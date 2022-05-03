Ситуация на Луганщине начнет меняться через две недели, - Гайдай

На Луганщине ситуация начнет меняться примерно через две недели.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Начнет все меняться где-то через две недели. И количество боев, конечно, увеличится. Но и те решения, которые принял Запад для помощи нам, реализуются до двух недель. И через две недели мы уже увидим, в принципе, изменения", - подчеркнул он.

По словам Гайдая, в оккупированном Луганске больница полностью забита телами рашстов. Некоторые трупы даже не могут узнать.

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