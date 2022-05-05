Україна готова забезпечити режим тиші в Маріуполі, - Зеленський

Для евакуації цивільних з "Азовсталі" необхідно запровадити режим "тиші".

Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Домовляємось і сподіваємось продовжити порятунок людей з "Азовсталі". З Маріуполя. Там ще залишаються цивільні, жінки, діти. Щоб вдалося їх врятувати потрібно продовження режиму тиші. Українська сторона готова його забезпечити, потрібен час, щоб просто підняти людей з тих підвалів, з тих укриттів під землею.

В наявних умовах не можемо використовувати спеціальну техніку, щоб розчистити завали. Все робиться вручну. Але ми віримо, що все вдасться", - сказав глава держави.

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