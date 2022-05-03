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Новости Война
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Российские оккупанты приступили к штурму "Азовстали". Защитники Мариуполя призывают Зеленского вмешаться в ситуацию. ВИДЕО

Российские захватчики приступили к штурму завода "Азовсталь".

Об этом сообщил заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты прямо сейчас пытаются прорваться на территорию завода. Перед штурмом российская авиация бомбила комбинат", - сообщил он.

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"Находящиеся на "Азовстале" защитники Мариуполя призывают Верховного Главнокомандующего вмешаться в ситуацию", - заявил Паламарь.

Впоследствии российские убийцы из Минобороны РФ подтвердили, что начали штурмовать "Азовсталь".

Автор: 

армия РФ (19547) Мариуполь (5722) Азов (800) Азовсталь (377)


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Топ комментарии
+75
Ану не провокатор розкажи як орки с Криму на повній швидкості прямо до Маріуполя доїхали?
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03.05.2022 15:00
+69
Ось до чого призвело розмінування Чонгара та втрата півдня. Чого можно від верховного ЗЕ-командувача очікувати після цих дій?
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03.05.2022 14:54
+54
Чергове підтвердження того, що вірити кацапам не можна від слова "ВЗАГАЛІ".
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03.05.2022 14:53
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Не вмешается.
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03.05.2022 17:05 Ответить
Ган-дон який кинув сержанта Журавля помирати 4 доби попри обіцянку в ря тувати не допоможе і цього разу БО ЗЕЛЯ ПАТАЛОНЄГІЧНИЙ БРЕХУН І СЦИКУН !!!
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03.05.2022 21:29 Ответить
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