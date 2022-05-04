4 мая россияне убили 2 мирных жителей Донбасса, - Кириленко

Рашисты убили 2 жителей в селе Шандриголово Лиманской ГТГ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"4 мая россияне убили 2 мирных жителей Донбасса – в Шандриголовом. Еще 11 человек в области сегодня получили ранения. Удалось уточнить информацию о 5 погибших и 2 раненых в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить пока невозможно. Каждый военный преступник будет наказан!", - говорится в сообщении.

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