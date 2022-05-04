Росія випустила по Україні вже 1 993 ракети, - Зеленський
Російські окупанти продовжують обстрілювати територію України ракетами.
Про це глава держави заявив у відеозверненні до народу Данії, передає Цензор.НЕТ.
"Пригадую, як звертався до вас і до Фолькетингу на 34-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Я говорив тоді, що Росія застосувала проти нашої країни 1 370 ракет. На сьогодні вже - 1993 ракети.
Просто уявіть, скільки життів вони забрали. Більшість з них вдарили по не військовим об'єктам. Тоді 29 березня я говорив вам, що російські окупанти зруйнували 773 освітніх об'єкти в нашій країні. А на сьогодні вже вдвічі більше - 1 584. Це дитячі садочки, школи, університети. Ось проти чого воює російська армія в Україні. Загарбники вбили вже 220 українських дітей. І це ми ще не знаємо достеменно, що в окупованих районах", - сказав глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://uc.od.ua/columns/ssteblinenko/1242710 тут статья там все написано на основании общедоступных данных...
І ще з пуйлом хоче зустрітися. Все, більше йому в цьому житті нічого не треба.
Йому як розроблено щось з цим пуйлом, таке відчуття, що жити без нього не може.
Гидота.
- Где клистроны, **********?!