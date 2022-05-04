Експрацівник "Азовсталі" показав рашистам підземні ходи під заводом, зараз вони штурмують ці тунелі, - Геращенко
Колишній працівник заводу "Азовсталь" показав російським окупантам таємні підземні ходи під територією заводу.
Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.
"Російські покидьки знайшли зрадника з числа співробітників комбінату, якогось електрика, який показав тунелі, які під землею ведуть на територію заводу. І вчора росіяни почали штурмувати ці тунелі, користуючись інформацією, яку отримали від зрадника", - розповів він.
За словами Геращенка, до Маріуполя приїхав кремлівський пропагандист Володимир Соловйов.
"Бо йому обіцяли, що вже вчора територія "Азовсталі" буде штурмуватись російськими покидьками і він зможе засняти "перемогу" російських негідників над українськими захисниками. Вчора цього не сталося, наші захисники продовжують боронити територію "Азовсталі", - додав радник глави МВС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
http://crimeanbridgedown.com.ua/ "Россияне, переехавшие в Крым после его оккупации в 2014 году, у вас еще есть время покинуть территорию суверенного государства Украина!", - говорится в сообщении на сайте.
А когда война закончится, то его и не будет, потому что мы вернём себе и "коридор", и Крымский полуостров, и ОРДиЛО. А мост на Кавказ - демонтируем как наносящий существенный вред экологии Азовского и Чёрного морей.
https://www.dw.com/ru/kiev-protestuet-protiv-uchenij-rossijskogo-vmf/a-60731328
Від нього щодня відрізати по шматочку потрібно.
І присипати сіллю.
Або, нормальною мовою, країна має знати своїх манкуртів.
Як по історії давньої Греції, коли зрадник здав персам обхідний шлях в тил оборонцям Греціії при Фермопілах, коли 300 спартанців та їх цар Леонід стримували багатосоттисячні орди персидської імперії Ксеркса.
Історія повторюється через тисячі років.
Двомісячна драка в Маріуполі, навіть якщо безперспективна - це спокій Запоріжжя, Дніпра і Кривого Рогу зараз. Драка Сум і Чернігова - це неокупований Київ. Драка Харкова - це спокій Полтави і того ж таки Дніпра. Якось так.
Я тільки думаю, який же підсумковий рахунок по трупах наших громадян буде в кінці цієї війни . . .
Горіти путярі в пеклі і всій його банді . . .
Але їх вже не тисяча.
Офіційно повідомлялось, що там до 500 поранених.
Тому реально тримають оборону лише декілька сотень захисників України на Азовсталі.
Если выживет - будет вести программу, сидя в кресле-каталке,
поправляя под сидением горшок.
Запам'ятай, сволото, ми тебе знайдемо і знищимо. Ти помреш найстрашнішою смертю і весь твій рід припинить існування. І так буде із кожним зрадником Батьківщини.
https://youtu.be/i4emJUWlcnM https://youtu.be/i4emJUWlcnM
https://pbs.twimg.com/ext_tw_video_thumb/1518299161791193094/pu/img/YjPlGPr4UXazH3RJ.jpg
Я думаю, ця інфа для тебе....
Чекаю фото цього "зажмуреного слівщика" на цензорі....
Думаю пришло время отключить все, что возможно с нашей стороны.
Електрик гніда конкрєтна.