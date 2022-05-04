Головний рабин Росії: Було б непогано, якби Лавров вибачився перед євреями
Головний рабин Росії Берл Лазар засудив висловлювання глав МЗС РФ Лаврова, який назвав євреїв "найбільшими антисемітами".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Jewish Telegraphic Association.
"Я не вважаю себе уповноваженим давати поради голові російської дипломатії, але було би непогано, якби він вибачився перед євреями і просто визнав свою помилку.
Я думаю, після такого інцидент можна було би вважати усунутим і перегорнути сторінку", - пояснив він.
Видання зазначає, що Лазар має тісні зв’язки з президентом Росії Володимиром Путіним. Він очолює Федерацією єврейських громад Росії – об’єднання, що пов’язане з напрямом любавицького хасидизму.
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А лаврун справився з одного вислову
Тренуйтеся, Женя
Я не вважаю себе уповноваженим давати поради голові російської дипломатії, але було би непогано, якби він вибачився перед євреями і просто визнав свою помилку - ось і все, а то крики, гвалт. Голокост, Гітлер, все згадали, а виявилось, що все дуже просто можна вирішити, і Гітлер і Голокост не заважає.
@sasha_sotnik
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5 год
Захарова: "Все-таки скажу то, что сейчас вряд ли захотят слышать политики в Израиле, которые раздули информационную кампанию. Возможно, им будет интересно. На Украине сейчас плечом к плечу с боевиками "Азова" находятся и израильские наемники".
Фашистская конюшня зашла с козырей.
STMEGI
Берл Лазар пожелал Путину жить до 120 лет - STMEGI
заявил: «Путин может получить израильское гражданство, как этнический
еврей по матери». Это сыграло немалую роль в восхождении его к власти.
-Он должен прилюдно доказать, что он сам еврей, и после этого заявить: "Ну что схавали товарищи, евреи? Кто теперь наврал? Знаю о чём заявил!))"