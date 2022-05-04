В окупованій Макіївці після вибуху спалахнула нафтобаза. Горять 4 резервуари. ВIДЕО

У окупованій Макіївці на Донеччині загорілася нафтобаза.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.

Як зазначається, пожежа спалахнула після вибуху. У маріонетковому "уряді" так званої "ДНР" запевняють, що "було випущено з боку українських силовиків снаряд калібром 122 мм".

Також повідомляється, що на нафтобазі в Макіївці через обстріл спалахнули 4 резервуари по 5 тис тонн кожен.

Зазначимо, що з цієї нафтобази, як повідомив у телеграм-каналі нардеп Олексій Гончаренко, відбувалося постачання нафтопродуктів для російської армії.

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