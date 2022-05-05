Українцями вважають себе 92% громадян нашої держави, - опитування
Українцями за національністю вважають себе 92% громадян нашої держави, 5% відносять себе до росіян, 3% - до інших етносів.
Про це свідчать результати десятого загальнонаціонального опитування: "Ідеологічні маркери війни (27 квітня 2022)", проведеного соціологічною групою "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.
За даними дослідників, з 2008-го до 2014 року спостерігався сталий національний розподіл: близько 83% громадян вважали себе українцями, близько 15% – росіянами. Після окупації Криму та частини Донбасу у 2014 кількість респондентів, котрі ідентифікували себе як росіяни, зменшилася до 11%, а кількість українців зросла – до 87-88%. При цьому за останні вісім років кількість тих, хто вважав себе росіянами, поступово зменшувалася.
Дослідження ставлення до різноманітних етнічних та мовних груп, котрі проживають в Україні, показали переважно позитивне, або ж позитивно-нейтральне ставлення респондентів до них. Найкраще українці ставляться до україномовних (95% – позитивно) та російськомовних (57% – позитивно, 30% – нейтрально, 13% – негативно) українців. Позитивне ставлення переважає також і щодо євреїв (60%) та угорців (49%), які проживають на території нашої держави.
Згідно з даними опитування, вже під час війни погіршилося ставлення до росіян, які проживають в Україні, мешканців окупованого Криму та мешканців т.зв. "днр/лнр". До мешканців окупованого Криму позитивно ставляться 41%, негативно – 14%, нейтрально – 40%. До росіян, які проживають в Україні позитивно ставляться 30%, негативно – 27%, нейтрально – 39%. До мешканців т.зв. "днр/лнр" позитивно ставляться 27%, негативно – 31%, нейтрально – 37%.
Соціологи відзначають, що до жителів білорусі українці ставляться значно краще, ніж до жителів росії, хоча обидві категорії значно втратили в довірі за час війни. До жителів білорусі позитивно ставляться лише 22% (за рік показник погіршився втричі), негативно – 33%, нейтрально – 42%. Натомість до жителів росії переважає негативне ставлення – 69%. Позитивно ставляться до них 8% (за рік показник погіршився більш ніж утричі), нейтрально – 20%.
Опитування проведене 27 квітня 2022 року серед населення України віком від 18 років в усіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.
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А неукраїнців з українським паспортом - на хуū на свою "істаріческую уРодіну"
Представники всіх інших національностей мають повне право жити в Україні, українці - не расисти, не ксенофоби і ґетто не будують.
Але має бути змінений закон про громадянство, який би керувався принципами безпеки країни і захисту держави насамперед. Громадянство - це привілей, а не роздавання паспорта праворуч та ліворуч будь-кому.
аа, догадываюсь - в Израиль. Хотя знаю пару евреев, которые могут любого свиридона отправить в его мифическую свиридонию.
А тут - сюрпрайз: 92% українців.
Але нічого: пояснення в них є - =нацистская палітіка на пратяженіі паслєдніх 30-ті лєт=.
Вважаю за важливе уточнити, що Україна - унітарна держава (і це - чудово).
Говорити багатонаціональна - не правильно.
Будьмо, браття і сестри українці !
Вже нема сил читати ці брехні і видумаси: запрєсчают разґаварівать па-рускі. Окремі йдуть далі: пишуть, що =нацикі= порозстрілювали їхніх родичів =в Данбасє= через =язик=.
Хворі істоти.
Тут и так правдами-неправдами их инфильтруется достаточное количество в последующие после войны годы.
коротше кажучи, я розумію, про що опитування, і навіщо воно. але, як на мене, то питання можна було б сформулювати по-іншому, наприклад, "ким ви себе відчуваєте?". тобто можна бути росіянином, а відчувати себе українцем. ну і напевно такі відчуття з часом можуть змінюватись (що й ілюструє дослідження)