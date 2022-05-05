Упродовж 5 травня з Енергодара можна евакуюватися власним транспортом, - мер
Протягом 5 травня з Енергодара до Запоріжжя й у зворотному напрямку можна проїхати власним транспортом.
Про це в телеграмі повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов, передає Цензор.НЕТ.
"5 травня на власному транспорті з Енергодара до Запоріжжя через Василівку – Кам’янське та у зворотному напрямку є можливість проїхати", - зазначив він.
У разі зміни ситуації на лінії зіткнення рух за цими напрямками можуть обмежити.
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