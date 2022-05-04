Жахлива ДТП на Рівненщині: Кількість жертв зросла до 27
Внаслідок масштабної ДТП на Рівненщині загинули 27 осіб.
Про це у Telegram повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.
"У жахливій ДТП на Рівненщині, де зіткнулися мікроавтобус, бензовоз та пасажирський автобус, слідчими поліції знайдено 27 останків загиблих.
Із 38 пасажирів автобуса вціліло лише 12 людей.
Вижив, але у тяжкому стані перебуває водій бензовозу.
27-й загиблий - водій мікроавтобуса "Мерседес Віто", який за попередньою версією і став винуватцем наймасштабнішої трагедії на дорогах України за останнє десятиліття", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+50 Maksym Kovalchuk
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+27 pacerhard melina
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+24 Jose Rodriguez Gacha
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У салоні маршрутного автобуса, за попередньою інформацією, сполученням «Харків-Зґожелець» (Польща), перебувало 35 пасажирів, 11 з них доставлені до медичних закладів Радивилова та Дубна. Двоє водіїв загинули. Не вижив у автопригоді і кермувальник автомобіля «Mercedes Vito». Водій бензовоза наразі у лікарні. Точна кількість загиблих встановлюється.
а некоторые даже настаивают, шо за счёт той второй полосы можно было бы пару дивизионов "Нептуна" сделать и поток по этой дороге был бы меньше
Взагалі - я бачу, в тебе постійно запитання такого рівня.
Враження, що спочатку добре хильнеш, а потім лазиш по форумах.
Ось я водій з 18-річним стажем . За усе життя тільки раза три виїзжав на зустрічну смугу й тільки на трассі , де я бачив кілометрів 5 цієї смуги . Тобто , розомово , в свіьлий період дня й коли нема дощу й туману .
Що може бути меньш стійким ніж мікроавтобус з дуже високим центром ваги , що може бути більш стійким ніж цистерна з паливом (з дуже низким центром ваги) . Тобто , що б перевернути від удару цілу цистерну яким повинен бути імпульс (тобто швидкість) . Бо масса бусіка півтори тонни , а цистерни 20 тонн .
З точки зору кінематики мабуть бусік гнав десь так під 200 км !
Яб перевірив , чи не є той водій бусіка наркоманом, якого завербували орки .
Але подавна більшість зікнень мають вектор впродовж осі автівки . Тут взгалом було лобове .
Стійкість в кинематиці завжди виміряється не безвідностно, а по осях . Й центр ваги теж відносний,
Тут відносно задніх колес ... Ящо їде з гори й товкають в зад , то виміряється по переднім колесам .
Й тому у довгих автівок повздожній центр ваги вважається низким .
До речі й поперечна стійкість ... Це ж не легковушка , в якої ширина в повтори рази меньша за ширину бензовозу .
Для цистерни 4 куба бензину буде (0.6 від води) десь 2.6 тони й сама маса десь так 2.5 тон . Тобто центр ваги повної цистерний приблизно по чверті висоти балону .
На чверть незаповненна цистерна має центр ваги приблизно на одну вісьму низчий за повну . "Приблизно" тому, що не тільки сердня висота зменшується , але й масса рідини . Тобто й плив рідини на загальну масу зменьшується ...
Що може виглядати дивно , але бензовоз більш стійкий за водовоз , бо вода в 1.8 тяжеліша за бензин й тому вплив рідини більший й центр ваги такої ж цистерни з водою буде вже не на чверть висоти цистерни , а приблизно на 3\8 від висоти ...
А з цементовозом там рідина йще двічі важкійша за воду . Й саме тому там дуже массивна машина , більш широка .
Тобто усе психологічно . Водії не знають кінематику , але дупою чують , де рідина більш впливає .
Тому це психологія чито . В бензовозі водію здається що він король мотору , Що рідина легенька й не заносить й часто дурні гоняють як на "формулі" ... А воду водій відчуває навіть через парус бокового вітру ...
На цементу водій мабуть має технологічну межу швидкості
Водій буса пішов на обгін неоплана і зіткнувся на зустрічній з бензовозом. Бензовоз від удару розвернуло на зустрічну під неоплан, він перекинувся і спалахнув. Тобто -всі три авто опинилися практично в купі, яку захопило полум'я.
Люди згоріли заживо.
На тій ділянці обгін взагалі заборонений.
Не думаю, що неоплан їхав надто повільно - просто та гадина спішила ....
подивіться вартість за км - таких золотих доріг не було ні при жодному уряді, крім вашої зекоманди злодійкуватої. на дорогах простіше за все накрасти, то вони й крали, аж гай шумів. де там вже ті отбойники робити.
В этом случае, остался бы в своей полосе.
НО! На четырехполосных дорогах бывали ТАКИЕ ДТП?
То "блатні" з СБУ та екс-нардепом не розминуться на перехресті, то маршрутчики ганяють як попало. Схаменіться! Війни замало? Ці хвилини нічого не вирішують, але коштують життя. І добре, якби лише г@ндонам-водіям, та ще й невинні страждають.
Об этом сообщает МВД Украины.
В ведомстве также отметили, что ДТП произошло из-за водителя микроавтобуса "Mercedes-Benz Vito", которые выехал для обгона на "встречку" и врезался в бензовоз. Он - один из трех неизвестных погибших.
Третий участник аварии - автобус "Setra". В нем 34 пассажира и водитель ехали в Польшу.
24 пассажира из микроавтобуса и автобуса и водитель "Setra" погибли. Среди пострадавших 12 человек - 11 были пассажирами автобуса, а также водитель бензовоза.
Возраст пассажиров от 17 до 69.
Они из Житомирской, Киевской, Черниговской, Харьковской и Хмельницкой областей.