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Новини Війна
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Україна готова забезпечити режим тиші в Маріуполі, - Зеленський

азовсталь

Для евакуації цивільних з "Азовсталі" необхідно запровадити режим "тиші".

Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Домовляємось і сподіваємось продовжити порятунок людей з "Азовсталі". З Маріуполя. Там ще залишаються цивільні, жінки, діти. Щоб вдалося їх врятувати потрібно продовження режиму тиші. Українська сторона готова його забезпечити, потрібен час, щоб просто підняти людей з тих підвалів, з тих укриттів під землею.

В наявних умовах не можемо використовувати спеціальну техніку, щоб розчистити завали. Все робиться вручну. Але ми віримо, що все вдасться", - сказав глава держави.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24253) Маріуполь (3243) Азовсталь (445)


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Топ коментарі
+30
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05.05.2022 00:54
+29
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05.05.2022 00:53
+25
Зелена цвіль вирішила між ділом пошопитись за кордоном, бо в Україні зараз сутужно з постачанням товарів в бутики, а в них попереду сезон шашликів і заморські відпустки.
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05.05.2022 01:02
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05.05.2022 00:46 Відповісти
Зрадник. Цих людей вивезуть до Московії.
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05.05.2022 07:39 Відповісти
зе-допомога
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05.05.2022 00:46 Відповісти
Зелена цвіль вирішила між ділом пошопитись за кордоном, бо в Україні зараз сутужно з постачанням товарів в бутики, а в них попереду сезон шашликів і заморські відпустки.
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05.05.2022 01:02 Відповісти
За наш рахунок будуть шаритись по Європі , слуги уроди ?
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05.05.2022 03:37 Відповісти
Хай ця **** виїде на фронт!
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05.05.2022 08:50 Відповісти
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05.05.2022 00:54 Відповісти
Нада пірістать стрілять.
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05.05.2022 00:52 Відповісти
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05.05.2022 00:53 Відповісти
73 перетворилось на 90 .... на жаль
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05.05.2022 00:56 Відповісти
Якщо ці зовсім інщі українці не оберуть Арестовича чи ще якусь лагідну сраку.
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05.05.2022 01:01 Відповісти
Україна?...В Маріуполі?....Режим тиші?...🤦
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05.05.2022 01:00 Відповісти
Ну типу Азов повинен буде перестати захищатися.

Ze це не вперше робить. 3 роки під цими гаслами пройшло.
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05.05.2022 01:03 Відповісти
От і направив би свого дерьмака в Маріуполь - допомагати розбирати завали без спеціальної техніки. У нього морда як не трісне.
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05.05.2022 01:45 Відповісти
Щоб цівільне населення вівезти в Московію до Владівостока.
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05.05.2022 07:07 Відповісти
клініка((((
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05.05.2022 08:52 Відповісти
Україна готова забезпечити режим тиші в Маріуполі, - Зеленський . Це така шутка юмора? Громадянин Зеленський напевно власними грудями, які за роки президенства зробили його ширше, ніж вище, закриє Маріуполь від снарядів та ракет, то так можна розуміти? Якщо не так , то чого писок роззявляв наймите?
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05.05.2022 09:23 Відповісти
Це Зеля бажає забеспечити тишу в Маріуполі на час параду 09.05.22 росіян.
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05.05.2022 10:06 Відповісти
якщо це так,то це жах
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05.05.2022 11:47 Відповісти
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05.05.2022 10:20 Відповісти
Я добре пам'ятаю, як в цей день всі маскували назву «Азов» латиницею, пропущеними літерами, які заміщали зірочками - бо фейбук банив нещадно.

Вони перемогли навіть непереможне - суспільну колективну дурість.

З днем народження, Азов!

Юлія Кузьменко

https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/278968971_4918845418241485_943635322024161594_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-5&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=fY5LXQX8AyYAX9KOSgM&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=00_AT-LwwpcNujh92K466COkTGaleMmuG87EXhHWuVy0_iZhQ&oe=6278FD99
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05.05.2022 10:49 Відповісти
Ось почитайте історію зради на УП: https://www.pravda.com.ua/articles/2022/05/5/7344096/ https://www.pravda.com.ua/articles/2022/05/5/7344096

Все те, про що тут українці писали у коментарях, виявилося правдою. Зєля був готовий здати Україну. І лише неоголошений візит Бориса Джонсона трохи вправив йому мозок. Чи надовго?
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05.05.2022 11:30 Відповісти
 
 