РФ хоче зруйнувати Україну ракетним тероризмом, - Кулеба

Сьогодні Росія вкотре обстріляла українські міста своїми ракетами.

Про це у Twitter повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Ще одна ніч в Україні, черговий шквал російських ракет обрушився на мирні українські міста. Вони бажають зруйнувати нас своїм ракетним тероризмом. Але єдине, що нарешті зруйнується, це Росія і її здатність вдиратися, бомбити, вбивати, грабувати та ґвалтувати", - йдеться в повідомленні.

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