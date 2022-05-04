4 травня росіяни вбили двох мирних мешканців Донеччини, - Кириленко

Рашисти вбили 2 мешканців у селі Шандриголове Лиманської МТГ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"4 травня росіяни вбили 2 мирних мешканців Донеччини – у Шандриголовому. Ще 11 осіб в області сьогодні дістали поранення. Вдалося уточнити інформацію щодо 5 загиблих і 2 поранених у Маріуполі, однак точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо. Кожен воєнний злочинець буде покараний!", - йдеться у повідомленні.

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