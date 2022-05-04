На 4 травня заплановано чотири евакуаційні маршрути до Запоріжжя, - Старух

На середу заплановано 4 евакуаційні маршрути до Запоріжжя.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив в телеграм-каналі голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Офіційна інформація про евакуаційні маршрути до Запоріжжя 4.05.2022!

Маріуполь "Порт-Сіті" – 8:00

Луначарське кільце – 10:00

Токмак 15:00

Василівка – 16:00", - йдеться у повідомленні.

Евакуація відбувається за підтримки ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

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