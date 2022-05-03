Российские оккупанты приступили к штурму "Азовстали". Защитники Мариуполя призывают Зеленского вмешаться в ситуацию. ВИДЕО
Российские захватчики приступили к штурму завода "Азовсталь".
Об этом сообщил заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты прямо сейчас пытаются прорваться на территорию завода. Перед штурмом российская авиация бомбила комбинат", - сообщил он.
"Находящиеся на "Азовстале" защитники Мариуполя призывают Верховного Главнокомандующего вмешаться в ситуацию", - заявил Паламарь.
Впоследствии российские убийцы из Минобороны РФ подтвердили, что начали штурмовать "Азовсталь".
Топ комментарии
+75 andi Mir
показать весь комментарий03.05.2022 15:00 Ссылка
+69 MAKAROV #508144
показать весь комментарий03.05.2022 14:54 Ссылка
+54 Randall Flag #387882
показать весь комментарий03.05.2022 14:53 Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
1 2
Маркиз
показать весь комментарий03.05.2022 17:05 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Сергій Георгійович
показать весь комментарий03.05.2022 21:29 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Страница 2 из 2
1 2
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль