використовують тактику "випаленої землі".

Про це у Telegram повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Щоденно одразу сім ворожих літаків обстрілюють вільні міста Луганщини. Рубіжне та Попасна схожі ступенем руйнувань з випаленим Новотошківським. Вцілілі будівлі в цих містах - відсутні. Евакуація з Попасної та Рубіжного ускладнена.

9 травня на Луганську область чекають масовані обстріли, тактика "випаленої землі" у сакральну дату для путіна буде відпрацьовуватися на повну. Орки заволоділи формою ЗСУ та гуманітарним транспортом - можливі провокації. Правила ведення війни з росіянами не працюють. Орки - одним словом", - йдеться в повідомленні.

Також, за словами Гайдая, рашисти вивозять з України медобладнання до РФ.

"Терор місцевого населення на окупованих територіях не зупиняється", - пісдумував очільник ОВА.

Також читайте: Росіяни обкрадають лікарні Луганщини: вивозять дороговартісне медобладнання в РФ, - Гайдай

Автор: 

Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4888)


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І це теж пояснить.
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02.05.2022 21:42 Відповісти
Начувайтесь, кляті москалі...

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02.05.2022 21:47 Відповісти
Російські окупанти вивезли з Маріуполя частину вцілілих апаратів ШВЛ, необхідних при лікуванні тяжкохворих ковідних пацієнтів. Повідомляється, що у маріупольських лікарнях було 60 апаратів штучної вентиляції легень.Зараз це обладнання російські окупанти вивозять на свою територію.Джерело: Маріупольська https://t.me/mariupolrada/9447?fbclid=IwAR2FTr-uGjPzt2OcNWp9LQxQu_uSASk7xDcptwHtkvjQJpw_vqqE1frcaJ4 міськрада
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02.05.2022 21:55 Відповісти
Якщо навіть Гайдаю відомі плани русні на 9 травня, то може військове керівництво теж щось знає та завадить цім планам орків?
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02.05.2022 22:08 Відповісти
 
 