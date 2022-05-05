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Новости Война
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Украина готова обеспечить режим тишины в Мариуполе, - Зеленский

азовсталь

Для эвакуации гражданских из "Азовстали" необходимо ввести режим "тишины".

Об этом он сообщил в вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Договариваемся и надеемся продолжить спасение людей из "Азовстали". Из Мариуполя. Там еще остаются гражданские, женщины, дети. Чтобы получилось их спасти, нужно продолжение режима тишины. Украинская сторона готова его обеспечить, нужно время, чтобы просто поднять людей из тех подвалов из тех укрытий под землей.

В имеющихся условиях не можем использовать специальную технику, чтобы расчистить завалы. Всё делается вручную. Но мы верим, что все получится", - сказал глава государства.

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Зеленский Владимир (20782) Мариуполь (5724) Азовсталь (378)


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Топ комментарии
+30
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05.05.2022 00:54
+29
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05.05.2022 00:53
+25
Зелена цвіль вирішила між ділом пошопитись за кордоном, бо в Україні зараз сутужно з постачанням товарів в бутики, а в них попереду сезон шашликів і заморські відпустки.
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05.05.2022 01:02
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Наивный
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05.05.2022 00:46 Ответить
Зрадник. Цих людей вивезуть до Московії.
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05.05.2022 07:39 Ответить
зе-допомога
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05.05.2022 00:46 Ответить
Зелена цвіль вирішила між ділом пошопитись за кордоном, бо в Україні зараз сутужно з постачанням товарів в бутики, а в них попереду сезон шашликів і заморські відпустки.
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05.05.2022 01:02 Ответить
За наш рахунок будуть шаритись по Європі , слуги уроди ?
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05.05.2022 03:37 Ответить
Хай ця **** виїде на фронт!
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05.05.2022 08:50 Ответить
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05.05.2022 00:54 Ответить
Нада пірістать стрілять.
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05.05.2022 00:52 Ответить
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05.05.2022 00:53 Ответить
73 перетворилось на 90 .... на жаль
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05.05.2022 00:56 Ответить
Якщо ці зовсім інщі українці не оберуть Арестовича чи ще якусь лагідну сраку.
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05.05.2022 01:01 Ответить
Україна?...В Маріуполі?....Режим тиші?...🤦
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05.05.2022 01:00 Ответить
Ну типу Азов повинен буде перестати захищатися.

Ze це не вперше робить. 3 роки під цими гаслами пройшло.
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05.05.2022 01:03 Ответить
От і направив би свого дерьмака в Маріуполь - допомагати розбирати завали без спеціальної техніки. У нього морда як не трісне.
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05.05.2022 01:45 Ответить
Щоб цівільне населення вівезти в Московію до Владівостока.
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05.05.2022 07:07 Ответить
клініка((((
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05.05.2022 08:52 Ответить
Україна готова забезпечити режим тиші в Маріуполі, - Зеленський . Це така шутка юмора? Громадянин Зеленський напевно власними грудями, які за роки президенства зробили його ширше, ніж вище, закриє Маріуполь від снарядів та ракет, то так можна розуміти? Якщо не так , то чого писок роззявляв наймите?
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05.05.2022 09:23 Ответить
Це Зеля бажає забеспечити тишу в Маріуполі на час параду 09.05.22 росіян.
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05.05.2022 10:06 Ответить
якщо це так,то це жах
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05.05.2022 11:47 Ответить
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05.05.2022 10:20 Ответить
Я добре пам'ятаю, як в цей день всі маскували назву «Азов» латиницею, пропущеними літерами, які заміщали зірочками - бо фейбук банив нещадно.

Вони перемогли навіть непереможне - суспільну колективну дурість.

З днем народження, Азов!

Юлія Кузьменко

https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/278968971_4918845418241485_943635322024161594_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-5&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=fY5LXQX8AyYAX9KOSgM&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=00_AT-LwwpcNujh92K466COkTGaleMmuG87EXhHWuVy0_iZhQ&oe=6278FD99
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05.05.2022 10:49 Ответить
Ось почитайте історію зради на УП: https://www.pravda.com.ua/articles/2022/05/5/7344096/ https://www.pravda.com.ua/articles/2022/05/5/7344096

Все те, про що тут українці писали у коментарях, виявилося правдою. Зєля був готовий здати Україну. І лише неоголошений візит Бориса Джонсона трохи вправив йому мозок. Чи надовго?
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05.05.2022 11:30 Ответить
 
 