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Жахлива ДТП на Рівненщині: Кількість жертв зросла до 27

дснс

Внаслідок масштабної ДТП на Рівненщині загинули 27 осіб.

Про це у Telegram повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"У жахливій ДТП на Рівненщині, де зіткнулися мікроавтобус, бензовоз та пасажирський автобус, слідчими поліції знайдено 27 останків загиблих.

Із 38 пасажирів автобуса вціліло лише 12 людей.

Вижив, але у тяжкому стані перебуває водій бензовозу.

27-й загиблий - водій мікроавтобуса "Мерседес Віто", який за попередньою версією і став винуватцем наймасштабнішої трагедії на дорогах України за останнє десятиліття", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 16 осіб загинули внаслідок ДТП на Рівненщині: Зіткнулися маршрутка, бензовоз та легковик. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

ДТП (4480) Геращенко Антон (935) Рівненська область (1187)


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Топ коментарі
+50
Як завжди, летів баран на випередження думав що проскочить **** тупа.
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04.05.2022 01:09
+27
Мало войны....
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04.05.2022 01:12
+24
Автобус міжнародний,найімовірніше самі жінки і діти...Просто жах...Мало втрачаємо на війні,що ще й у таких безглуздих обставинах люди гинуть...Господи,прийми душі загиблих до твого Царства Небесного і даруй їм вічне блаженство.
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04.05.2022 01:18
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Як завжди, летів баран на випередження думав що проскочить **** тупа.
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04.05.2022 01:09 Відповісти
Учора писав, як ця новина з'явилася - так воно і сталося. "Впевнений, що це якесь бидлота на легковикові. Скільки разів бачив, що пре, падло, по зустрічній тобі в лоб, бо вважає, що інші пригальмують, та пропустять. Але й можуть і не успіти, бо не розраховують на придурків."
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04.05.2022 12:16 Відповісти
Попередньо встановлено, що водій мікроавтобуса «Mercedes Vito» виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із вантажівкою «Mercedes» із цистерною з пальним. Від удару бензовоз виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автобусом «Neoplan» та з'їхав у кювет, де за мить вибухнув. Вогнем знищено також автобус та мікроавтобус.

У салоні маршрутного автобуса, за попередньою інформацією, сполученням «Харків-Зґожелець» (Польща), перебувало 35 пасажирів, 11 з них доставлені до медичних закладів Радивилова та Дубна. Двоє водіїв загинули. Не вижив у автопригоді і кермувальник автомобіля «Mercedes Vito». Водій бензовоза наразі у лікарні. Точна кількість загиблих встановлюється.
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04.05.2022 01:09 Відповісти
Мало войны....
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04.05.2022 01:12 Відповісти
мы на своей ботоферме определились с тем, что за такие деньги можно было бы построить две полосы, но одна полоса кому-то в денежном эквиваленте лягла в карман

а некоторые даже настаивают, шо за счёт той второй полосы можно было бы пару дивизионов "Нептуна" сделать и поток по этой дороге был бы меньше
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04.05.2022 09:02 Відповісти
30 лет и 6 президентов, а тебе именно Зеленский не угодил?
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04.05.2022 12:31 Відповісти
водитель автобуса - преступник забрал с собой на тот свет столько людей - ну хотя-бы уже в кювет попытался свернуть
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04.05.2022 01:43 Відповісти
У нас учат, что сворачивать в кювет нельзя.
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04.05.2022 03:02 Відповісти
Автобус міжнародний,найімовірніше самі жінки і діти...Просто жах...Мало втрачаємо на війні,що ще й у таких безглуздих обставинах люди гинуть...Господи,прийми душі загиблих до твого Царства Небесного і даруй їм вічне блаженство.
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04.05.2022 01:18 Відповісти
а разве там был Vito ? тогда откуда 30 человек жертвы?
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04.05.2022 01:47 Відповісти
Неоплан, віто та бензовоз. Водій на віто вилетів на зустрічну.
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04.05.2022 02:10 Відповісти
Ти хворий, чи читати не вмієш?
Взагалі - я бачу, в тебе постійно запитання такого рівня.
Враження, що спочатку добре хильнеш, а потім лазиш по форумах.
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04.05.2022 02:14 Відповісти
Ну зачем сразу такие упрёки. Может нет такой последовательности, может он одновременно, совмещает, так сказать. Тем более, что в последние годы трезвому человеку невозможно читать большинство комментов на цензоре. Трезвый быстро разочаруется в людях.
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04.05.2022 06:41 Відповісти
читай уважніше,хто на зустрічку виліз
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04.05.2022 02:16 Відповісти
Чукча не читатель…
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04.05.2022 03:30 Відповісти
Таке враження що контролю від поліції ноль за дорогами. Що це ***** за «пункт призначення»? З довбойобами й війни не треба
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04.05.2022 01:28 Відповісти
Куди летіти в такий час? Біда з тими бусами...
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04.05.2022 01:28 Відповісти
Що б доїхати на 5 хвилин ранійше загиблий злодій вбив 27 абсолютно непричетних до його плану (економії 5 хвилин) людей . Харків"яни вірили , що вже врятувалися від ********* й але український утирок -- сам себе вбив й разом з собою 27 людських душ загубив !!!

Ось я водій з 18-річним стажем . За усе життя тільки раза три виїзжав на зустрічну смугу й тільки на трассі , де я бачив кілометрів 5 цієї смуги . Тобто , розомово , в свіьлий період дня й коли нема дощу й туману .

Що може бути меньш стійким ніж мікроавтобус з дуже високим центром ваги , що може бути більш стійким ніж цистерна з паливом (з дуже низким центром ваги) . Тобто , що б перевернути від удару цілу цистерну яким повинен бути імпульс (тобто швидкість) . Бо масса бусіка півтори тонни , а цистерни 20 тонн .
З точки зору кінематики мабуть бусік гнав десь так під 200 км !

Яб перевірив , чи не є той водій бусіка наркоманом, якого завербували орки .
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04.05.2022 01:32 Відповісти
Да какой там наркоман?! У нас на бусиках многие так ездят. Я не про 200 км, а про выезд на встречную - они постоянно в пятнашки играют. Даже если все едут с одинаковой скоростью, а оно может обогнать всего одну машину, оно все равно будет выезжать и пытаться встраиваться.
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04.05.2022 02:17 Відповісти
Вот как раз у цистерны центр тяжести или очень высокий, или чудовищно высокий, если она надо конца заполнена...Они опрокидываются очень-очень((
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04.05.2022 03:05 Відповісти
Ви забули одну важливу річь . Це на перехресті можливо , якщо перпендикулярне зіткнення (або на повороті , де вступає в дію центробіжна сила ) ...
Але подавна більшість зікнень мають вектор впродовж осі автівки . Тут взгалом було лобове .
Стійкість в кинематиці завжди виміряється не безвідностно, а по осях . Й центр ваги теж відносний,
Тут відносно задніх колес ... Ящо їде з гори й товкають в зад , то виміряється по переднім колесам .
Й тому у довгих автівок повздожній центр ваги вважається низким .
До речі й поперечна стійкість ... Це ж не легковушка , в якої ширина в повтори рази меньша за ширину бензовозу .
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05.05.2022 08:12 Відповісти
Ось на рахунок заповнення , як раз усе навпаки . Це ж звичайна геометрія , якщо прийняти за аксеому , що центр ваги металу автівки він низчий за ось балону . Бо металл увесь він в несучих конструкціях ... Тобто пуста цистерна найбільш стійка ... Й її центр ваги десь так трохи висший за дно балону . Рідина окремо має максимальний центр ваги по осі еліпсойду .
Для цистерни 4 куба бензину буде (0.6 від води) десь 2.6 тони й сама маса десь так 2.5 тон . Тобто центр ваги повної цистерний приблизно по чверті висоти балону .
На чверть незаповненна цистерна має центр ваги приблизно на одну вісьму низчий за повну . "Приблизно" тому, що не тільки сердня висота зменшується , але й масса рідини . Тобто й плив рідини на загальну масу зменьшується ...

Що може виглядати дивно , але бензовоз більш стійкий за водовоз , бо вода в 1.8 тяжеліша за бензин й тому вплив рідини більший й центр ваги такої ж цистерни з водою буде вже не на чверть висоти цистерни , а приблизно на 3\8 від висоти ...
А з цементовозом там рідина йще двічі важкійша за воду . Й саме тому там дуже массивна машина , більш широка .
Тобто усе психологічно . Водії не знають кінематику , але дупою чують , де рідина більш впливає .
Тому це психологія чито . В бензовозі водію здається що він король мотору , Що рідина легенька й не заносить й часто дурні гоняють як на "формулі" ... А воду водій відчуває навіть через парус бокового вітру ...
На цементу водій мабуть має технологічну межу швидкості
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05.05.2022 09:09 Відповісти
а что это за автобус Vito ? это же микробус.. или нет? откуда 38 человек в салоне?
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04.05.2022 01:50 Відповісти
Та вже поясню.
Водій буса пішов на обгін неоплана і зіткнувся на зустрічній з бензовозом. Бензовоз від удару розвернуло на зустрічну під неоплан, він перекинувся і спалахнув. Тобто -всі три авто опинилися практично в купі, яку захопило полум'я.
Люди згоріли заживо.
На тій ділянці обгін взагалі заборонений.
Не думаю, що неоплан їхав надто повільно - просто та гадина спішила ....
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04.05.2022 02:23 Відповісти
Баран *******, мало нам кацапни так ещё ***** тупые на дорогах
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04.05.2022 01:55 Відповісти
як вважаєте, звідки родом адмін цього подоляцкого каналу?

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04.05.2022 02:58 Відповісти
вибачаюся , а що це за канал??
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04.05.2022 03:21 Відповісти
Интересно бы узнать с ссылкой на какой-то аргумент, что канал подоляцкий. Просто ради интереса, т.к. я вообще телеграмом не пользуюсь, но судя по слову "канал" видно речь идёт о телеграме. Да и есть Подоляк и есть Подоляка. Если склонять фамилии, то у обоих канал получится подоляцкий
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04.05.2022 06:37 Відповісти
Ой, я бы не был таким категоричным) В Штатах тоже есть губернаторы, но нет губерний) И не забывайте кто у нас у власти и на подпевках у нее... Какаяразница и прочие рукожопы, которые реально не отдупляют разницы)
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04.05.2022 09:53 Відповісти
Важливі дороги мають бути з окремими полосами для протилежного руху. В США інтерстейти подекуди мають швидкість 85 миль за годину і протилежний рух за деревами і кущами часто і не видно. Тому, якщо погода гарна, то такі аварії - рідкість.
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04.05.2022 03:38 Відповісти
Это все классно, если бы были деньги. У нас Зеленского чуть не съели только за то, что он дороги от ям начал избавлять. А если бы он еще и отбойники между полосами начал делать, то и распяли бы перед администрацией президента.
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04.05.2022 04:06 Відповісти
ага. тільки вони не дороги робили, а гроші ці крали.
подивіться вартість за км - таких золотих доріг не було ні при жодному уряді, крім вашої зекоманди злодійкуватої. на дорогах простіше за все накрасти, то вони й крали, аж гай шумів. де там вже ті отбойники робити.
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04.05.2022 08:22 Відповісти
Сейчас бы не дороги, которые раздолбали кацапские танки. А истребители, или системы ПВО. Можно также и тяжелые орудия. Тоже не повредило бы. Выбрали дороги, остались без всего перечисленного. Но самое смешное, что остались и без самих дорог. Так может есть за что распять Зеленского перед администрацией? Речь ведь идет о многих-многих миллиардах, которых уже действительно нет: ни денег, ни дорог.
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04.05.2022 08:57 Відповісти
А що на період війни правила дорожнього руху відмінено...дивлячись на швидкісний режим і накількість аварій то таки Да! При такому анархізмі так і буде..
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04.05.2022 05:19 Відповісти
Я думаю, что в ближайшее время должно появиться программное обеспечение, связывающее спутники и автомобили. Спутник отслеживает трассу и передаёт на авто сообщение об опасности, а при опасном манёвре сбрасывает газ у долбодятла. 10-20 лет без войны и количество спутников позволит это сделать. Ну и конечно старые корыта надо будет менять на современные электромобили. А людей не исправить. Многие выглядят адекватно, а ведут себя в жизни как боты на цензоре
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04.05.2022 06:30 Відповісти
Зараз дуже багато таких істот. Особливо ті які зненацька отримали шматочок влади.
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04.05.2022 06:34 Відповісти
на тупом дизеле вообще опасно обгонять
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04.05.2022 07:16 Відповісти
А, водила бензовоза, *******, почему не начал тормозить сразу, как увидел, что ему на встречку очередной ПОЦ выезжает???
В этом случае, остался бы в своей полосе.
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04.05.2022 07:18 Відповісти
Spinnst du?
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04.05.2022 07:30 Відповісти
впевнена, що винуватець аварії - якийсь мажор, який відхопив собі шматочок влади, як правильно зазначено вище. вони й у мирний час безобразно водили, знаючи, що їх мафіозний бос відмаже.
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04.05.2022 08:24 Відповісти
Мажор на комерційному бусіку Віто? Не смішіть людей.
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04.05.2022 10:08 Відповісти
ці водії "віто" ганяють як смертники по трасам
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04.05.2022 08:32 Відповісти
Водиле-******** нет оправдания!
НО! На четырехполосных дорогах бывали ТАКИЕ ДТП?
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04.05.2022 08:42 Відповісти
На Бориспольскій трасі, на якій по 4 полоси в кожному напрямку-регулярно стаються ДТП. Бувало і по 5-6 машин одночасно. А одного разу через ожеледицю-близько 20 авто. Кількість жертв у тих випадках і у цьому ? Це-"як повезе", збіг обставин, які транспортній засоби потрапили у ДТП. Нажаль, у цьому ДТП великий пасажирський Неоплан опинився "не у той час і не у тому місці"..
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04.05.2022 11:19 Відповісти
Тут лобовое, а не гололед. Или все равно?
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04.05.2022 19:47 Відповісти
Капец. Куда так гонять
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04.05.2022 09:22 Відповісти
Война с рф рано или поздно закончится, а война не дорогах будет продолжатся минимум 50 лет, пока не придумают беспилотные автомобили или телепортацию ...
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04.05.2022 09:59 Відповісти
перше вже є у світі,а друге навчилися поки тільки фотони телепортувати..
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04.05.2022 10:17 Відповісти
просто мерзота цей водій автобуса... 27 людей невинних які тікали від русні відправив в на той світ, гнида! щоб його чорти в пеклі гвалтували розпеченою двух-головою куркою
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04.05.2022 10:03 Відповісти
З початком війни поведінка на дорозі суттєво погіршилась.

То "блатні" з СБУ та екс-нардепом не розминуться на перехресті, то маршрутчики ганяють як попало. Схаменіться! Війни замало? Ці хвилини нічого не вирішують, але коштують життя. І добре, якби лише г@ндонам-водіям, та ще й невинні страждають.
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04.05.2022 10:36 Відповісти
******, мажоры, дрифтбои, пьянь, наркоманы и прочая мразь-- расшибайтесь насмерть сами ислючительно о бетонные стены, блоки, деревья и прочие неодушевленные предметы, нехер убивать и калечить невинных людей.
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04.05.2022 10:51 Відповісти
Чому б не вказати прізвище того ідіота, який спричинив жахливу аварію? не потрібно жалісливо прикривати його аморфним "винуватець трагедії"... нехай би й родичі його знали від людей, який він баран...
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04.05.2022 10:57 Відповісти
В масштабном ДТП под Ровно с участием автобуса, бензовоза и автомобиля погибли 27 человек, анкетные данные троих не установлены.
Об этом сообщает МВД Украины.
В ведомстве также отметили, что ДТП произошло из-за водителя микроавтобуса "Mercedes-Benz Vito", которые выехал для обгона на "встречку" и врезался в бензовоз. Он - один из трех неизвестных погибших.
Третий участник аварии - автобус "Setra". В нем 34 пассажира и водитель ехали в Польшу.
24 пассажира из микроавтобуса и автобуса и водитель "Setra" погибли. Среди пострадавших 12 человек - 11 были пассажирами автобуса, а также водитель бензовоза.
Возраст пассажиров от 17 до 69.
Они из Житомирской, Киевской, Черниговской, Харьковской и Хмельницкой областей.
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04.05.2022 11:12 Відповісти
Винні водії- вони, звісно, "уроди", але як можна було лишати таку складну/високоаварійну ділянку траси під час реконструкції "Київ-Чоп". Нормальної дороги нема, власного ********* озброєння у дост. кількості теж нема...
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04.05.2022 11:28 Відповісти
Хай слідство розбереться, висновки робити зарано.
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04.05.2022 13:20 Відповісти
 
 