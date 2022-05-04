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РФ хоче зруйнувати Україну ракетним тероризмом, - Кулеба

рф,війна,обстріл,ракети

Сьогодні Росія вкотре обстріляла українські міста своїми ракетами.

Про це у Twitter повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Ще одна ніч в Україні, черговий шквал російських ракет обрушився на мирні українські міста. Вони бажають зруйнувати нас своїм ракетним тероризмом. Але єдине, що нарешті зруйнується, це Росія і її здатність вдиратися, бомбити, вбивати, грабувати та ґвалтувати", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Внаслідок обстрілу окупантами на Харківщині поранено 11-річну дитину, одна людина загинула, - Синєгубов.

Автор: 

Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+12
Ракетами вони не зруйнують Україну, тероризувати можуть, але з кожним прилітом тільки збільшується ненависть народу України, бажання знищити та звільнити Батьківщину від фашистів рашистів.
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04.05.2022 23:55
+11
Обстреливайте в ответ - сколько утираться ещё ?
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04.05.2022 23:54
+9
Хватить лірики,міста в вогні,земля в крові, Маріуполь стогне і просить допомоги. Зброя на місцях,чоловіки без діла,люди гинуть.
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04.05.2022 23:55
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Обстреливайте в ответ - сколько утираться ещё ?
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04.05.2022 23:54 Відповісти
все ? на большее мозгов не хватило ? приезжай и стреляй.
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04.05.2022 23:55 Відповісти
Вы Ваш Ник видели ? Вы - нулёвка , а значит - кацапский троль
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04.05.2022 23:57 Відповісти
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05.05.2022 00:25 Відповісти
Ті в Бєлгороде или Воронєже ссішься, хрюсскій?
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05.05.2022 07:34 Відповісти
Ни крымский мост не обстреляли, ни Ялту, ни чонгарские мосты не взорвали . Зе ждёт глаза хутина ?

Того сейчас оперируют - может сдохнет , а глаза хутина подарят Зе
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04.05.2022 23:56 Відповісти
Ракетами вони не зруйнують Україну, тероризувати можуть, але з кожним прилітом тільки збільшується ненависть народу України, бажання знищити та звільнити Батьківщину від фашистів рашистів.
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04.05.2022 23:55 Відповісти
Вы правы
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04.05.2022 23:58 Відповісти
Хватить лірики,міста в вогні,земля в крові, Маріуполь стогне і просить допомоги. Зброя на місцях,чоловіки без діла,люди гинуть.
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04.05.2022 23:55 Відповісти
Вы правы
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04.05.2022 23:59 Відповісти
К сатанинскому победобесию пыжатся кацапы. Надо обязательно устроить хороший феервек 9 мая, чтобы потопленная москва показалась цветочками.
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04.05.2022 23:56 Відповісти
Аминь! 🙌
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05.05.2022 00:03 Відповісти
Україна була,є,і буде. А кацапія здохне. І в цьому нема ніякого сумніву.
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05.05.2022 00:07 Відповісти
Кожен , хто вбиває російського фашиста - Герой .
Кожен , хто схвалює знищення російського фашиста і допомагає українській армії - також Герой
Слава Україні !!!
Слава Героям !!! 🇺🇦😎👍
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05.05.2022 00:10 Відповісти
Садисты-фашисты.

Рашизм это частный случай фашизма и нацизма.
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05.05.2022 00:24 Відповісти
якщо нема чим збити ракети треба знищити місце і засоби їх запуску
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05.05.2022 00:25 Відповісти
Я тоже с детства мечтал по каспийскому морю ****** ракетой. Но закупили только каток для укладки дорог.(
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05.05.2022 00:31 Відповісти
А вы их асфальтом или бетоном закидайте, не? От блин жеш( Ну кто ж знал?
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05.05.2022 00:29 Відповісти
Нам треба зруйнувати білорусь, щоб цей терор припинився.
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05.05.2022 01:08 Відповісти
Фейерверк на 9 мая на нефтебазах и складах с боеприпасами в рф
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05.05.2022 01:42 Відповісти
Але єдине, що нарешті зруйнується, це Росія і її здатність вдиратися, бомбити, вбивати, грабувати та ґвалтувати", громадянин Кулеба разом з громадянином Зеленським сядуть на асфальтні катки і нумо по ракетних позиціях москалів кататися! Так нешановні?
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05.05.2022 08:48 Відповісти
Кулеба, а як Росія зруйнується? Одним твоїм поглядом? Якщо ти дійсно хочеш руйнації рашки, то де дозвіл на застосування наших військ на їх території????? Де хоча б бомбардування смердючого Севастополя чи атаки на білорашистів і ліквідація лукашенка, путлєра, або хоча б нікчемних пропагандонів? Балабол!
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05.05.2022 11:48 Відповісти
 
 