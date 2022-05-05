За 4 травня уражено 2 літаки окупантів, 2 безпілотники та 3 крилаті ракети, - Повітряні Сили

4 травня противник продовжував наносити ракетні удари по всій території України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці командування Повітряних Сил.

У повідомленні зазначається: "Загалом за добу знищено дев’ять повітряних цілей.

Зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил уражено два літаки російських окупантів (попередньо винищувачі Су-30), два безпілотні літальні апарати типу Орлан-10 та три крилаті ракети.

Зенітними ракетними підрозділами Сухопутних військ знищено ще два БпЛА противника.

Авіація Повітряних Сил продовжує виконувати завдання в українському небі.

Ударні групи штурмовиків та бомбардувальників, під прикриттям винищувачів, наносять ракетно-бомбові удари по позиціях окупантів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 2 травня знищено 1 безпілотник "Форпост" та 7 "Орланів" російських окупантів, - Повітряні Сили