Достатньої кількості важкого озброєння і бронетехніки для проведення деблокади Маріуполя немає, - Данілов

ЗСУ не володіють потрібною кількістю важкого озброєння і бронетехніки для проведення деблокади Маріуполя і звільнення міста від російських окупантів.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Вони (захисники Маріуполя, - Ред.) там всі герої. Будь хоча б маленька можливість їх звідти звільнити в плані військової операції, то вона б обов'язково відбулася, - зазначив він.

Данілов заявив, що необхідної кількості техніки для здійснення силової деблокади поки немає.

"На жаль, те, що ми називаємо важке озброєння і броня, в достатній кількості у нас сьогодні немає. Якби була, то президент би дав команду і спецоперація була б зроблена", - розповів секретар РНБО.

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