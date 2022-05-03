Ситуація на Луганщині почне змінюватись через два тижні, - Гайдай

На Луганщині ситуація почне змінюватись приблизно через два тижні.

Про це у Telegram повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Почне все змінюватися десь через два тижні. І кількість боїв, звичайно, збільшиться. Але і ті рішення, які прийняв Захід, для допомоги нам, реалізуються до двох тижнів. І через два тижні ми вже побачимо, в принципі, зміни", - наголосив він.

За словами Гайдай, в окупованому Луганську лікарня повністю забита тілами рашстів. Деякі трупи навіть не можуть впізнати.

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