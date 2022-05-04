Експрацівник "Азовсталі" показав рашистам підземні ходи під заводом, зараз вони штурмують ці тунелі, - Геращенко

Колишній працівник заводу "Азовсталь" показав російським окупантам таємні підземні ходи під територією заводу.

Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Російські покидьки знайшли зрадника з числа співробітників комбінату, якогось електрика, який показав тунелі, які під землею ведуть на територію заводу. І вчора росіяни почали штурмувати ці тунелі, користуючись інформацією, яку отримали від зрадника", - розповів він.

За словами Геращенка, до Маріуполя приїхав кремлівський пропагандист Володимир Соловйов.

"Бо йому обіцяли, що вже вчора територія "Азовсталі" буде штурмуватись російськими покидьками і він зможе засняти "перемогу" російських негідників над українськими захисниками. Вчора цього не сталося, наші захисники продовжують боронити територію "Азовсталі", - додав радник глави МВС.

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