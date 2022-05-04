РФ хоче зруйнувати Україну ракетним тероризмом, - Кулеба
Сьогодні Росія вкотре обстріляла українські міста своїми ракетами.
Про це у Twitter повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
"Ще одна ніч в Україні, черговий шквал російських ракет обрушився на мирні українські міста. Вони бажають зруйнувати нас своїм ракетним тероризмом. Але єдине, що нарешті зруйнується, це Росія і її здатність вдиратися, бомбити, вбивати, грабувати та ґвалтувати", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+12 Petrov Viktor
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+11 Sophia-Maria Duglass
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+9 Валентина Саюн
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Того сейчас оперируют - может сдохнет , а глаза хутина подарят Зе
Кожен , хто схвалює знищення російського фашиста і допомагає українській армії - також Герой
Слава Україні !!!
Слава Героям !!! 🇺🇦😎👍
Рашизм это частный случай фашизма и нацизма.