Над Одесою знищено черговий російський безпілотник, - ОВА
В небі над Одесою знищено черговий російський безпілотник.
Про це повідомив у телеграм-каналі речник Одеської ОВА Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Одеса. Ще один ворожий БпЛА типу "Форпост" пішов за російським кораблем. Дякуємо ППО!" - зазначив він.
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Александр Рак #277693
показати весь коментар03.05.2022 12:21 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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