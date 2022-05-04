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В окупованій Макіївці після вибуху спалахнула нафтобаза. Горять 4 резервуари. ВIДЕО

У окупованій Макіївці на Донеччині загорілася нафтобаза.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.

Як зазначається, пожежа спалахнула після вибуху. У маріонетковому "уряді" так званої "ДНР" запевняють, що "було випущено з боку українських силовиків снаряд калібром 122 мм".

Також повідомляється, що на нафтобазі в Макіївці через обстріл спалахнули 4 резервуари по 5 тис тонн кожен.

Зазначимо, що з цієї нафтобази, як повідомив у телеграм-каналі нардеп Олексій Гончаренко, відбувалося постачання нафтопродуктів для російської армії. 

Також читайте: "Хлопки" у Бєлгороді: губернатор повідомив про пожежу на об'єкті Міноборони РФ

Автор: 

Макіївка (110) окупація (6739) пожежа (4350) нафтопродукти (613)


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Топ коментарі
+78
зачем они себя обстреливают?
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04.05.2022 10:06
+46
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04.05.2022 10:12
+41
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04.05.2022 10:09
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зачем они себя обстреливают?
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04.05.2022 10:06 Відповісти
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04.05.2022 10:08 Відповісти
мазахисти, вісім років це робили звинувачуючи неньку у всіх гріхах,але прийшов час вичистити ту клоаку.
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04.05.2022 10:10 Відповісти
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04.05.2022 11:37 Відповісти
Від Макіївки скільки км до найближчих українських позицій?
Думаю, в районі 25-30. Так що артилерією цілком можливо. Та й великодні гостинці від Дядько Джо ніхто не скасовував
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04.05.2022 10:12 Відповісти
10 км до найближчої позиції. Швидше за все з району Авдіївки стріляли. І 122мм там досить.
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04.05.2022 10:26 Відповісти
8 км, від Спартака до Новоробітничого селища, нафтобаза на вул. Антропова.
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04.05.2022 11:02 Відповісти
Кацапи, сер! 😊
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04.05.2022 10:18 Відповісти
бо інакше їх будуть обстрілювати 'салдати ната'!!! а цього ніяк не можна допустити!
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04.05.2022 10:31 Відповісти
Гори, гори, ясно....!)
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04.05.2022 10:07 Відповісти
Сподіваюся Україні це добре
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04.05.2022 10:09 Відповісти
макеевские алкаши и нарики покурили чувствительно
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04.05.2022 10:09 Відповісти
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04.05.2022 10:12 Відповісти
Блин, лучше бы эту горючку в Киев на заправки как-нибудь перекинули.
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04.05.2022 10:09 Відповісти
Танки заправят и перекинут.
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04.05.2022 10:22 Відповісти
перекинутСЯ
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04.05.2022 10:54 Відповісти
А сам полезешь в танк перекидывать?
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04.05.2022 13:49 Відповісти
совсем не лучше...ибо эту горючку они могут перекинуть только в танках или бмп или еще в какой-то уйне, которая будет атаковать наши мирные села и города...
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04.05.2022 10:22 Відповісти
Так тебе ее уже перекидывали... Буча, Ирпень это они ее везли... Тебе понравилось, хочешь чтобы повторили??? Ты по жизни такая???
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04.05.2022 10:27 Відповісти
На велик попу пересаживай, а то на машине все время ездить - геморой будет.
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04.05.2022 11:51 Відповісти
Запишись в ВСУ, пойди и перекинь. Сейчас как и всегда главное беречь самое ценное что есть у Украины-солдат ВСУ(ЗСУ). А в Киеве тепло и многие на велосипедах ездят.Война,-можно и потерпеть
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04.05.2022 19:40 Відповісти
Пєрдакі навєрна апять рванулі...
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04.05.2022 10:09 Відповісти
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04.05.2022 10:28 Відповісти
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04.05.2022 10:09 Відповісти
Ну зачем же курить на нефтебазе, да еще и 4 раза?
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04.05.2022 10:10 Відповісти
Да не 122мм, а 155мм)
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04.05.2022 10:10 Відповісти
Байдуже, нейхай то навіть був патрон Флобера "Мені нравиться як воно горить, як люди суєтяться" (с)
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04.05.2022 11:16 Відповісти
... аж очі вилазять )))
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04.05.2022 12:37 Відповісти
122 мм ... оказывается ... когда стреляют не криворукие орчие макаки ... тоже бывает высокоточным 🤣
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04.05.2022 10:12 Відповісти
Не куріть вражини в заборонених місцях!
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04.05.2022 10:16 Відповісти
та навпаки - куріть активніше ))) мінздоров і міноборони України дозволяють ))))
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04.05.2022 10:24 Відповісти
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04.05.2022 10:16 Відповісти
Бавовна.
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04.05.2022 10:17 Відповісти
Дуже не погано горить 20 тыс. тонн пального
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04.05.2022 10:18 Відповісти
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04.05.2022 10:18 Відповісти
Там есть станции метро,где пересекаются 3 ветки
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04.05.2022 10:21 Відповісти
Є навіть один пересадковий вузол з 4 станцій. Недалеко від кремля, до речі
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04.05.2022 10:28 Відповісти
Є - ось координати:

55.746901, 37.620102
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04.05.2022 11:44 Відповісти
не взрыва, а хлопка!)))
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04.05.2022 10:19 Відповісти
Так шо кацы руцькоговорящих обстреливают?
Надо срочно освобождать славян от орды
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04.05.2022 10:23 Відповісти
А ще нафтобаз багато під Москвою.
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04.05.2022 10:25 Відповісти
Так, як Макеївка окупована, то і новини потрібно сповіщати відповідно:
"Праизашол ХЛОПОК, вследствии героических действия нефтебазы был уничтожен биндеровский 122-мм снаряд. С временно-вечным отрицательным приростом запасов нефтепродуктов. И вообще, она (нефтебаза) была старой и тоже биндеровской!"
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04.05.2022 10:27 Відповісти
Дай Боже ще й вітру в сторону мацкви
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04.05.2022 10:27 Відповісти
Украина должна увеличить поставки сигарет на оккупированные территории и на территорию рф.
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04.05.2022 10:34 Відповісти
Ну мооооже і наші стрільнули, бува!)
Не тільки ж орки повинні гатити??
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04.05.2022 10:41 Відповісти
Раз говорят что их 8 лет обстреливали,то надо стрелять,шоб правдой было.
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04.05.2022 12:26 Відповісти
Гарна новина!
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04.05.2022 10:42 Відповісти
Я так понимаю ,что холупы рядом ,к ********** . ****** Лугандону , жили себе спокойно все восемь лет под арт . Налетами Украины , ну правда ничего не пошкоджено, ну це таке . Ну теперь поймут , что значит война по настоящему и руский мир.
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04.05.2022 10:45 Відповісти
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04.05.2022 10:51 Відповісти
Яка краса одним снарядом 122 мм. )
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04.05.2022 10:53 Відповісти
Та то хлопці не хотіли.
Поповнення прибуло - трохи тренувалися.
Вибачайте, якщо шо.
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04.05.2022 11:37 Відповісти
Калібр заміряли прямо у повітрі, штанг-циркулем.
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04.05.2022 14:20 Відповісти
Курение вредно для здоровья...
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04.05.2022 11:00 Відповісти
Передайте їм ще кілька блоків цигарок
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04.05.2022 11:08 Відповісти
дивно, що 122, це Гвоздика або Д-30, там дальність усього 15 км 🤨
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04.05.2022 12:10 Відповісти
А в реале поработал байрактар или гаубицы 155мм уже в деле.
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04.05.2022 12:42 Відповісти
Тут всего 2 варианта: либо из Донецка, либо из Авдеевки.
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04.05.2022 13:52 Відповісти
Зачет!!!
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04.05.2022 12:30 Відповісти
Горіть, суки! Горіть сильніше!
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04.05.2022 12:36 Відповісти
хай горит.жалко что не кацапстан.
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04.05.2022 13:23 Відповісти
Калібр мабуть по висоті полум'я встановили. Ерудити!
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04.05.2022 14:16 Відповісти
Калібр мабуть по висоті полум'я встановили. Ерудити!
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04.05.2022 14:18 Відповісти
Гори,гори ясно,щоби не погасло!
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04.05.2022 18:23 Відповісти
 
 