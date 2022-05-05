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Новини Агресія Росії проти України Війна
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За 4 травня уражено 2 літаки окупантів, 2 безпілотники та 3 крилаті ракети, - Повітряні Сили

су

4 травня противник продовжував наносити ракетні удари по всій території України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці командування Повітряних Сил.

У повідомленні зазначається: "Загалом за добу знищено дев’ять повітряних цілей.

Зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил уражено два літаки російських окупантів (попередньо винищувачі Су-30), два безпілотні літальні апарати типу Орлан-10 та три крилаті ракети.

Зенітними ракетними підрозділами Сухопутних військ знищено ще два БпЛА противника.

Авіація Повітряних Сил продовжує виконувати завдання в українському небі.

Ударні групи штурмовиків та бомбардувальників, під прикриттям винищувачів, наносять ракетно-бомбові удари по позиціях окупантів". 

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 2 травня знищено 1 безпілотник "Форпост" та 7 "Орланів" російських окупантів, - Повітряні Сили

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авіація (4152) безпілотник (4302) крилаті ракети (1080) літак (2938) Повітряні сили (2735)


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4 самолета до "юбилейного" 200-го
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05.05.2022 00:26 Відповісти
Злізь з дивану і порахуй.
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05.05.2022 00:46 Відповісти
После появления английских ПЗРК рашисткие беспилотники перестали быть сложной целью и их сбивают каждый день.
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05.05.2022 06:54 Відповісти
 
 