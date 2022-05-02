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Новости Война
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9 мая Луганщину ждут массированные обстрелы оккупантами, - Гайдай

луганщина,війна

Российские оккупанты используют тактику "выжженной земли".

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Ежедневно сразу семь вражеских самолетов обстреливают свободные города Луганщины. Рубежное и Попасная схожи по степени разрушений с выжженным Новотошковским. Уцелевшие здания в этих городах отсутствуют. Эвакуация из Попасной и Рубежного затруднена.

9 мая Луганскую область ожидают массированные обстрелы, тактика "выжженной земли" в сакральную дату для Путина будет отрабатываться по полной. Орки завладели формой ВСУ и гуманитарным транспортом – возможны провокации. Правила ведения войны с россиянами не работают. Орки – одним словом", - говорится в сообщении.

Также, по словам Гайдая, рашисты вывозят из Украины медоборудование в РФ.

"Террор местного населения на оккупированных территориях не прекращается", - написал глава ОВА.

Читайте также: Россияне обворовывают больницы Луганщины: вывозят дорогостоящее медоборудование в РФ, - Гайдай

Автор: 

Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6506)


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І це теж пояснить.
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02.05.2022 21:42 Ответить
Начувайтесь, кляті москалі...

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02.05.2022 21:47 Ответить
Російські окупанти вивезли з Маріуполя частину вцілілих апаратів ШВЛ, необхідних при лікуванні тяжкохворих ковідних пацієнтів. Повідомляється, що у маріупольських лікарнях було 60 апаратів штучної вентиляції легень.Зараз це обладнання російські окупанти вивозять на свою територію.Джерело: Маріупольська https://t.me/mariupolrada/9447?fbclid=IwAR2FTr-uGjPzt2OcNWp9LQxQu_uSASk7xDcptwHtkvjQJpw_vqqE1frcaJ4 міськрада
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02.05.2022 21:55 Ответить
Якщо навіть Гайдаю відомі плани русні на 9 травня, то може військове керівництво теж щось знає та завадить цім планам орків?
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02.05.2022 22:08 Ответить
 
 