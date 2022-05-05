Російські окупанти завдали авіаудару по Святогірській лаврі на Донеччині, поранено сімох цивільних, - Офіс Генпрокурора
На Донеччині 4 травня окупанти завдали авіаудару по Святогірській лаврі, де перебували переселенці, унаслідок цього семеро цивільних зазнали поранень.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив Офіс Генпрокурора.
"За даними слідства, 4 травня 2022 року збройні сили РФ завдали авіаудару по м. Святогірськ Краматорського району. Під приціл окупантів потрапила Свято-Успенська Святогірська лавра, яка нині є притулком для біженців від російської збройної агресії", - йдеться в повідомленні.
Унаслідок обстрілу лаври пошкоджено гуртожиток. За попередньою інформацією, семеро цивільних зазнали поранень. Повну інформацію про постраждалих і пошкоджену інфраструктуру встановлюють.
Триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України). На місці події працюють слідчі й ДСНС.
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Сьогодні не зміг піти проти своєї совісті, тому прийшлося піти проти усталеної судової практики. І русска церква пішла нахй. Аж метелики в животі залітали від задоволення.
Воно мені ще може вилізти, але воно того варто.
Сподіваюся, з мого рішення почнеться вал рішень проти цих ворожих агентів.