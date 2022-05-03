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Новости Война
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Ситуация на Луганщине начнет меняться через две недели, - Гайдай

луганщина

На Луганщине ситуация начнет меняться примерно через две недели.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Начнет все меняться где-то через две недели. И количество боев, конечно, увеличится. Но и те решения, которые принял Запад для помощи нам, реализуются до двух недель. И через две недели мы уже увидим, в принципе, изменения", - подчеркнул он.

По словам Гайдая, в оккупированном Луганске больница полностью забита телами рашстов. Некоторые трупы даже не могут узнать.

Смотрите также: Войска РФ разбомбили самолетами элеватор в Рубежном. Рашисты хотят устроить Голодомор, - Гайдай. ФОТО

Автор: 

Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6508)


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Після того, як ситуація "почне змінюватись", ВСІ трупи навіть не можуть впізнати.
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03.05.2022 19:45 Ответить
Держим ряды !!! Бьем всеми силами и средствами... Перелом уже произошел -- свинособакам хана . гнать будем до конца !!! Через пару недель картина измениться !!! СЛАВА ЗСУ !!!
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03.05.2022 20:24 Ответить
Ааа... «Нам бы день простоять да ночь продержаться». Ці слова «пролетарский детский писатель» Аркадій Гайдар вклав до вуст свого «Мальчиша Кибальчиша». «Ех би Да каби» - авось повезьот! А ми обов'язково протримаємося, інакше бути не може. Тим більше що увесь світ із нами. Шкода, що багатьох втрат можна було б уникнути, при більш швидкому реагуванні. Але ми завжди будемо винні тим, хто захищає життя мирного населення України. І кожен, хто зараз не на лініі зіткнення з Ордою, намагається зробити свій внесок в Перемогу, й це неймовірно! Українці вже перемогли, а події двох майбутніх тижнів просто підкреслять цей результат
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03.05.2022 20:19 Ответить
Вошли в моду "орки". Кто они такие? вымышленные твари? Мы воюем со своими галлюцинациями?
хто зараз не на лініі зіткнення з Ордою, Мы с Монголией воюем? Я не знаю другой Орды.
Идёт Первая Отечественная война с Россией. Продлится несколько лет - станет Великой Отечественной войной с Россией. Точки расставлены. Нет у нас иной Отечественной войны кроме этой. Ещё раз - с Россией.
Оставьте ордынцев истории. Представьте что через 300 лет историкам о этой войне сохранился только ваш комментарий.
Я знаю одного пассажира "вінневтік" - у него козни строила "другая сторона"
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03.05.2022 21:04 Ответить
Плохо историю знаешь! Московию создали татары Золотой Орды, монголов в орде не было, от Ивана (страшного 4-го) до 1917 года 90% дворянства татарского происхождения, бывшие татарские мурзы. Россия, не историческое название Московии, придуманное Петром. Могли и Византией и Римом 3 назвать. Почитай хотя бы Ключевского. Ордынцы они и есть, ордынская ставка переехала из Астрахани в Москву. Нет никакой России, есть какая-то федерация, а России нет и не было никогда, как и русского народа. Умный ты наш, найди на карте такую страну или хотя бы республику, а народ русский это кто? И не надо здесь менторских поучений!
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03.05.2022 21:33 Ответить
Да, в международном трибунале нет такого лексикона. К тому же татары и монголы могут обидеться. Но отечественная война это лексикон коммунистов и россиян. Правильное название этой войне будет национально-освободительная. Не народная а национальная. Потому что "народы" в ДНР ЛНР, КНР. А во всех цивилизованных странах Нация.
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04.05.2022 00:04 Ответить
Каждое слово несет смысл. От кого (какого гнета) освободится изначально свободная, независимая Украина?
Какая нация в нашей стране получит, завоюет свободу?
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04.05.2022 08:09 Ответить
 
 