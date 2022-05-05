Украина готова обеспечить режим тишины в Мариуполе, - Зеленский
Для эвакуации гражданских из "Азовстали" необходимо ввести режим "тишины".
Об этом он сообщил в вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Договариваемся и надеемся продолжить спасение людей из "Азовстали". Из Мариуполя. Там еще остаются гражданские, женщины, дети. Чтобы получилось их спасти, нужно продолжение режима тишины. Украинская сторона готова его обеспечить, нужно время, чтобы просто поднять людей из тех подвалов из тех укрытий под землей.
В имеющихся условиях не можем использовать специальную технику, чтобы расчистить завалы. Всё делается вручную. Но мы верим, что все получится", - сказал глава государства.
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Ze це не вперше робить. 3 роки під цими гаслами пройшло.
Вони перемогли навіть непереможне - суспільну колективну дурість.
З днем народження, Азов!
Юлія Кузьменко
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Все те, про що тут українці писали у коментарях, виявилося правдою. Зєля був готовий здати Україну. І лише неоголошений візит Бориса Джонсона трохи вправив йому мозок. Чи надовго?