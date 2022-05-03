Российские оккупанты приступили к штурму "Азовстали". Защитники Мариуполя призывают Зеленского вмешаться в ситуацию. ВИДЕО

Российские захватчики приступили к штурму завода "Азовсталь".

Об этом сообщил заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты прямо сейчас пытаются прорваться на территорию завода. Перед штурмом российская авиация бомбила комбинат", - сообщил он.

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"Находящиеся на "Азовстале" защитники Мариуполя призывают Верховного Главнокомандующего вмешаться в ситуацию", - заявил Паламарь.

Впоследствии российские убийцы из Минобороны РФ подтвердили, что начали штурмовать "Азовсталь".