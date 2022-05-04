На Донеччині підрозділ ППО ДШВ збив чергову російську крилату ракету. ФОТО
Вчора на Донеччині, підрозділом протиповітряної оборони однієї із військових частин Десантно-штурмових військ ЗС України було успішно збито крилату ракету окупантів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у службі зв’язків з громадськістю Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
"Російська ракетна зброя була спрямована забрати життя багатьох мирних українців, однак була збита воїнами-десантниками. Слід відзначити, що це вже 6-та крилата ракета, знищена підрозділами протиповітряної оборони Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Разом до перемоги! ДШВ – Завжди Перші! Слава Україні", - йдеться у повідомленні.
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+16 Александр Чуднивец #474549
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+8 Olexandr #509581
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