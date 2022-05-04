Війська РФ вже на "Азовсталі", зв'язок з "Азовом" є, - Арахамія
Станом на вечір 4 травня українська влада має зв’язок із захисниками Маріуполя, що перебувають на території заводу "Азовсталь", а війська Росії вже на території підприємства.
Про це повідомив голова делегації України на переговорах з Росією Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Другий день тривають спроби штурму заводу. Російські війська на території "Азовсталі" перебувають вже", – зазначив Арахамія з посиланням на слова командира полку "Азов".
Подробиць він не навів.
Удень 4 травня міська влада Маріуполя повідомила, що втратила зв’язок із українськими військовими, які захищають "Азовсталь".
Мер міста Вадим Бойченко також зазначив, що бої точаться на території "Азовсталі", де разом із військовими перебувають і цивільні жителі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
прес-офіцер наших ППО, то одразу видно професіонала і психічно здорову людину, від слів якої ти починаєш розуміти що до чого і оцінювати ситуацію. Але як тільки вилазить якесь запіарене падло з опи , або назначене наполеоном в ода тєло - то одразу починається тік-ток треш і брехливий словесний понос. Про єдині мураєвсько-мєдвєдчуковські новини я вже навіть не кажу. Як після виступів таких падлюк, можна настроїти себе на переможний лад?
Су...касабські
Які на весь світ хизуються своїми сталевими мошнами...
Чому там нормальні люди.. їх же всіх вбьють..
https://censor.net/ua/n3338981
Нам бы арахамию взять... и отменить
киздіти зараз, мають журналісти а не політики вищого рангу
дає комент, *****, про те що вже всі знають.
і нікуя не чути про те, що зроблено і що робиться, для порятунку.
може я не правий але.
цих пацанів боїться не тільки бункерне *****.
вони не потрібні й нашому керівництву.
і хай хтось докаже мені зворотне
Запам'ятай, сволото, ми тебе знайдемо і знищимо. Ти помреш найстрашнішою смертю і весь твій рід припинить існування. І так буде із кожним зрадником Батьківщини.
https://youtu.be/i4emJUWlcnM https://youtu.be/i4emJUWlcnM
https://pbs.twimg.com/ext_tw_video_thumb/1518299161791193094/pu/img/YjPlGPr4UXazH3RJ.jpg