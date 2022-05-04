Ужасное ДТП в Ривненской области: Число жертв возросло до 27

В результате масштабного ДТП в Ривненской области погибли 27 человек.

Об этом в Telegram сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"В ужасном ДТП в Ровенской области, где столкнулись микроавтобус, бензовоз и пассажирский автобус, следователями полиции найдены 27 останков погибших.

Из 38 пассажиров автобуса уцелело всего 12 человек.

Выжил, но в тяжелом состоянии водитель бензовоза.

27-й погибший - водитель микроавтобуса "Мерседес Вито", по предварительной версии и ставший виновником самой масштабной трагедии на дорогах Украины за последнее десятилетие", - говорится в сообщении.

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