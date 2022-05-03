Колона евакуйованих з "Азовсталі" вже у Запоріжжі. ВIДЕО

У супроводі Міжнародного Червоного Хреста та Організації Об‘єднаних Націй вдалося вивезти перших цивільних з "Азовсталі".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Нині вони пройдуть перевірку документів, за необхідності медичну чи психологічну допомогу й будуть мати можливість поїхати за кордон або інші області України.

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