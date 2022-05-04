Головний рабин Росії: Було б непогано, якби Лавров вибачився перед євреями

Головний рабин Росії Берл Лазар засудив висловлювання глав МЗС РФ Лаврова, який назвав євреїв "найбільшими антисемітами".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Jewish Telegraphic Association.

"Я не вважаю себе уповноваженим давати поради голові російської дипломатії, але було би непогано, якби він вибачився перед євреями і просто визнав свою помилку.

Я думаю, після такого інцидент можна було би вважати усунутим і перегорнути сторінку", - пояснив він.

Видання зазначає, що Лазар має тісні зв’язки з президентом Росії Володимиром Путіним. Він очолює Федерацією єврейських громад Росії – об’єднання, що пов’язане з напрямом любавицького хасидизму.

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