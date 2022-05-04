Войска РФ уже на "Азовстали", связь с "Азовом" есть, - Арахамия

По состоянию на вечер 4 мая украинские власти имеют связь с находящимися на территории завода "Азовсталь" защитниками Мариуполя, а войска России уже на территории предприятия.

Об этом сообщил глава делегации Украины на переговорах с Россией Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Второй день продолжаются попытки штурма завода. Российские войска на территории "Азовстали" уже находятся", - отметил Арахамия со ссылкой на слова командира полка "Азов".

Подробностей он не привел.

Днем 4 мая городские власти Мариуполя сообщили, что потеряли связь с украинскими военными, защищающими "Азовсталь".

Мэр города Вадим Бойченко также отметил, что бои ведутся на территории "Азовстали", где вместе с военными находятся и гражданские жители.

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