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Новини Фото Війна
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На Донеччині підрозділ ППО ДШВ збив чергову російську крилату ракету. ФОТО

Вчора на Донеччині, підрозділом протиповітряної оборони однієї із військових частин Десантно-штурмових військ ЗС України було успішно збито крилату ракету окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у службі зв’язків з громадськістю Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Російська ракетна зброя була спрямована забрати життя багатьох мирних українців, однак була збита воїнами-десантниками. Слід відзначити, що це вже 6-та крилата ракета, знищена підрозділами протиповітряної оборони Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Разом до перемоги! ДШВ – Завжди Перші! Слава Україні", - йдеться у повідомленні.

На Донеччині підрозділ ППО ДШВ збив чергову російську крилату ракету 01

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На Донеччині підрозділ ППО ДШВ збив чергову російську крилату ракету 02
На Донеччині підрозділ ППО ДШВ збив чергову російську крилату ракету 03

крилаті ракети (1080) ППО (3261) Донецька область (8744) Десантно-штурмові війська (224)


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Топ коментарі
+16
ДШВ України-черговий респект...
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04.05.2022 16:46
+8
Это же зае@ись. Слава ЗСУ
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04.05.2022 16:54
+7
Вот спасибо!
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04.05.2022 16:48
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ДШВ України-черговий респект...
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04.05.2022 16:46 Відповісти
НациZты будут гореть в аду !
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04.05.2022 19:16 Відповісти
Вот спасибо!
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04.05.2022 16:48 Відповісти
Это же зае@ись. Слава ЗСУ
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04.05.2022 16:54 Відповісти
Кацапы козлы путлер *****!
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04.05.2022 17:36 Відповісти
Воістину!
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04.05.2022 19:00 Відповісти
9М82М (на шильдіку видно) це зенітна керована ракета комплекса ЗРК С-300ВМ "Антей" з дальністю враження до 200 км і швидкістю до 2600 м/с, це філігранна робота....
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04.05.2022 18:31 Відповісти
Наслідок декількох чинників:
1. перехід ЗСУ на цифровий зв'язок - за який пороха свого часу чмирили всілякі бігусо-найєми.
2. побудова системи оперативного оповіщення.
3. насичення підрозділів ПЗРК в такій кількості, що аж навіть трішки непристойно...
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04.05.2022 19:15 Відповісти
Наскільки я розумію, ці ракети - для повітряних цілей. По наземним цілям ними не стріляють. Якщо хлопці змогли знести цю ракету, то однозначно зберегли Україні якийсь літак або гвинтокрил.
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04.05.2022 19:12 Відповісти
Если это зенитная 9М82М то точно не крылатая. Вообще збивать зенитные ракеты это как-то я не понимаю, но я и не военный.
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04.05.2022 19:19 Відповісти
Зенитные - тоже крылатые (управляемые, иными словами). Отчего же их не сбивать, если эти зенитные ракеты пытаются поразить наши самолеты/вертолеты/беспилотники/ракеты?
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05.05.2022 01:52 Відповісти
 
 