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Українцями вважають себе 92% громадян нашої держави, - опитування

украинцы

Українцями за національністю вважають себе 92% громадян нашої держави, 5% відносять себе до росіян, 3% - до інших етносів.

Про це свідчать результати десятого загальнонаціонального опитування: "Ідеологічні маркери війни (27 квітня 2022)", проведеного соціологічною групою "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.

За даними дослідників, з 2008-го до 2014 року спостерігався сталий національний розподіл: близько 83% громадян вважали себе українцями, близько 15% – росіянами. Після окупації Криму та частини Донбасу у 2014 кількість респондентів, котрі ідентифікували себе як росіяни, зменшилася до 11%, а кількість українців зросла – до 87-88%. При цьому за останні вісім років кількість тих, хто вважав себе росіянами, поступово зменшувалася.

Дослідження ставлення до різноманітних етнічних та мовних груп, котрі проживають в Україні, показали переважно позитивне, або ж позитивно-нейтральне ставлення респондентів до них. Найкраще українці ставляться до україномовних (95% – позитивно) та російськомовних (57% – позитивно, 30% – нейтрально, 13% – негативно) українців. Позитивне ставлення переважає також і щодо євреїв (60%) та угорців (49%), які проживають на території нашої держави.

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Згідно з даними опитування, вже під час війни погіршилося ставлення до росіян, які проживають в Україні, мешканців окупованого Криму та мешканців т.зв. "днр/лнр". До мешканців окупованого Криму позитивно ставляться 41%, негативно – 14%, нейтрально – 40%. До росіян, які проживають в Україні позитивно ставляться 30%, негативно – 27%, нейтрально – 39%. До мешканців т.зв. "днр/лнр" позитивно ставляться 27%, негативно – 31%, нейтрально – 37%.

Соціологи відзначають, що до жителів білорусі українці ставляться значно краще, ніж до жителів росії, хоча обидві категорії значно втратили в довірі за час війни. До жителів білорусі позитивно ставляться лише 22% (за рік показник погіршився втричі), негативно – 33%, нейтрально – 42%. Натомість до жителів росії переважає негативне ставлення – 69%. Позитивно ставляться до них 8% (за рік показник погіршився більш ніж утричі), нейтрально – 20%.

Опитування проведене 27 квітня 2022 року серед населення України віком від 18 років в усіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Читайте також: До Бандери тепер добре ставляться і російськомовні українці, і мешканці півдня та сходу країни, - опитування

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опитування (1963) рейтинг (1663)


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Топ коментарі
+22
Ну, все: чергова істерика москалям забезпечена. Вони ж волають про, як мінімум, =палавіну рускіх=, з тих, хто живе =на= Україні.

А тут - сюрпрайз: 92% українців.
Але нічого: пояснення в них є - =нацистская палітіка на пратяженіі паслєдніх 30-ті лєт=.

Вважаю за важливе уточнити, що Україна - унітарна держава (і це - чудово).
Говорити багатонаціональна - не правильно.

Будьмо, браття і сестри українці !
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05.05.2022 02:21
+19
Те, кто не считают себя Украинцев, должны жить в стране на правах иностранца! То бишь у них не должно быть права голоса и как в ОАЭ, что могут жить на правах иностранца сколько угодно, но в любой момент, если что-то будет не так, то их могут выдворить!
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05.05.2022 02:04
+16
Це не так. Підтримаю Urs-а: кримські татари, кримчаки та караїми визнані корінними народами, які становлять етнічну меншість. Їм нема куди йти, тут - їхня земля.

Представники всіх інших національностей мають повне право жити в Україні, українці - не расисти, не ксенофоби і ґетто не будують.

Але має бути змінений закон про громадянство, який би керувався принципами безпеки країни і захисту держави насамперед. Громадянство - це привілей, а не роздавання паспорта праворуч та ліворуч будь-кому.
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05.05.2022 02:31
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Те, кто не считают себя Украинцев, должны жить в стране на правах иностранца! То бишь у них не должно быть права голоса и как в ОАЭ, что могут жить на правах иностранца сколько угодно, но в любой момент, если что-то будет не так, то их могут выдворить!
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05.05.2022 02:04 Відповісти
караимов куда будем депортировать?
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05.05.2022 02:06 Відповісти
Українцями вважають себе 92% громадян нашої держави, - опитування Джерело:

А неукраїнців з українським паспортом - на хуū на свою "істаріческую уРодіну"
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05.05.2022 08:09 Відповісти
про евреев даже боюсь спросить...
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05.05.2022 10:51 Відповісти
От кончене ти! Читай статтю а не провокації виписуй! '3% - до інших етносів' . Караїмів настільки мало,що з тих 3% їх частка мабуть 0.0001%
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05.05.2022 10:36 Відповісти
таблетки закончились?
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05.05.2022 10:50 Відповісти
Це не так. Підтримаю Urs-а: кримські татари, кримчаки та караїми визнані корінними народами, які становлять етнічну меншість. Їм нема куди йти, тут - їхня земля.

Представники всіх інших національностей мають повне право жити в Україні, українці - не расисти, не ксенофоби і ґетто не будують.

Але має бути змінений закон про громадянство, який би керувався принципами безпеки країни і захисту держави насамперед. Громадянство - це привілей, а не роздавання паспорта праворуч та ліворуч будь-кому.
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05.05.2022 02:31 Відповісти
Евреи у нас не коренные народы. Их куда свиридоны будут депортировать?
аа, догадываюсь - в Израиль. Хотя знаю пару евреев, которые могут любого свиридона отправить в его мифическую свиридонию.
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05.05.2022 07:23 Відповісти
Глупости не говори - сколько тех же беларусов к примеру живёт в Украине , да тех же Молдован , Румын, Венгров и все они граждане Украины родились в Украине и что ты предлагаешь всех за поребрик ? Ну так смотри так завтра и у тебя найдут москальские корни и тоже за поребрик
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05.05.2022 02:53 Відповісти
Знаю вірмен які живуть в Україні і вони більші патріоти України ніж сектанти гундяєва та опезежисти української національності.
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05.05.2022 07:23 Відповісти
полтора миллиона потенциальной ваты в условиях войны и частичной оккупации - это прямо скажем *****.
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05.05.2022 02:05 Відповісти
Ну, все: чергова істерика москалям забезпечена. Вони ж волають про, як мінімум, =палавіну рускіх=, з тих, хто живе =на= Україні.

А тут - сюрпрайз: 92% українців.
Але нічого: пояснення в них є - =нацистская палітіка на пратяженіі паслєдніх 30-ті лєт=.

Вважаю за важливе уточнити, що Україна - унітарна держава (і це - чудово).
Говорити багатонаціональна - не правильно.

Будьмо, браття і сестри українці !
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05.05.2022 02:21 Відповісти
Ага, москалі навпаки все перекрутять, що цих 5% "ущємляют"
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05.05.2022 03:26 Відповісти
Навіть не сумніваюся.

Вже нема сил читати ці брехні і видумаси: запрєсчают разґаварівать па-рускі. Окремі йдуть далі: пишуть, що =нацикі= порозстрілювали їхніх родичів =в Данбасє= через =язик=.

Хворі істоти.
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05.05.2022 03:46 Відповісти
не-не, пусть генерируют этот бред и дальше.
Тут и так правдами-неправдами их инфильтруется достаточное количество в последующие после войны годы.
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05.05.2022 06:51 Відповісти
Подивіться на багатіїв, вони по етносі, точно не українці.
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05.05.2022 02:28 Відповісти
8% пророссийских дебилов в сегоднешней ситуации это овердофига
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05.05.2022 02:56 Відповісти
У мене є знайома, батько комі, мати росіянка. Вона себе все життя вважала руской, ждала повернення ссср. Коли ***** пішло війною втекла з Києва до Львова. Сьогодні прислала фотографію, де вона біля пам'ятника Степана Бандери, і сама вже не росіянка, а рускіх нєнавідіт.
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05.05.2022 04:15 Відповісти
І ким же вона тепер себе вважає ?
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05.05.2022 07:20 Відповісти
ось побачите який натовп утвориться після війни шанувальників Бандери і буде ломитися з росії до неньки,навять паляниця вивчать без акценту..
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05.05.2022 09:37 Відповісти
Таких багато і вони 'потєряшки'. Вони не розуміють навіть що змішаної раси. Що 'росіянка' це не національність, а ідеологія! Що якщо у матері пика європейська, то на територію РФ її пращури переселилися десь з Європи і вона є мігранткою, яка забула своє коріння. В мене теж є такий знайомий, в Криму живе. Мати чувашка, батько українець, а цей вилупок вважає себе расіяніном! У випадках змішаних рас чи національностей людина має сама зробити вибір і самовизначитися!!!
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05.05.2022 10:47 Відповісти
расіянець то і є інший етнос, до речі окремий вид етносу назавжди.
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05.05.2022 05:03 Відповісти
а 73% бидла у 2019 році ким себе вважали?
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05.05.2022 07:17 Відповісти
"Міротвоцамі какая разніца"
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05.05.2022 07:29 Відповісти
О. 5% всего русских. А лавров говорит что их права нужно россии защищать в Украине.
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05.05.2022 07:24 Відповісти
завжди дивували такі опитування. як можна "вважати себе за національністю". свою національність можна або знати, або ні
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05.05.2022 07:54 Відповісти
А якщо змішана родина ? Та ще діди-баби різних національностей.
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05.05.2022 08:29 Відповісти
Обрати яка із національностей тобі більше імпонує, або,як у вашому випадку, ідентифікувати себе як канадця( по місцю проживання, яке в дорослому віці маєш змогу обирати сам і змінювати за потреби)
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05.05.2022 10:51 Відповісти
ну, наскільки я розумію, то так і вважаєш, що на 50% українець, на 25 - канадієць і т.д.
коротше кажучи, я розумію, про що опитування, і навіщо воно. але, як на мене, то питання можна було б сформулювати по-іншому, наприклад, "ким ви себе відчуваєте?". тобто можна бути росіянином, а відчувати себе українцем. ну і напевно такі відчуття з часом можуть змінюватись (що й ілюструє дослідження)
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05.05.2022 12:44 Відповісти
Тільки багато з тих 92х хрюкають на свинособачому, на жаль…
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05.05.2022 08:30 Відповісти
Нічого тут нового не сталось за останім периписом 2001 року украінцями себа вважали 77,8 %,росіянами 17,3% це з Кримом І Донбасом сате в цих регіонах і жило більше половину всіх росіян. Дивує інше в нас під час війни 8% добре ставлятся до росіян це що колоборанти ?ще 20 нетрально .
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05.05.2022 08:50 Відповісти
Результат прекрасний. Та складається враження, що нам нав'язують контролоьований дерьмаком- подляком "рейтинг", як і всеукраїнський марафрон. З початку війни жодного результату від іншої соцгрупи.
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05.05.2022 09:57 Відповісти
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05.05.2022 10:02 Відповісти
 
 