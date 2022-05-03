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Російські окупанти розпочали штурм "Азовсталі". Захисники Маріуполя закликають Зеленського втрутитися у ситуацію. ВIДЕО

Російські загарбники розпочали штурм заводу "Азовсталь".

Про це повідомив заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти прямо зараз намагаються прорватися на територію заводу. Перед штурмом російська авіація бомбила комбінат", - повідомив він.

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"Захисники Маріуполя, які перебувають на "Азовсталі", закликають Верховного Головнокомандувача втрутитися у ситуацію", - заявив Паламар.

Повідомляється, що перед штурмом російська авіація кілька годин поспіль бомбила "Азовсталь". Виникла масштабна пожежа, стовп диму видно в усіх районах Маріуполя.

Російські окупанти розпочали штурм Азовсталі. Захисники Маріуполя закликають Зеленського втрутитися у ситуацію 01

Згодом російські вбивці з Міноборони РФ підтвердили, що почали штурмувати "Азовсталь".

Автор: 

армія рф (17698) Маріуполь (3241) Азов (784) Азовсталь (444)


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Топ коментарі
+75
Ану не провокатор розкажи як орки с Криму на повній швидкості прямо до Маріуполя доїхали?
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03.05.2022 15:00
+69
Ось до чого призвело розмінування Чонгара та втрата півдня. Чого можно від верховного ЗЕ-командувача очікувати після цих дій?
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03.05.2022 14:54
+54
Чергове підтвердження того, що вірити кацапам не можна від слова "ВЗАГАЛІ".
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03.05.2022 14:53
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Не вмешается.
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03.05.2022 17:05 Відповісти
Ган-дон який кинув сержанта Журавля помирати 4 доби попри обіцянку в ря тувати не допоможе і цього разу БО ЗЕЛЯ ПАТАЛОНЄГІЧНИЙ БРЕХУН І СЦИКУН !!!
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03.05.2022 21:29 Відповісти
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