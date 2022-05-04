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Росія випустила по Україні вже 1 993 ракети, - Зеленський

ракета,рф

Російські окупанти продовжують обстрілювати територію України ракетами.

Про це глава держави заявив у відеозверненні до народу Данії, передає Цензор.НЕТ.

"Пригадую, як звертався до вас і до Фолькетингу на 34-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Я говорив тоді, що Росія застосувала проти нашої країни 1 370 ракет. На сьогодні вже - 1993 ракети. 

Просто уявіть, скільки життів вони забрали. Більшість з них вдарили по не військовим об'єктам. Тоді 29 березня я говорив вам, що російські окупанти зруйнували 773 освітніх об'єкти в нашій країні. А на сьогодні вже вдвічі більше - 1 584. Це дитячі садочки, школи, університети. Ось проти чого воює російська армія в Україні. Загарбники вбили вже 220 українських дітей. І це ми ще не знаємо достеменно, що в окупованих районах", - сказав глава держави.

Також дивіться: Зеленський звернувся до народу Данії у річницю звільнення цієї країни від нацистів. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (24253)


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Топ коментарі
+19
Зеля тільки кількість ракет рахує і відсотки знімає.
І ще з пуйлом хоче зустрітися. Все, більше йому в цьому житті нічого не треба.
Йому як розроблено щось з цим пуйлом, таке відчуття, що жити без нього не може.
Гидота.
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05.05.2022 00:05
+16
После очередного ракетного обстрела украинских городов задаю вопрос,
- Где клистроны, **********?!
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05.05.2022 00:14
+14
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05.05.2022 00:16
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05.05.2022 00:00 Відповісти
сидишь в германии, то сиди, не тебе судить
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05.05.2022 00:07 Відповісти
А чому не по рабіновичу?
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05.05.2022 00:38 Відповісти
Сподіваюсь що ми більше ніколи не побачимо цього паскудного жида в Україні. Хай ще "бойко" до себе репатріює (якщо встигне)....
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05.05.2022 07:47 Відповісти
Фронт стоит. Кацапы только ракетами куда попало пуляют. Нужна какая-то продуманная болючая ответка.
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05.05.2022 00:04 Відповісти
увы даже если и было бы чем ударить то в ответ прилетит страшнее и не важно какое стратегическое или тактическое но ЯДЕРНОЕ...... ЭТО не страх..хотя это есть и это нормально... это осторожность....и полагаю- пока Путя не исчезнет...и как не важно..... а поскорее бы конечно.....то вопросы вообще в тупике..
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05.05.2022 00:41 Відповісти
ДОБАВЛЮ ОДНУ СТАТЬЮ ссылку-- из которой следует что в 2000 году мы сами передали России за дешевый газ привет Лене Кучме последние 2 стратегических бомбардира ТУ 160 и эшелон ракет Х 55!!!!!!!!!!!!!! которым Россия долбит Украину и самолеты которые 11 штук от Украины переданные нами России долбят ракетами Украину.....и кому сказать спасибо...
https://uc.od.ua/columns/ssteblinenko/1242710 тут статья там все написано на основании общедоступных данных...
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05.05.2022 00:47 Відповісти
Ну і що з того? Це було чверть століття тому, інша Україна, інша рашка. Ніхто тоді навіть у вісні не міг таке спрогнозувати.
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05.05.2022 02:26 Відповісти
За те ракеты и бомбардировщики был выторгован дешевый газ для предприятий Пинчука, зятя Кучмы, ну и, попутно, для донецких бандитов, захвативших предприятия. В 2009 году дочка Кучмы купила самую дорогую (в то время) квартиру в Лондоне. Бандюки на дешевом газе жирели, строили стадионы да поповники с мечетями, покупали дорогую недвижимость на Западе, а страна оказалась безоружной, имея под боком такого извечного врага, не скрывающего своих планов и намерений. Теперь те бандиты- благодетели, роняют крохи со своего стола для помощи народу, который они ограбили (да и то далеко не все, некоторые хихикают да стараются у государства отсудить что-то, что они считают своим). А то что "руководители" не могли предположить, что московия нападет, так с таким уровнем мышления нехер было лезть в президенты. Хотя, все они знали, но свои карманы ближе и дороже жизней простых людей, которые будут все расхлебывать и платить своей (а не их деток) кровью за мудрое руководство.
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05.05.2022 07:20 Відповісти
Якщо не буде відповіді,то від України нічого не залишиться.По Маріуполю вже тисячі тон бомб скинули.це еквівалент ядерного.
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05.05.2022 01:53 Відповісти
самое простое и одновременно обидное Неїжпапа может придумать.
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05.05.2022 00:45 Відповісти
Зеля тільки кількість ракет рахує і відсотки знімає.
І ще з пуйлом хоче зустрітися. Все, більше йому в цьому житті нічого не треба.
Йому як розроблено щось з цим пуйлом, таке відчуття, що жити без нього не може.
Гидота.
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05.05.2022 00:05 Відповісти
Ну чого зразу гидота, він просто ще вірить в прибуток, він просто довірливий.
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05.05.2022 00:14 Відповісти
Может он хочет его убить голыми руками ? Я только за такую инициативу!
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05.05.2022 00:18 Відповісти
його загіпнотизували і залякали в Омані. Нема чому одному з Єрмаком їздить на зустріч з директором ФСБ
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05.05.2022 00:41 Відповісти
пригадую, как ты втирал не паниковать, и жарить шашлыки на майские
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05.05.2022 00:06 Відповісти
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05.05.2022 00:16 Відповісти
это при том, что информацию в картинках ему дало сша, когда он такое гнал, он просто зебил.... что ещё сказать
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05.05.2022 00:21 Відповісти
После очередного ракетного обстрела украинских городов задаю вопрос,
- Где клистроны, **********?!
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05.05.2022 00:14 Відповісти
клистроны изъял агент параши дермак, а зе его покровитель
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05.05.2022 00:18 Відповісти
Это еще вопрос, кто там из них покровитель.
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05.05.2022 07:23 Відповісти
а шо с клистронами? Если те шо ДБР изымала, так они их тогда взад и положили, когда волна поднялась.
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05.05.2022 00:22 Відповісти
Это шо за падлы волну то подняли. Парахаботы наверна?
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05.05.2022 00:27 Відповісти
не поверишь - военные на странице фб войск ПВО Украины написали на следующий день об изъятии клистронов.
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05.05.2022 00:41 Відповісти
А ми скільки по кацапам?
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05.05.2022 00:18 Відповісти
А ти пульни у відповідь тими ракетами які розроблялись ракетною програмою яку ти заморозив. Казьол.
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05.05.2022 00:22 Відповісти
Ты смотри, еще считают. Я думал забили. Прям хоть тотализатор запускай.
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05.05.2022 00:26 Відповісти
Где пво?
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05.05.2022 00:28 Відповісти
Чим відрізняється «колективний путин» 2010-х від «колективного гітлера» 1930-х? Одна партія, один рупор ЗМІ, заборона мати свою, іншу думку, приховувати злочини «своїх» і карати інших. Чим «колективний зеленський» відрізняється від перших двох? «Єдиний марафон» з виключенням незручних для влади каналів, одна керуюча партія, просування однієї думки для всіх, приховування злочинів однопартійців, переслідування опозиції, спроби заборонити критикувати владу … Це майбутній путигітлер, Кім Чен Ин, чи Сі Цзіньпін?
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05.05.2022 00:35 Відповісти
То треба у відповідь випускати ракети по параші. Щоб рашисти на своїй шкурі відчули, що воно таке.
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05.05.2022 01:43 Відповісти
Ну ідея-то зрозуміла, де тількі взяти ракети, і так, щоб рашкіна ППО не спрацювала.
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05.05.2022 02:33 Відповісти
Закинути в рашку свій десант з диверсантів: судді, прокурори, продажні менти, депутати, можновладці та олігархи. Вони за рік зроблять більше ніж усі санкції.
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05.05.2022 03:48 Відповісти
Цей процес вже йде
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05.05.2022 16:21 Відповісти
Тьфу на бубу як на "джерело" цієї інфи. Але сама інфа... оптимістична: за перші 35 днів 1300 ракет, за наступні 35 - 600 ракет, інтенсивність ракетних обстрілів вапала більше, ніж в 2 рази! і виробництва за великим рахунком або нема, або сповільнено. Все, що років 20 накопичували, віддадуть за кілька місяців практично без бажаного результату. Дебіли, ***...
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05.05.2022 07:20 Відповісти
вовік рахувати добре вміє....особливо гроші.
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05.05.2022 07:51 Відповісти
Озвучити написану йому шпаргалку- оце і є дійсна робота наймита громадинина Зеленського.
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05.05.2022 08:53 Відповісти
 
 