Українцями вважають себе 92% громадян нашої держави, - опитування

Українцями за національністю вважають себе 92% громадян нашої держави, 5% відносять себе до росіян, 3% - до інших етносів.

Про це свідчать результати десятого загальнонаціонального опитування: "Ідеологічні маркери війни (27 квітня 2022)", проведеного соціологічною групою "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.

За даними дослідників, з 2008-го до 2014 року спостерігався сталий національний розподіл: близько 83% громадян вважали себе українцями, близько 15% – росіянами. Після окупації Криму та частини Донбасу у 2014 кількість респондентів, котрі ідентифікували себе як росіяни, зменшилася до 11%, а кількість українців зросла – до 87-88%. При цьому за останні вісім років кількість тих, хто вважав себе росіянами, поступово зменшувалася.

Дослідження ставлення до різноманітних етнічних та мовних груп, котрі проживають в Україні, показали переважно позитивне, або ж позитивно-нейтральне ставлення респондентів до них. Найкраще українці ставляться до україномовних (95% – позитивно) та російськомовних (57% – позитивно, 30% – нейтрально, 13% – негативно) українців. Позитивне ставлення переважає також і щодо євреїв (60%) та угорців (49%), які проживають на території нашої держави.

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Згідно з даними опитування, вже під час війни погіршилося ставлення до росіян, які проживають в Україні, мешканців окупованого Криму та мешканців т.зв. "днр/лнр". До мешканців окупованого Криму позитивно ставляться 41%, негативно – 14%, нейтрально – 40%. До росіян, які проживають в Україні позитивно ставляться 30%, негативно – 27%, нейтрально – 39%. До мешканців т.зв. "днр/лнр" позитивно ставляться 27%, негативно – 31%, нейтрально – 37%.

Соціологи відзначають, що до жителів білорусі українці ставляться значно краще, ніж до жителів росії, хоча обидві категорії значно втратили в довірі за час війни. До жителів білорусі позитивно ставляться лише 22% (за рік показник погіршився втричі), негативно – 33%, нейтрально – 42%. Натомість до жителів росії переважає негативне ставлення – 69%. Позитивно ставляться до них 8% (за рік показник погіршився більш ніж утричі), нейтрально – 20%.

Опитування проведене 27 квітня 2022 року серед населення України віком від 18 років в усіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

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