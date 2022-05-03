Ситуація на Луганщині почне змінюватись через два тижні, - Гайдай
На Луганщині ситуація почне змінюватись приблизно через два тижні.
Про це у Telegram повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Почне все змінюватися десь через два тижні. І кількість боїв, звичайно, збільшиться. Але і ті рішення, які прийняв Захід, для допомоги нам, реалізуються до двох тижнів. І через два тижні ми вже побачимо, в принципі, зміни", - наголосив він.
За словами Гайдай, в окупованому Луганську лікарня повністю забита тілами рашстів. Деякі трупи навіть не можуть впізнати.
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хто зараз не на лініі зіткнення з Ордою, Мы с Монголией воюем? Я не знаю другой Орды.
Идёт Первая Отечественная война с Россией. Продлится несколько лет - станет Великой Отечественной войной с Россией. Точки расставлены. Нет у нас иной Отечественной войны кроме этой. Ещё раз - с Россией.
Оставьте ордынцев истории. Представьте что через 300 лет историкам о этой войне сохранился только ваш комментарий.
Я знаю одного пассажира "вінневтік" - у него козни строила "другая сторона"
Какая нация в нашей стране получит, завоюет свободу?