УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7886 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 113 0

Упродовж 5 травня з Енергодара можна евакуюватися власним транспортом, - мер

енергодар

Протягом 5 травня з Енергодара до Запоріжжя й у зворотному напрямку можна проїхати власним транспортом.

Про це в телеграмі повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов, передає Цензор.НЕТ.

"5 травня на власному транспорті з Енергодара до Запоріжжя через Василівку – Кам’янське та у зворотному напрямку є можливість проїхати", - зазначив він.

У разі зміни ситуації на лінії зіткнення рух за цими напрямками можуть обмежити.

Також читайте: Упродовж 4 травня діятимуть два гуманітарні коридори з Енергодара, - мер

Автор: 

евакуація (2339) Енергодар (263)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 