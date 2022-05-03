Російські окупанти розпочали штурм "Азовсталі". Захисники Маріуполя закликають Зеленського втрутитися у ситуацію. ВIДЕО

Російські загарбники розпочали штурм заводу "Азовсталь".

Про це повідомив заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти прямо зараз намагаються прорватися на територію заводу. Перед штурмом російська авіація бомбила комбінат", - повідомив він.

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"Захисники Маріуполя, які перебувають на "Азовсталі", закликають Верховного Головнокомандувача втрутитися у ситуацію", - заявив Паламар.

Повідомляється, що перед штурмом російська авіація кілька годин поспіль бомбила "Азовсталь". Виникла масштабна пожежа, стовп диму видно в усіх районах Маріуполя.

Згодом російські вбивці з Міноборони РФ підтвердили, що почали штурмувати "Азовсталь".