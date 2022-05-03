Колона евакуйованих з "Азовсталі" вже у Запоріжжі. ВIДЕО
У супроводі Міжнародного Червоного Хреста та Організації Об‘єднаних Націй вдалося вивезти перших цивільних з "Азовсталі".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Нині вони пройдуть перевірку документів, за необхідності медичну чи психологічну допомогу й будуть мати можливість поїхати за кордон або інші області України.
Топ коментарі
+16 PREDATOR PREDATOR
показати весь коментар03.05.2022 16:55 Посилання
+15 Вася Шевченко #371210
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+15 NewTroll
показати весь коментар03.05.2022 16:58 Посилання
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а як горлали, скільки вже всі написали, сам зе вже хвалився, арахамія не відставав.
ми раді, звичайно, за цих 150 людей, але ж там ще 100 000 плюс Азов.
Коли при першій евакуації рашисти захапали 40% евакуйованих і їм на це українська влада НІЧОГО НЕ СКАЗАЛА і НЕ ЗРОБИЛА.
На другий раз вони захапали вже 80% евакуйованих!