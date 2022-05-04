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Новини Війна
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Експрацівник "Азовсталі" показав рашистам підземні ходи під заводом, зараз вони штурмують ці тунелі, - Геращенко

азовсталь

Колишній працівник заводу "Азовсталь" показав російським окупантам таємні підземні ходи під територією заводу.

Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Російські покидьки знайшли зрадника з числа співробітників комбінату, якогось електрика, який показав тунелі, які під землею ведуть на територію заводу. І вчора росіяни почали штурмувати ці тунелі, користуючись інформацією, яку отримали від зрадника", - розповів він.

За словами Геращенка, до Маріуполя приїхав кремлівський пропагандист Володимир Соловйов.

"Бо йому обіцяли, що вже вчора територія "Азовсталі" буде штурмуватись російськими покидьками і він зможе засняти "перемогу" російських негідників над українськими захисниками. Вчора цього не сталося, наші захисники продовжують боронити територію "Азовсталі", - додав радник глави МВС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ вже на "Азовсталі", зв'язок з "Азовом" є, - Арахамія

Автор: 

Маріуполь (3243) Геращенко Антон (935) Азовсталь (445)


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Топ коментарі
+42
"Крымский мост падет 9 мая": В сети появился сайт с обратным отсчетом

http://crimeanbridgedown.com.ua/ "Россияне, переехавшие в Крым после его оккупации в 2014 году, у вас еще есть время покинуть территорию суверенного государства Украина!", - говорится в сообщении на сайте.

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04.05.2022 21:51
+29
Пздц просто, а мы сидим за этим наблюдаем, как орки добьют сейчас там всех и раненных в том числе... никаких тебе рейдов на кацапов ни прорывов, тупо отдали азовцев на растерзание. Там человек 500 только раненых, их там всех убьют.
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04.05.2022 21:53
+25
Має бути ідентифікований і знищений як ворог.
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04.05.2022 21:56
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"Крымский мост падет 9 мая": В сети появился сайт с обратным отсчетом

http://crimeanbridgedown.com.ua/ "Россияне, переехавшие в Крым после его оккупации в 2014 году, у вас еще есть время покинуть территорию суверенного государства Украина!", - говорится в сообщении на сайте.

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04.05.2022 21:51 Відповісти
Було б добре.
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04.05.2022 21:54 Відповісти
Так как Киев. Взяли уже? Как там грандиозная битва за Изюм? Выиграли войну?
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04.05.2022 22:04 Відповісти
Дурачок,Изюм они взяли и к сожалению удерживают,а наши на азовстали в полном окружении и дела таи хреновие
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04.05.2022 23:23 Відповісти
Речь про логику России. Сами придумали - сами себя похвалили. Все блогеры её транслируют. Я писал это где-то месяц назад пару раз. Россия может давать мелкие факты точными, но общая картина у них искривленная. Короче, они за деревьями не видят леса.
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05.05.2022 13:06 Відповісти
Но они ездили через Украину. А теперь нет.
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04.05.2022 22:05 Відповісти
Вообще все кто рассказывают о красивой жизни ОРДЛО и Крыма как бы не помнят, что это всё была добрая воля Украины. Без Украины им жопа. Украина их может попросту задушить экономически, собственно это уже сейчас происходит.
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04.05.2022 22:06 Відповісти
Сухопутный корридор с Крымом существует уже больше месяца, еще с тех пор, как рашисты овладели автодорогой Мариуполь-Мангуш-Бердянск-Мелитополь!
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04.05.2022 22:11 Відповісти
Мало иметь коридор - он должен быть безопасным, непростреливаемым, без боевых действий "где-то рядом". Коридор же создаётся для гражданских целей, в первую очередь. Так что, пока идёт война, считайте, что нет никакого коридора.
А когда война закончится, то его и не будет, потому что мы вернём себе и "коридор", и Крымский полуостров, и ОРДиЛО. А мост на Кавказ - демонтируем как наносящий существенный вред экологии Азовского и Чёрного морей.
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04.05.2022 22:23 Відповісти
Ви між іншим праві. А наразі нам дуже потрібні хоча б американські РСЗВ Хімарс. По вашій темі, то якраз те що треба.
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04.05.2022 22:38 Відповісти
вони його 13-19 лютого мінували - самі й підірвуть
https://www.dw.com/ru/kiev-protestuet-protiv-uchenij-rossijskogo-vmf/a-60731328
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04.05.2022 22:55 Відповісти
Краще по НПЗ в Феодосии ударить
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04.05.2022 23:01 Відповісти
Пздц просто, а мы сидим за этим наблюдаем, как орки добьют сейчас там всех и раненных в том числе... никаких тебе рейдов на кацапов ни прорывов, тупо отдали азовцев на растерзание. Там человек 500 только раненых, их там всех убьют.
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04.05.2022 21:53 Відповісти
Та да, блін. Така злість і безпорадність, що ми нічим їм не допомагаєм.
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04.05.2022 21:56 Відповісти
Это то чего хочет Россия. Её демонстрация силы. Именно так она ломает людей и народы. Оттого я лично и против того чтобы тащить сюда русские новости, за исключением того чтобы понимать что они делают и как. Это всё показательная картина, так что она играет на руку их пропаганды. Могучей России, которой нельзя противостоять. Так что не ведитесь. Я вот верю в Азов. Я могу ошибаться, так как меня нет на местах, но пока что я в них верю. А дальше посмотрим.
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04.05.2022 22:03 Відповісти
Ну посмотрим. Они как бы готовились оборонять именно АзовСталь. Там киллометры туннелей. Хотя Россия может будет использовать газ, я не знаю.
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04.05.2022 21:58 Відповісти
ти що думаєш туди так просто підступити
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04.05.2022 22:08 Відповісти
Вони їх не вб'ють. Вони відсмокчуть. Якщо правда що орків в Маріуполі лишилось 2000, а решта пішла в інші місця, то свої нові знання орки заберуть з собою в могилу.
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04.05.2022 22:35 Відповісти
Скорее всего расстреляны почти все боеприпасы-вот и напирают орки
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04.05.2022 22:39 Відповісти
Падло
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04.05.2022 21:53 Відповісти
Александр Чуприн.Бывший эксначальник смены
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04.05.2022 21:56 Відповісти
Смерть оккупанту-предателю!!!
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04.05.2022 23:02 Відповісти
Вангую, что ещё любитель ОПЗЖ или Шария.
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04.05.2022 23:04 Відповісти
Цю падлу треба розстріляти за законами воєнного часу без жалю.
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04.05.2022 23:17 Відповісти
Ні, розстріляти - це дуже гуманно.
Від нього щодня відрізати по шматочку потрібно.
І присипати сіллю.
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05.05.2022 01:18 Відповісти
Має бути ідентифікований і знищений як ворог.
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04.05.2022 21:56 Відповісти
ГНИДА!!!!!!!!!!!
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04.05.2022 21:57 Відповісти
Підарота маріупольська яка не пускала наші війська та верещала "путєн памаги" в 14 році і сьогодні здає наших солад на смерть кацапу.
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04.05.2022 21:57 Відповісти
"Имя, сестра, имя!"

Або, нормальною мовою, країна має знати своїх манкуртів.
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04.05.2022 21:57 Відповісти
Его имя давно известно. Было даже видео как он показывает что и как. Но вряд ли это важно на самом деле.
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04.05.2022 21:59 Відповісти
как это неважно??
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04.05.2022 23:16 Відповісти
Треба десь біля Харкова чи в іншому місці вдарити та захопити ***** кацапів, та міняти їх на наших солдат з маріка.
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04.05.2022 22:01 Відповісти
Вже пропонували кацапам обміняти захисників Маріполя на всіх рашиськіх полонених, які в нас є - ті фашисти не погодились, бо хотять саме знищити Азовців.
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04.05.2022 22:41 Відповісти
Навіть сраного мертвечука не захотіли обміняти на азовців.
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04.05.2022 23:19 Відповісти
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04.05.2022 22:03 Відповісти
Это одиозная фигура..но в этом случае я с Симоном согласен!!!
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04.05.2022 23:08 Відповісти
Дайте контакти цього нелюда !
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04.05.2022 22:03 Відповісти
Рашисти ще тиждень тому показували цього зрадника, ним виявився якийсь начальник зміни одного з цехів на Азовсталі.
Як по історії давньої Греції, коли зрадник здав персам обхідний шлях в тил оборонцям Греціії при Фермопілах, коли 300 спартанців та їх цар Леонід стримували багатосоттисячні орди персидської імперії Ксеркса.
Історія повторюється через тисячі років.
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04.05.2022 22:04 Відповісти
У тій історії Спарта і Греція вцілому врешті решт перемогли.
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04.05.2022 22:32 Відповісти
а фермопилы ....
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04.05.2022 23:17 Відповісти
Але спартанці загинули
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04.05.2022 23:32 Відповісти
В українській Історії теж є така падаль - Іван Ніс, який провів кацапів таємним шляхом до Батурина під час його облоги. Всіх мешканців і захисників міста їбані москалі нещадно вирізали і закатували.
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05.05.2022 00:08 Відповісти
На Азовсталі не тільки полк Азов,але й прикордонники,поліція,національна гвардія і інші підрозділи.Там десь більше тисячі військових.Чомусь в інфополі про це не кажуть.
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04.05.2022 22:05 Відповісти
Їх там майже 2000. Оркам там світить лише відсос.
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04.05.2022 22:42 Відповісти
без оружия, еды, воды, поставок т.п.
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04.05.2022 23:18 Відповісти
Встановити імя зрадника, знайти і знищити.
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04.05.2022 22:06 Відповісти
Таких покидьків,як цей працівник повно в Україні.Он у верховній раді сидять і в Лаврах і їм нормально.
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04.05.2022 22:07 Відповісти
Азов еще и соловьева с душилиным прибьют. Скринте.
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04.05.2022 22:08 Відповісти
іван ніс.
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04.05.2022 22:09 Відповісти
вчи історію. або погугли
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04.05.2022 23:12 Відповісти
Теж найперше згадав цю потвору.
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05.05.2022 00:09 Відповісти
уже было как то видео о том что показует один инженер наводит
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04.05.2022 22:10 Відповісти
А чи вартий був цей Маріупіль таких жертв? Чи не було краще відразу після того як стало зрозуміло що місто буде оточене всім захисникам вийти звідти і зайняти позиції разом з основним угрупуванням на Донбасі, тим самим врятувавши і себе і саме місто від тотального знищення?! Питання реторичне!
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04.05.2022 22:11 Відповісти
Про Киев задашь такой же вопрос или может про Харьков?
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04.05.2022 22:14 Відповісти
Не задам, того шо по-перше це столиці теперішня і колишня, і по-друге ні Київ ні Харків не були в повному оточенні
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04.05.2022 22:32 Відповісти
Якби Зєля сидів не в Києві а в Маріуполі, то здали би Київ.
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05.05.2022 00:01 Відповісти
Так ніяких міст не вистачить. Он Херсон здали без бою і що ? Є картинка у росіян, як вони обласний центр мають . . . Треба було за кожне місто так битися, роздавати місцевим чоловікам зброю, як у Києві, а жінок і дітей евакуювати на Західну Україну, навіть примусово. Тоді би АЕС в Енергодарі була би ще далеко від зони бойових дій.

Двомісячна драка в Маріуполі, навіть якщо безперспективна - це спокій Запоріжжя, Дніпра і Кривого Рогу зараз. Драка Сум і Чернігова - це неокупований Київ. Драка Харкова - це спокій Полтави і того ж таки Дніпра. Якось так.

Я тільки думаю, який же підсумковий рахунок по трупах наших громадян буде в кінці цієї війни . . .
Горіти путярі в пеклі і всій його банді . . .
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04.05.2022 22:29 Відповісти
Єто реально билоби лучше,но опе нужна била сакральная жертва в виде Марика,и бонусом уничтожение Азова
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04.05.2022 23:41 Відповісти
Перемовника хламідію туди, негайно!!!! Нехай домовляється,або додому їде,бо толку з нього і так ні якого нема!
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04.05.2022 22:11 Відповісти
вопрос откуда у них столько боеприпасов или они их там 8 лет свозили туда..
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04.05.2022 22:11 Відповісти
Так, всі підрозділи, крім Азовців, відомі і разом з Азовом тримають оборону на Азовсталі.
Але їх вже не тисяча.
Офіційно повідомлялось, що там до 500 поранених.
Тому реально тримають оборону лише декілька сотень захисників України на Азовсталі.
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04.05.2022 22:15 Відповісти
Тримають оборону майже 1500. Оркам там світить лише гасло солдата, яке він сказав російському кораблю.
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04.05.2022 22:45 Відповісти
Питання в кількості *********** у наших...
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04.05.2022 23:02 Відповісти
Питання не тільки в ***********. Питання ще й у запасах води/харчів та захисті цивільних.
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05.05.2022 00:13 Відповісти
найшли таки винного зрадника в здачі Маріуполя , та Антоша ? Як там в Київі спокійненько сидиться за дев'ятьма лініями оборони ?
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04.05.2022 22:17 Відповісти
Вата ж звикла, що за зраду їм ніякої кари нема.
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04.05.2022 22:17 Відповісти
300 спартанцев и Эфиальт
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04.05.2022 22:18 Відповісти
Соловьёв сам приехал под огонь гаубиц - его никто не звал.
Если выживет - будет вести программу, сидя в кресле-каталке,
поправляя под сидением горшок.
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04.05.2022 22:23 Відповісти
Екс-начальник зміни "Азовсталі" Олександр Чупрін здає рашистам інформацію про завод.

Запам'ятай, сволото, ми тебе знайдемо і знищимо. Ти помреш найстрашнішою смертю і весь твій рід припинить існування. І так буде із кожним зрадником Батьківщини.


https://youtu.be/i4emJUWlcnM https://youtu.be/i4emJUWlcnM


https://pbs.twimg.com/ext_tw_video_thumb/1518299161791193094/pu/img/YjPlGPr4UXazH3RJ.jpg
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04.05.2022 22:24 Відповісти
пусть горит в аду
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04.05.2022 23:20 Відповісти
Видно примусили шантажем чи тортурами його, а може сам по собі був падаллю. Якщо їх і правда в Маріуполі не більше 2000, то це їм не допоможе. Ну знають і знають, так з цими знаннями і згинуть.
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04.05.2022 22:28 Відповісти
Лизло блюд. В МИРОТВОРЕЦЬ ПРИЗВИЩЕ призвище ПЛІЗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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04.05.2022 22:31 Відповісти
Рінат Ахметов!!!
Я думаю, ця інфа для тебе....
Чекаю фото цього "зажмуреного слівщика" на цензорі....
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04.05.2022 22:52 Відповісти
Предатель? Да бросьте этот пропогандоновский трёп. ЛЮБОЙ человек, после второго сломанного пальца признается, что изнасиловал кенгуру, притом три раза подряд. Это аксиома. Наивно было предполагать, что эти проходы, если они есть, не будут использованы оккупантами. Ловушки почему не устроили?
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04.05.2022 23:05 Відповісти
Я думаю,что все эти ходы были известны русским ещё до начала войны!Так как завод строился ещё при союзе и проэктиовался .И все чертежи давнотбыли у орков.Помогать можно иинужно.Забрасывать оружие беспилотниками и боеприпасы с продуктами .Я об этом давно писал.Купить парумтысяч беспилотников - транспорт ников и посылать туда посылки.Спускать их на парашютах каждую ночь.Что-то будут сбивать...Но далеко не все!
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04.05.2022 23:14 Відповісти
Была информация, что электричество идет в Мариуполь через Донецк и поэтому мы не можем его отключить. Также поставляем бесплатно и воду в Донецк. И так уже 8 лет.
Думаю пришло время отключить все, что возможно с нашей стороны.
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04.05.2022 23:25 Відповісти
Ну як же можна без зрадника?! У нас же ж СБУ це із часив Славного Курупціонера Кучми тільки політичними конкурентами і займалась? Які там вороги України. Є тільки вороги корупції.
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04.05.2022 23:49 Відповісти
До болі нагадує ситуацію з Іловайськом у 2014 му ...
Електрик гніда конкрєтна.
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04.05.2022 23:53 Відповісти
Фермопильская битва 2.0. Там тоже нашёлся местный предатель, указавший персам тайную тропу для выхода в тыл спартанцам царя Леонида. Правда, греки при Фермопилах держались три дня. Наши - уже 2 месяца.
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05.05.2022 00:23 Відповісти
 
 