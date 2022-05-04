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Новости Война
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Ужасное ДТП в Ривненской области: Число жертв возросло до 27

дснс

В результате масштабного ДТП в Ривненской области погибли 27 человек.

Об этом в Telegram сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"В ужасном ДТП в Ровенской области, где столкнулись микроавтобус, бензовоз и пассажирский автобус, следователями полиции найдены 27 останков погибших.

Из 38 пассажиров автобуса уцелело всего 12 человек.

Выжил, но в тяжелом состоянии водитель бензовоза.

27-й погибший - водитель микроавтобуса "Мерседес Вито", по предварительной версии и ставший виновником самой масштабной трагедии на дорогах Украины за последнее десятилетие", - говорится в сообщении.

Смотрите: 16 человек погибли вследствие ДТП на Ривненщине: столкнулись маршрутка, бензовоз и легковушка. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

ДТП (7684) Геращенко Антон (1438) Ровенская область (1244)


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Топ комментарии
+50
Як завжди, летів баран на випередження думав що проскочить **** тупа.
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04.05.2022 01:09
+27
Мало войны....
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04.05.2022 01:12
+24
Автобус міжнародний,найімовірніше самі жінки і діти...Просто жах...Мало втрачаємо на війні,що ще й у таких безглуздих обставинах люди гинуть...Господи,прийми душі загиблих до твого Царства Небесного і даруй їм вічне блаженство.
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04.05.2022 01:18
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Як завжди, летів баран на випередження думав що проскочить **** тупа.
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04.05.2022 01:09 Ответить
Учора писав, як ця новина з'явилася - так воно і сталося. "Впевнений, що це якесь бидлота на легковикові. Скільки разів бачив, що пре, падло, по зустрічній тобі в лоб, бо вважає, що інші пригальмують, та пропустять. Але й можуть і не успіти, бо не розраховують на придурків."
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04.05.2022 12:16 Ответить
Попередньо встановлено, що водій мікроавтобуса «Mercedes Vito» виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із вантажівкою «Mercedes» із цистерною з пальним. Від удару бензовоз виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автобусом «Neoplan» та з'їхав у кювет, де за мить вибухнув. Вогнем знищено також автобус та мікроавтобус.

У салоні маршрутного автобуса, за попередньою інформацією, сполученням «Харків-Зґожелець» (Польща), перебувало 35 пасажирів, 11 з них доставлені до медичних закладів Радивилова та Дубна. Двоє водіїв загинули. Не вижив у автопригоді і кермувальник автомобіля «Mercedes Vito». Водій бензовоза наразі у лікарні. Точна кількість загиблих встановлюється.
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04.05.2022 01:09 Ответить
Мало войны....
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04.05.2022 01:12 Ответить
мы на своей ботоферме определились с тем, что за такие деньги можно было бы построить две полосы, но одна полоса кому-то в денежном эквиваленте лягла в карман

а некоторые даже настаивают, шо за счёт той второй полосы можно было бы пару дивизионов "Нептуна" сделать и поток по этой дороге был бы меньше
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04.05.2022 09:02 Ответить
30 лет и 6 президентов, а тебе именно Зеленский не угодил?
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04.05.2022 12:31 Ответить
водитель автобуса - преступник забрал с собой на тот свет столько людей - ну хотя-бы уже в кювет попытался свернуть
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04.05.2022 01:43 Ответить
У нас учат, что сворачивать в кювет нельзя.
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04.05.2022 03:02 Ответить
Автобус міжнародний,найімовірніше самі жінки і діти...Просто жах...Мало втрачаємо на війні,що ще й у таких безглуздих обставинах люди гинуть...Господи,прийми душі загиблих до твого Царства Небесного і даруй їм вічне блаженство.
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04.05.2022 01:18 Ответить
а разве там был Vito ? тогда откуда 30 человек жертвы?
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04.05.2022 01:47 Ответить
Неоплан, віто та бензовоз. Водій на віто вилетів на зустрічну.
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04.05.2022 02:10 Ответить
Ти хворий, чи читати не вмієш?
Взагалі - я бачу, в тебе постійно запитання такого рівня.
Враження, що спочатку добре хильнеш, а потім лазиш по форумах.
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04.05.2022 02:14 Ответить
Ну зачем сразу такие упрёки. Может нет такой последовательности, может он одновременно, совмещает, так сказать. Тем более, что в последние годы трезвому человеку невозможно читать большинство комментов на цензоре. Трезвый быстро разочаруется в людях.
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04.05.2022 06:41 Ответить
читай уважніше,хто на зустрічку виліз
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04.05.2022 02:16 Ответить
Чукча не читатель…
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04.05.2022 03:30 Ответить
Таке враження що контролю від поліції ноль за дорогами. Що це ***** за «пункт призначення»? З довбойобами й війни не треба
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04.05.2022 01:28 Ответить
Куди летіти в такий час? Біда з тими бусами...
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04.05.2022 01:28 Ответить
Що б доїхати на 5 хвилин ранійше загиблий злодій вбив 27 абсолютно непричетних до його плану (економії 5 хвилин) людей . Харків"яни вірили , що вже врятувалися від ********* й але український утирок -- сам себе вбив й разом з собою 27 людських душ загубив !!!

Ось я водій з 18-річним стажем . За усе життя тільки раза три виїзжав на зустрічну смугу й тільки на трассі , де я бачив кілометрів 5 цієї смуги . Тобто , розомово , в свіьлий період дня й коли нема дощу й туману .

Що може бути меньш стійким ніж мікроавтобус з дуже високим центром ваги , що може бути більш стійким ніж цистерна з паливом (з дуже низким центром ваги) . Тобто , що б перевернути від удару цілу цистерну яким повинен бути імпульс (тобто швидкість) . Бо масса бусіка півтори тонни , а цистерни 20 тонн .
З точки зору кінематики мабуть бусік гнав десь так під 200 км !

Яб перевірив , чи не є той водій бусіка наркоманом, якого завербували орки .
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04.05.2022 01:32 Ответить
Да какой там наркоман?! У нас на бусиках многие так ездят. Я не про 200 км, а про выезд на встречную - они постоянно в пятнашки играют. Даже если все едут с одинаковой скоростью, а оно может обогнать всего одну машину, оно все равно будет выезжать и пытаться встраиваться.
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04.05.2022 02:17 Ответить
Вот как раз у цистерны центр тяжести или очень высокий, или чудовищно высокий, если она надо конца заполнена...Они опрокидываются очень-очень((
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04.05.2022 03:05 Ответить
Ви забули одну важливу річь . Це на перехресті можливо , якщо перпендикулярне зіткнення (або на повороті , де вступає в дію центробіжна сила ) ...
Але подавна більшість зікнень мають вектор впродовж осі автівки . Тут взгалом було лобове .
Стійкість в кинематиці завжди виміряється не безвідностно, а по осях . Й центр ваги теж відносний,
Тут відносно задніх колес ... Ящо їде з гори й товкають в зад , то виміряється по переднім колесам .
Й тому у довгих автівок повздожній центр ваги вважається низким .
До речі й поперечна стійкість ... Це ж не легковушка , в якої ширина в повтори рази меньша за ширину бензовозу .
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05.05.2022 08:12 Ответить
Ось на рахунок заповнення , як раз усе навпаки . Це ж звичайна геометрія , якщо прийняти за аксеому , що центр ваги металу автівки він низчий за ось балону . Бо металл увесь він в несучих конструкціях ... Тобто пуста цистерна найбільш стійка ... Й її центр ваги десь так трохи висший за дно балону . Рідина окремо має максимальний центр ваги по осі еліпсойду .
Для цистерни 4 куба бензину буде (0.6 від води) десь 2.6 тони й сама маса десь так 2.5 тон . Тобто центр ваги повної цистерний приблизно по чверті висоти балону .
На чверть незаповненна цистерна має центр ваги приблизно на одну вісьму низчий за повну . "Приблизно" тому, що не тільки сердня висота зменшується , але й масса рідини . Тобто й плив рідини на загальну масу зменьшується ...

Що може виглядати дивно , але бензовоз більш стійкий за водовоз , бо вода в 1.8 тяжеліша за бензин й тому вплив рідини більший й центр ваги такої ж цистерни з водою буде вже не на чверть висоти цистерни , а приблизно на 3\8 від висоти ...
А з цементовозом там рідина йще двічі важкійша за воду . Й саме тому там дуже массивна машина , більш широка .
Тобто усе психологічно . Водії не знають кінематику , але дупою чують , де рідина більш впливає .
Тому це психологія чито . В бензовозі водію здається що він король мотору , Що рідина легенька й не заносить й часто дурні гоняють як на "формулі" ... А воду водій відчуває навіть через парус бокового вітру ...
На цементу водій мабуть має технологічну межу швидкості
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05.05.2022 09:09 Ответить
а что это за автобус Vito ? это же микробус.. или нет? откуда 38 человек в салоне?
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04.05.2022 01:50 Ответить
Та вже поясню.
Водій буса пішов на обгін неоплана і зіткнувся на зустрічній з бензовозом. Бензовоз від удару розвернуло на зустрічну під неоплан, він перекинувся і спалахнув. Тобто -всі три авто опинилися практично в купі, яку захопило полум'я.
Люди згоріли заживо.
На тій ділянці обгін взагалі заборонений.
Не думаю, що неоплан їхав надто повільно - просто та гадина спішила ....
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04.05.2022 02:23 Ответить
Баран *******, мало нам кацапни так ещё ***** тупые на дорогах
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04.05.2022 01:55 Ответить
як вважаєте, звідки родом адмін цього подоляцкого каналу?

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04.05.2022 02:58 Ответить
вибачаюся , а що це за канал??
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04.05.2022 03:21 Ответить
Интересно бы узнать с ссылкой на какой-то аргумент, что канал подоляцкий. Просто ради интереса, т.к. я вообще телеграмом не пользуюсь, но судя по слову "канал" видно речь идёт о телеграме. Да и есть Подоляк и есть Подоляка. Если склонять фамилии, то у обоих канал получится подоляцкий
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04.05.2022 06:37 Ответить
Ой, я бы не был таким категоричным) В Штатах тоже есть губернаторы, но нет губерний) И не забывайте кто у нас у власти и на подпевках у нее... Какаяразница и прочие рукожопы, которые реально не отдупляют разницы)
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04.05.2022 09:53 Ответить
Важливі дороги мають бути з окремими полосами для протилежного руху. В США інтерстейти подекуди мають швидкість 85 миль за годину і протилежний рух за деревами і кущами часто і не видно. Тому, якщо погода гарна, то такі аварії - рідкість.
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04.05.2022 03:38 Ответить
Это все классно, если бы были деньги. У нас Зеленского чуть не съели только за то, что он дороги от ям начал избавлять. А если бы он еще и отбойники между полосами начал делать, то и распяли бы перед администрацией президента.
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04.05.2022 04:06 Ответить
ага. тільки вони не дороги робили, а гроші ці крали.
подивіться вартість за км - таких золотих доріг не було ні при жодному уряді, крім вашої зекоманди злодійкуватої. на дорогах простіше за все накрасти, то вони й крали, аж гай шумів. де там вже ті отбойники робити.
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04.05.2022 08:22 Ответить
Сейчас бы не дороги, которые раздолбали кацапские танки. А истребители, или системы ПВО. Можно также и тяжелые орудия. Тоже не повредило бы. Выбрали дороги, остались без всего перечисленного. Но самое смешное, что остались и без самих дорог. Так может есть за что распять Зеленского перед администрацией? Речь ведь идет о многих-многих миллиардах, которых уже действительно нет: ни денег, ни дорог.
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04.05.2022 08:57 Ответить
А що на період війни правила дорожнього руху відмінено...дивлячись на швидкісний режим і накількість аварій то таки Да! При такому анархізмі так і буде..
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04.05.2022 05:19 Ответить
Я думаю, что в ближайшее время должно появиться программное обеспечение, связывающее спутники и автомобили. Спутник отслеживает трассу и передаёт на авто сообщение об опасности, а при опасном манёвре сбрасывает газ у долбодятла. 10-20 лет без войны и количество спутников позволит это сделать. Ну и конечно старые корыта надо будет менять на современные электромобили. А людей не исправить. Многие выглядят адекватно, а ведут себя в жизни как боты на цензоре
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04.05.2022 06:30 Ответить
Зараз дуже багато таких істот. Особливо ті які зненацька отримали шматочок влади.
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04.05.2022 06:34 Ответить
на тупом дизеле вообще опасно обгонять
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04.05.2022 07:16 Ответить
А, водила бензовоза, *******, почему не начал тормозить сразу, как увидел, что ему на встречку очередной ПОЦ выезжает???
В этом случае, остался бы в своей полосе.
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04.05.2022 07:18 Ответить
Spinnst du?
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04.05.2022 07:30 Ответить
впевнена, що винуватець аварії - якийсь мажор, який відхопив собі шматочок влади, як правильно зазначено вище. вони й у мирний час безобразно водили, знаючи, що їх мафіозний бос відмаже.
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04.05.2022 08:24 Ответить
Мажор на комерційному бусіку Віто? Не смішіть людей.
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04.05.2022 10:08 Ответить
ці водії "віто" ганяють як смертники по трасам
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04.05.2022 08:32 Ответить
Водиле-******** нет оправдания!
НО! На четырехполосных дорогах бывали ТАКИЕ ДТП?
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04.05.2022 08:42 Ответить
На Бориспольскій трасі, на якій по 4 полоси в кожному напрямку-регулярно стаються ДТП. Бувало і по 5-6 машин одночасно. А одного разу через ожеледицю-близько 20 авто. Кількість жертв у тих випадках і у цьому ? Це-"як повезе", збіг обставин, які транспортній засоби потрапили у ДТП. Нажаль, у цьому ДТП великий пасажирський Неоплан опинився "не у той час і не у тому місці"..
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04.05.2022 11:19 Ответить
Тут лобовое, а не гололед. Или все равно?
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04.05.2022 19:47 Ответить
Капец. Куда так гонять
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04.05.2022 09:22 Ответить
Война с рф рано или поздно закончится, а война не дорогах будет продолжатся минимум 50 лет, пока не придумают беспилотные автомобили или телепортацию ...
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04.05.2022 09:59 Ответить
перше вже є у світі,а друге навчилися поки тільки фотони телепортувати..
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04.05.2022 10:17 Ответить
просто мерзота цей водій автобуса... 27 людей невинних які тікали від русні відправив в на той світ, гнида! щоб його чорти в пеклі гвалтували розпеченою двух-головою куркою
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04.05.2022 10:03 Ответить
З початком війни поведінка на дорозі суттєво погіршилась.

То "блатні" з СБУ та екс-нардепом не розминуться на перехресті, то маршрутчики ганяють як попало. Схаменіться! Війни замало? Ці хвилини нічого не вирішують, але коштують життя. І добре, якби лише г@ндонам-водіям, та ще й невинні страждають.
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04.05.2022 10:36 Ответить
******, мажоры, дрифтбои, пьянь, наркоманы и прочая мразь-- расшибайтесь насмерть сами ислючительно о бетонные стены, блоки, деревья и прочие неодушевленные предметы, нехер убивать и калечить невинных людей.
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04.05.2022 10:51 Ответить
Чому б не вказати прізвище того ідіота, який спричинив жахливу аварію? не потрібно жалісливо прикривати його аморфним "винуватець трагедії"... нехай би й родичі його знали від людей, який він баран...
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04.05.2022 10:57 Ответить
В масштабном ДТП под Ровно с участием автобуса, бензовоза и автомобиля погибли 27 человек, анкетные данные троих не установлены.
Об этом сообщает МВД Украины.
В ведомстве также отметили, что ДТП произошло из-за водителя микроавтобуса "Mercedes-Benz Vito", которые выехал для обгона на "встречку" и врезался в бензовоз. Он - один из трех неизвестных погибших.
Третий участник аварии - автобус "Setra". В нем 34 пассажира и водитель ехали в Польшу.
24 пассажира из микроавтобуса и автобуса и водитель "Setra" погибли. Среди пострадавших 12 человек - 11 были пассажирами автобуса, а также водитель бензовоза.
Возраст пассажиров от 17 до 69.
Они из Житомирской, Киевской, Черниговской, Харьковской и Хмельницкой областей.
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04.05.2022 11:12 Ответить
Винні водії- вони, звісно, "уроди", але як можна було лишати таку складну/високоаварійну ділянку траси під час реконструкції "Київ-Чоп". Нормальної дороги нема, власного ********* озброєння у дост. кількості теж нема...
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04.05.2022 11:28 Ответить
Хай слідство розбереться, висновки робити зарано.
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04.05.2022 13:20 Ответить
 
 