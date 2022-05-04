Росія випустила по Україні вже 1 993 ракети, - Зеленський

Російські окупанти продовжують обстрілювати територію України ракетами.

Про це глава держави заявив у відеозверненні до народу Данії, передає Цензор.НЕТ.

"Пригадую, як звертався до вас і до Фолькетингу на 34-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Я говорив тоді, що Росія застосувала проти нашої країни 1 370 ракет. На сьогодні вже - 1993 ракети.

Просто уявіть, скільки життів вони забрали. Більшість з них вдарили по не військовим об'єктам. Тоді 29 березня я говорив вам, що російські окупанти зруйнували 773 освітніх об'єкти в нашій країні. А на сьогодні вже вдвічі більше - 1 584. Це дитячі садочки, школи, університети. Ось проти чого воює російська армія в Україні. Загарбники вбили вже 220 українських дітей. І це ми ще не знаємо достеменно, що в окупованих районах", - сказав глава держави.

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