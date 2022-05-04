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Головний рабин Росії: Було б непогано, якби Лавров вибачився перед євреями

путін,лазар

Головний рабин Росії Берл Лазар засудив висловлювання глав МЗС РФ Лаврова, який назвав євреїв "найбільшими антисемітами".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Jewish Telegraphic Association.

"Я не вважаю себе уповноваженим давати поради голові російської дипломатії, але було би непогано, якби він вибачився перед євреями і просто визнав свою помилку.

Я думаю, після такого інцидент можна було би вважати усунутим і перегорнути сторінку", - пояснив він.

Видання зазначає, що Лазар має тісні зв’язки з президентом Росії Володимиром Путіним. Він очолює Федерацією єврейських громад Росії – об’єднання, що пов’язане з напрямом любавицького хасидизму.

Також читайте: Зеленський про антисемітські випади Лаврова: Чи залишиться посол Ізраїлю в Москві після цього?

Автор: 

антисемітизм (123) євреї (125) Лавров Сергій (1610) росія (65908)


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Топ коментарі
+23
Ми не могли пробити ізраїльський мур роками.
А лаврун справився з одного вислову
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04.05.2022 18:48
+22
Sasha Sotnik
@sasha_sotnik
·
5 год
Захарова: "Все-таки скажу то, что сейчас вряд ли захотят слышать политики в Израиле, которые раздули информационную кампанию. Возможно, им будет интересно. На Украине сейчас плечом к плечу с боевиками "Азова" находятся и израильские наемники".
Фашистская конюшня зашла с козырей.
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04.05.2022 18:57
+19
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04.05.2022 18:51
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Ми не могли пробити ізраїльський мур роками.
А лаврун справився з одного вислову
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04.05.2022 18:48 Відповісти
Слов из песни не выкинешь.
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04.05.2022 18:49 Відповісти
Мдя...(
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04.05.2022 18:50 Відповісти
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04.05.2022 18:50 Відповісти
А в Ізраелі сказали, що таке не можна пробачати. До речі, цей головний рабин росії також неабиякий путініст.
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04.05.2022 18:51 Відповісти
Естественно путинист! Он просит выбачитысь не перед украинцами!
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04.05.2022 18:58 Відповісти
Дуже невдала спроба пільпулу.
Тренуйтеся, Женя
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31.12.2022 00:05 Відповісти
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04.05.2022 18:51 Відповісти
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04.05.2022 19:01 Відповісти
зараз головному рабіну яйце на затилок натягнуть...
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04.05.2022 18:52 Відповісти
Берл Лазар наче випрошує ще комплиментів від Лаврова..
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04.05.2022 18:54 Відповісти
on nepravilno prosit - NA KOLENAH vstatj nado
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04.05.2022 18:54 Відповісти
На хрін вам його вибачення?Дайте Україні потужну зброю і кентавр пожалкує про те що сказав.
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04.05.2022 18:54 Відповісти
Ой, дурак...Сейчас из него врача будут делать. Дело(в самом прямом смысле слова) привычное...
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04.05.2022 18:55 Відповісти
Заметьте - не перед украинцами, которых они убивают! Перед монопольно-обиженной нацией.
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04.05.2022 18:56 Відповісти
а я казав, що пошумлять вони і акуратно з'їдуть, лавруха знав, що казав, бо як про нього не кажи, але він інформований мудак.

Я не вважаю себе уповноваженим давати поради голові російської дипломатії, але було би непогано, якби він вибачився перед євреями і просто визнав свою помилку - ось і все, а то крики, гвалт. Голокост, Гітлер, все згадали, а виявилось, що все дуже просто можна вирішити, і Гітлер і Голокост не заважає.
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04.05.2022 18:57 Відповісти
це все, що потрібно знати про пустинних стаєрів.
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04.05.2022 19:01 Відповісти
Ну якийсь кацапський рабин не представляє всіх євреїв.
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04.05.2022 19:42 Відповісти
И-и-и-и-и-и?
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04.05.2022 18:57 Відповісти
Sasha Sotnik
@sasha_sotnik
·
5 год
Захарова: "Все-таки скажу то, что сейчас вряд ли захотят слышать политики в Израиле, которые раздули информационную кампанию. Возможно, им будет интересно. На Украине сейчас плечом к плечу с боевиками "Азова" находятся и израильские наемники".
Фашистская конюшня зашла с козырей.
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04.05.2022 18:57 Відповісти


STMEGI

Берл Лазар пожелал Путину жить до 120 лет - STMEGI
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04.05.2022 18:58 Відповісти
😁 Ребе Берл хоче пом'якшити удар по кацап-ізраїльських взаємини, перегорнувши сторінку, яка не подобається? 😊 Е нііі! Це фінальна сторінка! Це як сцена розстрілу Овода у однойменному творі Еттель Ліліан Войніч. Без неї - ніяк. Або, щоб було зрозуміліше кацапам - як сцена загибелі Чапаєва у однойменному фільмі братів Васильєвих. Як би не хотілося викинутий сцени, чи сторінки - зробити це не можливо. І саме ці сторінки підводять межу під всіма попередніми подіями. 😊
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04.05.2022 18:59 Відповісти
З урахуванням того, хто такі семіти, стає очевидним, що антисемітизм - державна політика Ізраїлю.
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04.05.2022 19:00 Відповісти
тонко
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04.05.2022 21:35 Відповісти
Жалюгідне видовище...
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04.05.2022 19:00 Відповісти
Спочатку хай євреї вибачатися перед українцями! Про рашистів я мовчу, від них вибачення вже не приймаються!
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04.05.2022 19:01 Відповісти
а є за що, ой є....
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04.05.2022 19:03 Відповісти
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04.05.2022 19:03 Відповісти
А Борис Березовский, если верить газете «Комерсантъ» от 15.07.2005г.,

заявил: «Путин может получить израильское гражданство, как этнический

еврей по матери». Это сыграло немалую роль в восхождении его к власти.
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04.05.2022 19:03 Відповісти
Сейчас и раввина в нацисты запишут.
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04.05.2022 19:04 Відповісти
Зараз понурий мерин вибачиться у властивій йому хамській манері, коли навіть не зрозуміти - чи то він вибачається, чи то знов образити намагається. І після такого вибачення для "галочки" равін заспокоїться і знову зіллється з рашкиною владою в єдиному путінізмі.
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04.05.2022 19:05 Відповісти
Цей Берл Лазар в 2010 році казав путіну, що український народ приймав участь у геноциді євреїв. Було відео. Облив брудом всіх українців але помилкою це не визнав і не вибачився.
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04.05.2022 19:06 Відповісти
Боже упаси, не нужно никаких извинений!.. Шо сказал, то есть.
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04.05.2022 19:06 Відповісти
це та істота шо колись сиділа ківала макітрою коли путін на зустрічі з ними казав шо "Геббельс бил умний мужик"?! ... "було б не погано" якби цій потворі не відрізали колись зайвого!
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04.05.2022 19:07 Відповісти
Коняка швидше зжере свої копита, ніж вибачиться.
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04.05.2022 19:11 Відповісти
Теперь главный раввин рашки - это Соловьёв.
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04.05.2022 19:18 Відповісти
Короче, я придумал отличный выход для лаврова в сложившийся ситуации.
-Он должен прилюдно доказать, что он сам еврей, и после этого заявить: "Ну что схавали товарищи, евреи? Кто теперь наврал? Знаю о чём заявил!))"
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04.05.2022 19:21 Відповісти
Розіграли якийсь спектакль.
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04.05.2022 19:25 Відповісти
Та я вас умоляю, рэбэ, от сами подумайте оно вам таки надо? Да и де вы таки видели шоб насравшая лошадь головой кидалась в отот свой навоз?
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04.05.2022 19:26 Відповісти
заблеяла ********** проститутка!
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04.05.2022 19:39 Відповісти
Почему во всех странах Европы и СНГ в главных раввинах представители классического иудаизма, и только в России и Украине - представители самой ортодоксальной секты Хабад? Совпадение?
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04.05.2022 19:45 Відповісти
Представитель российских иудеев также отметил, что во время смены власти на Украине произошло несколько громких антисемитских происшествий. "За последние 15 лет в России не происходило ничего подобного, а в Украине, особенно в некоторых ее регионах, антисемитизм имеет давние традиции", - заключил раввин Берл Лазар.
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04.05.2022 19:48 Відповісти
Назначение сына главного раввина России Йехезкеля Лазара главным раввином Симферополя укладывается в логику «русского мира» и равносильно аннексии Крыма. Такое мнение в эфире Радио Крым.Реалии высказал диссидент, исполнительный вице-президент Конгресса национальных общин Украины Иосиф Зисельс.
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04.05.2022 19:56 Відповісти
перетопчеться це пар**хатий і всі вони перетопчуться -теж мені лошадь образила
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04.05.2022 20:02 Відповісти
коняка насрала іне прибрала
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04.05.2022 20:20 Відповісти
"Я думаю, після такого інцидент можна було би вважати усунутим і перегорнути сторінку " Вы ее и так перевернете. С лаптями вы сильно не возникаете. Сглотнете и забудете. Чай не впервой. Это вам не Украину пинать.
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04.05.2022 20:22 Відповісти
Сказал еврей еврею.
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04.05.2022 20:54 Відповісти
как он нежно его пожурил....
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04.05.2022 23:36 Відповісти
Ахахаха, Расея будзе выбачацца? Вы дзе гэта такое бачылі?
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05.05.2022 14:58 Відповісти
 
 