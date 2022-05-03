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Новини Війна
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Достатньої кількості важкого озброєння і бронетехніки для проведення деблокади Маріуполя немає, - Данілов

данілов

ЗСУ не володіють потрібною кількістю важкого озброєння і бронетехніки для проведення деблокади Маріуполя і звільнення міста від російських окупантів.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Вони (захисники Маріуполя, - Ред.) там всі герої. Будь хоча б маленька можливість їх звідти звільнити в плані військової операції, то вона б обов'язково відбулася, - зазначив він.

Данілов заявив, що необхідної кількості техніки для здійснення силової деблокади поки немає.

"На жаль, те, що ми називаємо важке озброєння і броня, в достатній кількості у нас сьогодні немає. Якби була, то президент би дав команду і спецоперація була б зроблена", - розповів секретар РНБО.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти розпочали штурм "Азовсталі". Захисники Маріуполя закликають Зеленського втрутитися у ситуацію. ВIДЕО

Автор: 

Данілов Олексій (1259) Маріуполь (3243) Азовсталь (445)


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Топ коментарі
+23
А в січні Данілову не вистачало мін, аби замінувати виходи з Криму. Зате асфальту вистачало.

В цивілізованих країнах після таких пройобів чиновники йдуть у відставку.
А у нас пох.... *****..ав вихід орків з Криму, *****..ав наступ з території бєларашки.
Але пох..., далі лізе на трибуну і щось ****..ть.
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04.05.2022 00:09
+20
Данілов на ворогів працює принижуючи нашу армію і розписуючись у власній безпорадності? Якого фіга ти це городиш, муфлон тупий. Це що запрошення для орків якесь? Кодова передача інформації?
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04.05.2022 00:00
+19
А звільняти Миколаїв, Херсон, Мелітополь, Бердянськ?
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04.05.2022 00:04
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Данілов на ворогів працює принижуючи нашу армію і розписуючись у власній безпорадності? Якого фіга ти це городиш, муфлон тупий. Це що запрошення для орків якесь? Кодова передача інформації?
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04.05.2022 00:00 Відповісти
То виходить, що воїнів просто кинули на смерть.
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04.05.2022 00:03 Відповісти
Це було зрозуміло ще 24 лютого, коли орки вільно вийшли з Криму і пішли на Бердянськ, на Марік, на Херсон, на Нову Каховку...
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04.05.2022 00:11 Відповісти
Щось не розумію... А скільки разів ти спробував проривати зовнішнє кільце оточення свічблейдами, піонами, смерчами, байрактари. Америка вже давно надала нам м777 та ріпери які літають на 1900 км...
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04.05.2022 06:56 Відповісти
Ріперів ніхто не давав. Поки що.
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04.05.2022 09:40 Відповісти
А звільняти Миколаїв, Херсон, Мелітополь, Бердянськ?
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04.05.2022 00:04 Відповісти
Миколаїв???
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04.05.2022 05:34 Відповісти
Хоть бы артиллерией поддерживали наших защитников. Чтобы рашисты не расхаживали по Мариуполю как победители
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04.05.2022 00:04 Відповісти
Так само як і ВагнерГейт? Злили б кацапам інфу що йдуть і просрали все і вся.
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04.05.2022 00:05 Відповісти
Протягом доби, 3 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 3 атаки. Українська артилерія нанесла вогневе ураження по скупченню автомобільної техніки, також було знищено склад з ************. Тривають бої.

Втрати ворога складають:

 ● особового складу - 40
 ● танків - 5
 ● БМП - 2
 ● АТ - 7
 ● мінометних розрахунків - 1

Смерть ворогам!
Слава Україні!
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04.05.2022 00:07 Відповісти
Орикс подтвердил 600 танков. Это на вчера, сегодня будет больше.
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04.05.2022 01:21 Відповісти
тобто він вже всіх там поховав, ірод кончений
називає солдатів Героями і заздалегіть ховає їх. Треба більше казати про бездарність командувача, інакше там помруть усі страшною смертю. Світ вже побачив варварство й хворість мозку росії, наше керівництво хоче ще показати звірства окупанта давши "добро" окупантові на знищення наших солдатів у Маріуполі
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04.05.2022 00:07 Відповісти
лікар з Маріуполя, яка була вбита 2 тижні тому, так прямо і сказала, що їм потрібна допомога, їм не потрібні ваші звання посмертно. Суки кинули людей вмирати.
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04.05.2022 00:56 Відповісти
А в січні Данілову не вистачало мін, аби замінувати виходи з Криму. Зате асфальту вистачало.

В цивілізованих країнах після таких пройобів чиновники йдуть у відставку.
А у нас пох.... *****..ав вихід орків з Криму, *****..ав наступ з території бєларашки.
Але пох..., далі лізе на трибуну і щось ****..ть.
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04.05.2022 00:09 Відповісти
В Пентагоне недавно говорили, что у Украины сейчас больше танков чем у свинособак.
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04.05.2022 00:13 Відповісти
Посмотрите правде в глаза. Путин забрал практически всю 90% и думаю за пару недель заберёт всю луганскую обл.и практически всю Донецкую. Забрал до Днепра херсонскую и запорожскую области обеспечив 100 % корридор в Крым, а так же пресную воду в Крым. Вопрос небольшого времени, чтобы она туда потекла. И вишенка на торте - самая мощная в Европе Запорожская АЭС. Которая обеспечивает весь юг и Крым электричеством. Потом если не отобьёт порты Одессы. Подпишет перемирие. Все поставки по ленд-лиз это только не дать путину дальше идти до Збруч и на Киев. И не о каком освобождение речи не идёт. Это всё бла-бла-бла. Решение Киева это остаться на тех же самых схемах и потоках ,но чуть меньше . А жизнь идёт своим чередом.

А у нас нечем деблокировать. Это значит никто ничего не будет отбивать.
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04.05.2022 00:23 Відповісти
А **** ты сидишь под прокси долбодятел. А не под северодонецком?
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04.05.2022 07:09 Відповісти
Начинать программу ленд-лиза нет смысла, если собираются прекращать боевые действия. Так что вы сильно ошибаетесь. Мир готовится к долгой войне и наша армия тоже. С Юга орков точно будут пытаться выбивать. По факту их наступление уже захлебнулось. Если не будет "вставай страна огромная", то больше, чем на месяц их не хватит, а потом - назад. Никто на такое перемирие не согласится. Если Украине остается только порт Одессы (который по факту тоже заблокирован), то жизнь у Украины закончилась - это умножает на ноль наш экспортный потенциал, плюс блокирует поставку угля на электростанции.
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04.05.2022 00:47 Відповісти
Иловайский котел 2. Нам опять крутят старый фильм с 2014го. Данилов это из той же группы пророссийских чиновников что и Ермак и Арестович. Именно он слил операцию по захвату вагнеровцев американским спецназом.
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04.05.2022 00:35 Відповісти
Логічно розпочати з визволення Херсону - куди більш реальна ціль. Звільнення Херсона - ключ до звільнення Маріуполя й всього Півдня. Звільнення Херсону відкриває можливість перерізати постачання угруповуванню окупанта на Півдні й відрізати йому виход до Криму.
А тим часом в нас бригади стоять без діла біля Приднєстров'я, і ніхто не поспішає зачистити той "гнійник" й перекинути їх на визволення Півдня.
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04.05.2022 00:48 Відповісти
Тому що такі не потрібні. Він же не розміновував Чонгар і не здавав без бою міста
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04.05.2022 08:21 Відповісти
Вообще то у тебя проблема с цифрами. Ну для начала для того чтобы освободить Мариуполь Херсон и т.д. бригад возле приднестровья явно недостаточно в десятки раз. Ты хотя бы сопоставь размеры территорий по карте или количество людей. А еще лучше спроси у папы, стратег.
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04.05.2022 02:22 Відповісти
когда выпускник ветеринарного техникама руководит безопасностью страны, то не будет построено ни свинарника, ни выделено денег на ракетную программу...,
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04.05.2022 06:05 Відповісти
В нас не вистарчає основного-нормального керівництва державою, починаючи від ОП. Звідси і такий розклад. І не треба з вумною мордою ліца щось там белькотіти...тошнить
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04.05.2022 06:50 Відповісти
Хтл такий цей чоловік,що дає такі прогнози і оцінку зброї? Кордони 24 лютого? Так вони були уже під Києвом. Може все таки зняти охорону столиці і відправити в Маріуполь. Ах,забула в Києві яжневтік з елітної охороною 50 тис
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04.05.2022 07:58 Відповісти
Да пошел ты в сраку.
Не вспоминайте Мариуполь.
Вы его бросили.
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04.05.2022 08:08 Відповісти
Нашли себе отговорку. Так и скажите, что слили Мариуполь, как и весь юг Украины. Как это ЗЕлебобики ещё не объявили о строительстве дороги из Мариуполя в Крым, чтобы русофашистам было легче перебрасывать свою военную технику в Украину, а обратно тянуть украинское зерно и всё награбленное.
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04.05.2022 08:40 Відповісти
Може нарешті сказати, що розуму не вистачає. Не соромтеся, запросіть когось з-за кордону, хай допоможуть розробити наступальну операцію, нарешті. (220 танків від Польщі то мало?)
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04.05.2022 08:43 Відповісти
І ще цікаве питання: чому досі існує ізюмський плацдарм московитів?
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04.05.2022 09:35 Відповісти
Этот совецкий мужик задрал.
Что не ляп то глупость и вредительство.
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04.05.2022 08:56 Відповісти
Заткніть цього ушльопка і поверніть в рнбо військових!
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04.05.2022 09:06 Відповісти
Данілов іди вже з посади,неспроможне кончене!
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04.05.2022 09:10 Відповісти
 
 