4 травня росіяни вбили двох мирних мешканців Донеччини, - Кириленко
Рашисти вбили 2 мешканців у селі Шандриголове Лиманської МТГ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"4 травня росіяни вбили 2 мирних мешканців Донеччини – у Шандриголовому. Ще 11 осіб в області сьогодні дістали поранення. Вдалося уточнити інформацію щодо 5 загиблих і 2 поранених у Маріуполі, однак точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо. Кожен воєнний злочинець буде покараний!", - йдеться у повідомленні.
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показати весь коментар04.05.2022 21:14 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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