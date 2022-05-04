Війська РФ вже на "Азовсталі", зв'язок з "Азовом" є, - Арахамія

Станом на вечір 4 травня українська влада має зв’язок із захисниками Маріуполя, що перебувають на території заводу "Азовсталь", а війська Росії вже на території підприємства.

Про це повідомив голова делегації України на переговорах з Росією Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Другий день тривають спроби штурму заводу. Російські війська на території "Азовсталі" перебувають вже", – зазначив Арахамія з посиланням на слова командира полку "Азов".

Подробиць він не навів.

Удень 4 травня міська влада Маріуполя повідомила, що втратила зв’язок із українськими військовими, які захищають "Азовсталь".

Мер міста Вадим Бойченко також зазначив, що бої точаться на території "Азовсталі", де разом із військовими перебувають і цивільні жителі.

Також читайте: Окупанти намагаються взяти під контроль "Азовсталь", але успіху не мають, - Генштаб ЗСУ