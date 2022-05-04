Жахлива ДТП на Рівненщині: Кількість жертв зросла до 27

Внаслідок масштабної ДТП на Рівненщині загинули 27 осіб.

Про це у Telegram повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"У жахливій ДТП на Рівненщині, де зіткнулися мікроавтобус, бензовоз та пасажирський автобус, слідчими поліції знайдено 27 останків загиблих.

Із 38 пасажирів автобуса вціліло лише 12 людей.

Вижив, але у тяжкому стані перебуває водій бензовозу.

27-й загиблий - водій мікроавтобуса "Мерседес Віто", який за попередньою версією і став винуватцем наймасштабнішої трагедії на дорогах України за останнє десятиліття", - йдеться в повідомленні.

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