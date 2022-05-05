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Російські окупанти завдали авіаудару по Святогірській лаврі на Донеччині, поранено сімох цивільних, - Офіс Генпрокурора

лавра,святогірська

На Донеччині 4 травня окупанти завдали авіаудару по Святогірській лаврі, де перебували переселенці, унаслідок цього семеро цивільних зазнали поранень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив Офіс Генпрокурора.

"За даними слідства, 4 травня 2022 року збройні сили РФ завдали авіаудару по м. Святогірськ Краматорського району. Під приціл окупантів потрапила Свято-Успенська Святогірська лавра, яка нині є притулком для біженців від російської збройної агресії", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок обстрілу лаври пошкоджено гуртожиток. За попередньою інформацією, семеро цивільних зазнали поранень. Повну інформацію про постраждалих і пошкоджену інфраструктуру встановлюють.

Триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України). На місці події працюють слідчі й ДСНС.

Також дивіться: Війська РФ ведуть обстріли по всій лінії фронту на Донеччині, - ОВА. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (29037) Донецька область (8761) Офіс Генпрокурора (3273)


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Топ коментарі
+22
ахаха попы москвабдские как вам ваш рузге мир
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05.05.2022 11:28
+19
Святогірська Лавра , як і Київська та Почаївська - вже декілька десятиліть як захоплені ворожими російськими диверсантами та терористами в рясах . Це треба припиняти негайно .
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05.05.2022 11:33
+14
Нажаль так , там люмпени і антени телевізорів в них виключно на маскву , там їм і скажуть що розбомбив їх літак зі Львова і вони повірять
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05.05.2022 11:31
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Там скрізь сепарня
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05.05.2022 11:27 Відповісти
Неправда Ваша, після 14-го року там був великий волонтерський рух та багато проукраїнських громадян серед молоді. Хоча дійсно, є великий прошарок совків серед пенсів.
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05.05.2022 11:47 Відповісти
ахаха попы москвабдские как вам ваш рузге мир
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05.05.2022 11:28 Відповісти
наверное, как и для всех русских: бьет значит любит!
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05.05.2022 11:42 Відповісти
ну, і как ім тєпєрь срєді русской смєртєльной любві?..
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05.05.2022 11:49 Відповісти
жалуйтесь гундяеву
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05.05.2022 13:47 Відповісти
Нажаль так , там люмпени і антени телевізорів в них виключно на маскву , там їм і скажуть що розбомбив їх літак зі Львова і вони повірять
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05.05.2022 11:31 Відповісти
Кацапи луплять по кацапськім по'пам і сепарам)))давай насипай !!!!
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05.05.2022 11:31 Відповісти
Святогірська Лавра , як і Київська та Почаївська - вже декілька десятиліть як захоплені ворожими російськими диверсантами та терористами в рясах . Це треба припиняти негайно .
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05.05.2022 11:33 Відповісти
Hon. Judge Dredd @Hon_J_Dredd

Сьогодні не зміг піти проти своєї совісті, тому прийшлося піти проти усталеної судової практики. І русска церква пішла нахй. Аж метелики в животі залітали від задоволення.
Воно мені ще може вилізти, але воно того варто.
Сподіваюся, з мого рішення почнеться вал рішень проти цих ворожих агентів.
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05.05.2022 12:17 Відповісти
Цивільніх, чи попів? Московський піп скоріше за все має війскове звання, тому він не може бути цивільнім.
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05.05.2022 11:54 Відповісти
Кацапи стали лупити по своїм, це вже щось.
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05.05.2022 12:09 Відповісти
Викинути сатанистську попівню з Печерської Лаври, доки вони на Київ ненавели
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05.05.2022 13:22 Відповісти
Символично, сами по своим, ведь лавра то под мацковским патриархатом и там пышным цветом цветет руцкий мир.
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05.05.2022 12:15 Відповісти
Якщо то попи рпц мп- то теж цівільні ?
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05.05.2022 12:28 Відповісти
Яка чудова новина!
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05.05.2022 13:35 Відповісти
 
 