В окупованій Макіївці після вибуху спалахнула нафтобаза. Горять 4 резервуари. ВIДЕО
У окупованій Макіївці на Донеччині загорілася нафтобаза.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.
Як зазначається, пожежа спалахнула після вибуху. У маріонетковому "уряді" так званої "ДНР" запевняють, що "було випущено з боку українських силовиків снаряд калібром 122 мм".
Також повідомляється, що на нафтобазі в Макіївці через обстріл спалахнули 4 резервуари по 5 тис тонн кожен.
Зазначимо, що з цієї нафтобази, як повідомив у телеграм-каналі нардеп Олексій Гончаренко, відбувалося постачання нафтопродуктів для російської армії.
Топ коментарі
+78 Hanka Panyanka
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+46 Bad Robot
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+41 Bad Robot
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Думаю, в районі 25-30. Так що артилерією цілком можливо. Та й великодні гостинці від Дядько Джо ніхто не скасовував
55.746901, 37.620102
Надо срочно освобождать славян от орды
"Праизашол ХЛОПОК, вследствии героических действия нефтебазы был уничтожен биндеровский 122-мм снаряд. С временно-вечным отрицательным приростом запасов нефтепродуктов. И вообще, она (нефтебаза) была старой и тоже биндеровской!"
Не тільки ж орки повинні гатити??
Поповнення прибуло - трохи тренувалися.
Вибачайте, якщо шо.