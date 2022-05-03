Над Одесою знищено черговий російський безпілотник, - ОВА

В небі над Одесою знищено черговий російський безпілотник.

Про це повідомив у телеграм-каналі речник Одеської ОВА Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Одеса. Ще один ворожий БпЛА типу "Форпост" пішов за російським кораблем. Дякуємо ППО!" - зазначив він.

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