Ужасное ДТП в Ривненской области: Число жертв возросло до 27
В результате масштабного ДТП в Ривненской области погибли 27 человек.
Об этом в Telegram сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"В ужасном ДТП в Ровенской области, где столкнулись микроавтобус, бензовоз и пассажирский автобус, следователями полиции найдены 27 останков погибших.
Из 38 пассажиров автобуса уцелело всего 12 человек.
Выжил, но в тяжелом состоянии водитель бензовоза.
27-й погибший - водитель микроавтобуса "Мерседес Вито", по предварительной версии и ставший виновником самой масштабной трагедии на дорогах Украины за последнее десятилетие", - говорится в сообщении.
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У салоні маршрутного автобуса, за попередньою інформацією, сполученням «Харків-Зґожелець» (Польща), перебувало 35 пасажирів, 11 з них доставлені до медичних закладів Радивилова та Дубна. Двоє водіїв загинули. Не вижив у автопригоді і кермувальник автомобіля «Mercedes Vito». Водій бензовоза наразі у лікарні. Точна кількість загиблих встановлюється.
а некоторые даже настаивают, шо за счёт той второй полосы можно было бы пару дивизионов "Нептуна" сделать и поток по этой дороге был бы меньше
Взагалі - я бачу, в тебе постійно запитання такого рівня.
Враження, що спочатку добре хильнеш, а потім лазиш по форумах.
Ось я водій з 18-річним стажем . За усе життя тільки раза три виїзжав на зустрічну смугу й тільки на трассі , де я бачив кілометрів 5 цієї смуги . Тобто , розомово , в свіьлий період дня й коли нема дощу й туману .
Що може бути меньш стійким ніж мікроавтобус з дуже високим центром ваги , що може бути більш стійким ніж цистерна з паливом (з дуже низким центром ваги) . Тобто , що б перевернути від удару цілу цистерну яким повинен бути імпульс (тобто швидкість) . Бо масса бусіка півтори тонни , а цистерни 20 тонн .
З точки зору кінематики мабуть бусік гнав десь так під 200 км !
Яб перевірив , чи не є той водій бусіка наркоманом, якого завербували орки .
Але подавна більшість зікнень мають вектор впродовж осі автівки . Тут взгалом було лобове .
Стійкість в кинематиці завжди виміряється не безвідностно, а по осях . Й центр ваги теж відносний,
Тут відносно задніх колес ... Ящо їде з гори й товкають в зад , то виміряється по переднім колесам .
Й тому у довгих автівок повздожній центр ваги вважається низким .
До речі й поперечна стійкість ... Це ж не легковушка , в якої ширина в повтори рази меньша за ширину бензовозу .
Для цистерни 4 куба бензину буде (0.6 від води) десь 2.6 тони й сама маса десь так 2.5 тон . Тобто центр ваги повної цистерний приблизно по чверті висоти балону .
На чверть незаповненна цистерна має центр ваги приблизно на одну вісьму низчий за повну . "Приблизно" тому, що не тільки сердня висота зменшується , але й масса рідини . Тобто й плив рідини на загальну масу зменьшується ...
Що може виглядати дивно , але бензовоз більш стійкий за водовоз , бо вода в 1.8 тяжеліша за бензин й тому вплив рідини більший й центр ваги такої ж цистерни з водою буде вже не на чверть висоти цистерни , а приблизно на 3\8 від висоти ...
А з цементовозом там рідина йще двічі важкійша за воду . Й саме тому там дуже массивна машина , більш широка .
Тобто усе психологічно . Водії не знають кінематику , але дупою чують , де рідина більш впливає .
Тому це психологія чито . В бензовозі водію здається що він король мотору , Що рідина легенька й не заносить й часто дурні гоняють як на "формулі" ... А воду водій відчуває навіть через парус бокового вітру ...
На цементу водій мабуть має технологічну межу швидкості
Водій буса пішов на обгін неоплана і зіткнувся на зустрічній з бензовозом. Бензовоз від удару розвернуло на зустрічну під неоплан, він перекинувся і спалахнув. Тобто -всі три авто опинилися практично в купі, яку захопило полум'я.
Люди згоріли заживо.
На тій ділянці обгін взагалі заборонений.
Не думаю, що неоплан їхав надто повільно - просто та гадина спішила ....
подивіться вартість за км - таких золотих доріг не було ні при жодному уряді, крім вашої зекоманди злодійкуватої. на дорогах простіше за все накрасти, то вони й крали, аж гай шумів. де там вже ті отбойники робити.
В этом случае, остался бы в своей полосе.
НО! На четырехполосных дорогах бывали ТАКИЕ ДТП?
То "блатні" з СБУ та екс-нардепом не розминуться на перехресті, то маршрутчики ганяють як попало. Схаменіться! Війни замало? Ці хвилини нічого не вирішують, але коштують життя. І добре, якби лише г@ндонам-водіям, та ще й невинні страждають.
Об этом сообщает МВД Украины.
В ведомстве также отметили, что ДТП произошло из-за водителя микроавтобуса "Mercedes-Benz Vito", которые выехал для обгона на "встречку" и врезался в бензовоз. Он - один из трех неизвестных погибших.
Третий участник аварии - автобус "Setra". В нем 34 пассажира и водитель ехали в Польшу.
24 пассажира из микроавтобуса и автобуса и водитель "Setra" погибли. Среди пострадавших 12 человек - 11 были пассажирами автобуса, а также водитель бензовоза.
Возраст пассажиров от 17 до 69.
Они из Житомирской, Киевской, Черниговской, Харьковской и Хмельницкой областей.