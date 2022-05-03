Ситуация на Луганщине начнет меняться через две недели, - Гайдай
На Луганщине ситуация начнет меняться примерно через две недели.
Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Начнет все меняться где-то через две недели. И количество боев, конечно, увеличится. Но и те решения, которые принял Запад для помощи нам, реализуются до двух недель. И через две недели мы уже увидим, в принципе, изменения", - подчеркнул он.
По словам Гайдая, в оккупированном Луганске больница полностью забита телами рашстов. Некоторые трупы даже не могут узнать.
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хто зараз не на лініі зіткнення з Ордою, Мы с Монголией воюем? Я не знаю другой Орды.
Идёт Первая Отечественная война с Россией. Продлится несколько лет - станет Великой Отечественной войной с Россией. Точки расставлены. Нет у нас иной Отечественной войны кроме этой. Ещё раз - с Россией.
Оставьте ордынцев истории. Представьте что через 300 лет историкам о этой войне сохранился только ваш комментарий.
Я знаю одного пассажира "вінневтік" - у него козни строила "другая сторона"
Какая нация в нашей стране получит, завоюет свободу?