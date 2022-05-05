За 4 травня уражено 2 літаки окупантів, 2 безпілотники та 3 крилаті ракети, - Повітряні Сили
4 травня противник продовжував наносити ракетні удари по всій території України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці командування Повітряних Сил.
У повідомленні зазначається: "Загалом за добу знищено дев’ять повітряних цілей.
Зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил уражено два літаки російських окупантів (попередньо винищувачі Су-30), два безпілотні літальні апарати типу Орлан-10 та три крилаті ракети.
Зенітними ракетними підрозділами Сухопутних військ знищено ще два БпЛА противника.
Авіація Повітряних Сил продовжує виконувати завдання в українському небі.
Ударні групи штурмовиків та бомбардувальників, під прикриттям винищувачів, наносять ракетно-бомбові удари по позиціях окупантів".
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Юрий Педаченко
показати весь коментар05.05.2022 00:26 Відповісти Мені подобається 8 Посилання
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Петро Якимчук #487385
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