9 мая Луганщину ждут массированные обстрелы оккупантами, - Гайдай
Российские оккупанты используют тактику "выжженной земли".
Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Ежедневно сразу семь вражеских самолетов обстреливают свободные города Луганщины. Рубежное и Попасная схожи по степени разрушений с выжженным Новотошковским. Уцелевшие здания в этих городах отсутствуют. Эвакуация из Попасной и Рубежного затруднена.
9 мая Луганскую область ожидают массированные обстрелы, тактика "выжженной земли" в сакральную дату для Путина будет отрабатываться по полной. Орки завладели формой ВСУ и гуманитарным транспортом – возможны провокации. Правила ведения войны с россиянами не работают. Орки – одним словом", - говорится в сообщении.
Также, по словам Гайдая, рашисты вывозят из Украины медоборудование в РФ.
"Террор местного населения на оккупированных территориях не прекращается", - написал глава ОВА.
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