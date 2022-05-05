Україна готова забезпечити режим тиші в Маріуполі, - Зеленський
Для евакуації цивільних з "Азовсталі" необхідно запровадити режим "тиші".
Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Домовляємось і сподіваємось продовжити порятунок людей з "Азовсталі". З Маріуполя. Там ще залишаються цивільні, жінки, діти. Щоб вдалося їх врятувати потрібно продовження режиму тиші. Українська сторона готова його забезпечити, потрібен час, щоб просто підняти людей з тих підвалів, з тих укриттів під землею.
В наявних умовах не можемо використовувати спеціальну техніку, щоб розчистити завали. Все робиться вручну. Але ми віримо, що все вдасться", - сказав глава держави.
Топ коментарі
+30 Павло ШОвте
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+25 Bodalux
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Ze це не вперше робить. 3 роки під цими гаслами пройшло.
Вони перемогли навіть непереможне - суспільну колективну дурість.
З днем народження, Азов!
Юлія Кузьменко
https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/278968971_4918845418241485_943635322024161594_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-5&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=fY5LXQX8AyYAX9KOSgM&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=00_AT-LwwpcNujh92K466COkTGaleMmuG87EXhHWuVy0_iZhQ&oe=6278FD99
Все те, про що тут українці писали у коментарях, виявилося правдою. Зєля був готовий здати Україну. І лише неоголошений візит Бориса Джонсона трохи вправив йому мозок. Чи надовго?