Достатньої кількості важкого озброєння і бронетехніки для проведення деблокади Маріуполя немає, - Данілов
ЗСУ не володіють потрібною кількістю важкого озброєння і бронетехніки для проведення деблокади Маріуполя і звільнення міста від російських окупантів.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Вони (захисники Маріуполя, - Ред.) там всі герої. Будь хоча б маленька можливість їх звідти звільнити в плані військової операції, то вона б обов'язково відбулася, - зазначив він.
Данілов заявив, що необхідної кількості техніки для здійснення силової деблокади поки немає.
"На жаль, те, що ми називаємо важке озброєння і броня, в достатній кількості у нас сьогодні немає. Якби була, то президент би дав команду і спецоперація була б зроблена", - розповів секретар РНБО.
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Втрати ворога складають:
● особового складу - 40
● танків - 5
● БМП - 2
● АТ - 7
● мінометних розрахунків - 1
Смерть ворогам!
Слава Україні!
називає солдатів Героями і заздалегіть ховає їх. Треба більше казати про бездарність командувача, інакше там помруть усі страшною смертю. Світ вже побачив варварство й хворість мозку росії, наше керівництво хоче ще показати звірства окупанта давши "добро" окупантові на знищення наших солдатів у Маріуполі
В цивілізованих країнах після таких пройобів чиновники йдуть у відставку.
А у нас пох.... *****..ав вихід орків з Криму, *****..ав наступ з території бєларашки.
Але пох..., далі лізе на трибуну і щось ****..ть.
А у нас нечем деблокировать. Это значит никто ничего не будет отбивать.
А тим часом в нас бригади стоять без діла біля Приднєстров'я, і ніхто не поспішає зачистити той "гнійник" й перекинути їх на визволення Півдня.
Не вспоминайте Мариуполь.
Вы его бросили.
Что не ляп то глупость и вредительство.