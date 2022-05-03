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Над Одесою знищено черговий російський безпілотник, - ОВА

безпілотник

В небі над Одесою знищено черговий російський безпілотник.

Про це повідомив у телеграм-каналі речник Одеської ОВА Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Одеса. Ще один ворожий БпЛА типу "Форпост" пішов за російським кораблем. Дякуємо ППО!" - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 2 доби ЗСУ знищили майже 20 російських безпілотників загальною вартістю 2 млн доларів, - Генштаб. ФОТОрепортаж

Автор: 

армія рф (17729) безпілотник (4293) Одеса (5494) росія (65856)


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Тільки цей один БПЛА коштує близько 7 млн. А Залужний говорив, що знищено длизько 20 БПЛА за останні 2 доби загальною вартістю 2 млн. За "Форпост", напевно, Залужному ще не доклали...
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03.05.2022 12:21 Відповісти
 
 