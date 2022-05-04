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Війська РФ вже на "Азовсталі", зв'язок з "Азовом" є, - Арахамія

азовсталь

Станом на вечір 4 травня українська влада має зв’язок із захисниками Маріуполя, що перебувають на території заводу "Азовсталь", а війська Росії вже на території підприємства.

Про це повідомив голова делегації України на переговорах з Росією Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Другий день тривають спроби штурму заводу. Російські війська на території "Азовсталі" перебувають вже", – зазначив Арахамія з посиланням на слова командира полку "Азов".

Подробиць він не навів.

Удень 4 травня міська влада Маріуполя повідомила, що втратила зв’язок із українськими військовими, які захищають "Азовсталь".

Мер міста Вадим Бойченко також зазначив, що бої точаться на території "Азовсталі", де разом із військовими перебувають і цивільні жителі.

Також читайте: Окупанти намагаються взяти під контроль "Азовсталь", але успіху не мають, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

Маріуполь (3243) Арахамія Давид (1106) Азовсталь (445)


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Топ коментарі
+138
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04.05.2022 19:48
+99
Якби не такі, як ти із "города Сочі" при владі, все могло би бути інакше.
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04.05.2022 19:47
+85
Арахамия одна из самых противных и глупых личностей в команде зеленых
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04.05.2022 19:52
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Коли наприклад виступає з інформацією
прес-офіцер наших ППО, то одразу видно професіонала і психічно здорову людину, від слів якої ти починаєш розуміти що до чого і оцінювати ситуацію. Але як тільки вилазить якесь запіарене падло з опи , або назначене наполеоном в ода тєло - то одразу починається тік-ток треш і брехливий словесний понос. Про єдині мураєвсько-мєдвєдчуковські новини я вже навіть не кажу. Як після виступів таких падлюк, можна настроїти себе на переможний лад?
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04.05.2022 20:14 Відповісти
Просто зелені тварі щоб ви здохли,за хлопців помстимось кацапам і зеленій гидота да і заслужений місяць дрочив з новим оружієм
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04.05.2022 20:14 Відповісти
Як же він вже осточортів,цей мудак. Нехай в сочі звіздує...
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04.05.2022 20:17 Відповісти
А з якого боку до всього цього цей недолюдок з поглядом ідіота?
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04.05.2022 20:17 Відповісти
А воно просто глумиться ...
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04.05.2022 20:34 Відповісти
Майже по всій Україні..повітряна тревога.
Су...касабські
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04.05.2022 20:19 Відповісти
Враг(русские твари) планирует парад в Мариуполе на 9 мая. В идеале, к этой дате хотят выбить наших защитников, взять в плен и заставить пройти на параде. Если не получится, то зажать их, чтобы на 9 мая наши не смогли "помешать" врагу проводить парад.
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04.05.2022 20:21 Відповісти
Рашистский план это захватить азовцев в плен, хотя бы часть, понацеплять на них свастики и прочие нацистские символы и првести парад военнопленных на радость своему путлефюреру и зомбоваты по соловьев-тв...
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04.05.2022 20:50 Відповісти
Найстрашніше буде відбуватись поза камерами, коли їбані кацапідори будуть катувати наших Героїв з усією своєю хворою фантазією. Орки про це мріють вже не один місяць.
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04.05.2022 20:56 Відповісти
Все як було з ДАПом... Пєрєміріє,карідор гуманітарний... Савпадєніє,напевне.
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04.05.2022 20:33 Відповісти
Я боялася весь час написати про аналогію з ДАПом. Бо не хочу, щоб захисники Маріуполя повторили долю кіборгів.
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05.05.2022 01:01 Відповісти
До яких пір цей цирковий довпойоп хламідія буде коментувати події на фронті?!!!
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04.05.2022 20:33 Відповісти
О і це полізло в інформатори, мішають спать лаври люсі аристовича
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04.05.2022 20:34 Відповісти
Ну то шо та хламідія киздить,хай бере білий прапор в руки і іде туди домовлятись,він же переговорщик великий.
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04.05.2022 20:40 Відповісти
курва абхазьска
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04.05.2022 20:43 Відповісти
Арахамия каким боком к Азову?
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04.05.2022 20:43 Відповісти
помогал сдавать
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04.05.2022 23:32 Відповісти
І чому там не арахамія, Зеленський, Єрмак, аристовищ, подоляк...
Які на весь світ хизуються своїми сталевими мошнами...
Чому там нормальні люди.. їх же всіх вбьють..
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04.05.2022 20:45 Відповісти
Коли вже такі, як Арахамія зустрінуться з бузиною...
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04.05.2022 21:03 Відповісти
Хламидия, а Генштаб час назад не говорил это. Лживый ублюдок
https://censor.net/ua/n3338981
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04.05.2022 21:08 Відповісти
Вроде не бездельники и могли бы жить
Нам бы арахамию взять... и отменить
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04.05.2022 21:12 Відповісти
Про напрямки наступу було відомо кілька місяців. Кримський перешийок можна було повністю замінувати, перекопати, натягнути по ньому колючий дріт під струмом. Якщо цього не було зроблено - це величезна зрада. Зараз багато хто каже, що зрадники десь в ОП, а Зе тут ні до чого. Давайте не будемо схожими на електорат у росії, де вважають, що цар хороший, а погані бояри.
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04.05.2022 21:27 Відповісти
Це арахамія доповів кремлю. що завдання щодо здачі Маріуполя виконано. сподіваючись на лояльність на так званих "переговорах ", які НЕПОТРІБНІ УКРАЇНІ і проведення яких категорично НЕ ПІДТРИМУЄ український народ .
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04.05.2022 21:32 Відповісти
Чому мовчать наші легендарні командири \ добробати Андрій Білецький і Дмитро Ярош ?!! Невже на очах усього українського народу рашистські війська знищать захисників Маріуполя ?!!
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04.05.2022 21:36 Відповісти
Знищать
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04.05.2022 21:38 Відповісти
Консерви кремлядські лєгєндарні
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05.05.2022 20:28 Відповісти
Жаль, что Зеленскага нет в подвалах Азова.
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04.05.2022 21:43 Відповісти
Угу.И курвы Верещучки.
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04.05.2022 22:00 Відповісти
и арахамии с ермаком
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04.05.2022 23:33 Відповісти
мені особисто речники, які займають вищі державні посади накуй не потрібні.
киздіти зараз, мають журналісти а не політики вищого рангу
дає комент, *****, про те що вже всі знають.
і нікуя не чути про те, що зроблено і що робиться, для порятунку.
може я не правий але.
цих пацанів боїться не тільки бункерне *****.
вони не потрібні й нашому керівництву.
і хай хтось докаже мені зворотне
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04.05.2022 22:14 Відповісти
Де ППО хоча-б ? Кацапи - ж точно літають над заводом, щоб скидати бомби ! Навіть грузини збивали Ту-22М.
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04.05.2022 22:26 Відповісти
Екс-начальник зміни "Азовсталі" Олександр Чупрін здає рашистам інформацію про завод.

Запам'ятай, сволото, ми тебе знайдемо і знищимо. Ти помреш найстрашнішою смертю і весь твій рід припинить існування. І так буде із кожним зрадником Батьківщини.


https://youtu.be/i4emJUWlcnM https://youtu.be/i4emJUWlcnM


https://pbs.twimg.com/ext_tw_video_thumb/1518299161791193094/pu/img/YjPlGPr4UXazH3RJ.jpg
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04.05.2022 22:26 Відповісти
И ЕГО СЕМЬЮ НЕОБХОДИМО УНИЧТОЖИТЬ !!!
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05.05.2022 00:01 Відповісти
Я вважаю це зрадою. Владі не потрібні вільнодумні. А повбивати таку кількість патріотів вони теж не можуть, то ж не гарно. 8 років майданівців тримали в зоні АТО, аби подалі від Києва, щоб вони не заважали красти. Аж Путін мав привести своє стадо орків щоб повбивати їх. Як тільки розправа буде завершена наша влада почне звільняти захоплені территорії. І то - при умові якщо вони не домовилися здати південь. Адже погодьтеся, ніхто не вірив що ЗСУ виявить спротив.
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04.05.2022 22:55 Відповісти
Ты кто вообще, чучело ************? Ты еще скажи, что руоводишь обороной Азовстали.
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04.05.2022 22:59 Відповісти
ОСКОЛОЧНЫМИ КОЛПАШЬТЕ РАШИСТОВ, А НАШИ ПУСТЬ ПРЯЧУТСЯ !!!
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05.05.2022 00:00 Відповісти
Хламідія не дає про себе забути...
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05.05.2022 10:10 Відповісти
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