Російські окупанти завдали авіаудару по Святогірській лаврі на Донеччині, поранено сімох цивільних, - Офіс Генпрокурора

На Донеччині 4 травня окупанти завдали авіаудару по Святогірській лаврі, де перебували переселенці, унаслідок цього семеро цивільних зазнали поранень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив Офіс Генпрокурора.



"За даними слідства, 4 травня 2022 року збройні сили РФ завдали авіаудару по м. Святогірськ Краматорського району. Під приціл окупантів потрапила Свято-Успенська Святогірська лавра, яка нині є притулком для біженців від російської збройної агресії", - йдеться в повідомленні.



Унаслідок обстрілу лаври пошкоджено гуртожиток. За попередньою інформацією, семеро цивільних зазнали поранень. Повну інформацію про постраждалих і пошкоджену інфраструктуру встановлюють.



Триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України). На місці події працюють слідчі й ДСНС.

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