Войска РФ уже на "Азовстали", связь с "Азовом" есть, - Арахамия
По состоянию на вечер 4 мая украинские власти имеют связь с находящимися на территории завода "Азовсталь" защитниками Мариуполя, а войска России уже на территории предприятия.
Об этом сообщил глава делегации Украины на переговорах с Россией Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Второй день продолжаются попытки штурма завода. Российские войска на территории "Азовстали" уже находятся", - отметил Арахамия со ссылкой на слова командира полка "Азов".
Подробностей он не привел.
Днем 4 мая городские власти Мариуполя сообщили, что потеряли связь с украинскими военными, защищающими "Азовсталь".
Мэр города Вадим Бойченко также отметил, что бои ведутся на территории "Азовстали", где вместе с военными находятся и гражданские жители.
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прес-офіцер наших ППО, то одразу видно професіонала і психічно здорову людину, від слів якої ти починаєш розуміти що до чого і оцінювати ситуацію. Але як тільки вилазить якесь запіарене падло з опи , або назначене наполеоном в ода тєло - то одразу починається тік-ток треш і брехливий словесний понос. Про єдині мураєвсько-мєдвєдчуковські новини я вже навіть не кажу. Як після виступів таких падлюк, можна настроїти себе на переможний лад?
Су...касабські
Які на весь світ хизуються своїми сталевими мошнами...
Чому там нормальні люди.. їх же всіх вбьють..
https://censor.net/ua/n3338981
Нам бы арахамию взять... и отменить
киздіти зараз, мають журналісти а не політики вищого рангу
дає комент, *****, про те що вже всі знають.
і нікуя не чути про те, що зроблено і що робиться, для порятунку.
може я не правий але.
цих пацанів боїться не тільки бункерне *****.
вони не потрібні й нашому керівництву.
і хай хтось докаже мені зворотне
Запам'ятай, сволото, ми тебе знайдемо і знищимо. Ти помреш найстрашнішою смертю і весь твій рід припинить існування. І так буде із кожним зрадником Батьківщини.
https://youtu.be/i4emJUWlcnM https://youtu.be/i4emJUWlcnM
https://pbs.twimg.com/ext_tw_video_thumb/1518299161791193094/pu/img/YjPlGPr4UXazH3RJ.jpg