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Україна якнайшвидше має отримати статус кандидата в члени ЄС, - Моравецький

евроинтеграция

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що Європейський Союз має надати Україні статус кандидата якнайшвидше.

Про це він зазначив у четвер у Варшаві після міжнародної донорської конференції, за результатами якої для України було зібрано $6,5 млрд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Кандидатський статус у Європейський Союз має бути надано якнайшвидше. Я знаю, як це важливо для українського народу, щоб підтримувати їхній бойовий дух, мораль. Це надзвичайно важливо. Ми маємо діяти з перспективою довгострокового шляху", - сказав він.

Моравецький зазначив, що "сьогодні стоїть питання, що ми можемо зробити, щоб українці вижили, як ми можемо допомогти Україні стояти на своїх власних ногах".

"Особливі зобов'язання лежать на тих країнах, які роками будували енергетичну залежність від Росії та продавали їй зброю. Я не називатиму ці країни-члени. Я знаю, що ситуація в кожній країні є різною, але єдність на сьогодні надзвичайно важлива", - вважає польський прем'єр, маючи на увазі шостий пакет санкцій із забороною на російську нафту, яку днями представила Європейська комісія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міжнародна донорська конференція зібрала для України $6,5 млрд, - Моравецький

"Наступний пакет санкцій – це те, що ми повинні зробити, щоб рішуче відповісти всім жорстокостям війни, щоб зробити свій внесок у те, щоб зупинити цю війну якнайшвидше. Сьогодні Україна – основа нашого миру", - заявив він.

Автор: 

євроінтеграція (504) Польща (8615) Євросоюз (13634) Моравецький Матеуш (371)


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Отримає Україна статус... І що, статус не масло, його на хліб не намастиш і не штик,- його в дупу кацапові не засадиш 😁 Краще б сотню Леопардів-2 підігнали, а ще краще сотню СЗВ з дальністю враження хоча б кілометрів на 300 та на додачу сотню F-16,- ото було б діло😁А то людям мізки виносите зі статусом, ще розкажіть до сраки дорогу та як в Копистин по гребінці їхати 😝😝😝😝😝😝🤪😜
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05.05.2022 16:44 Відповісти
павлік, не шариш, що це означає - не берись коментувати. краще спочатку проведи собі сеанс отримання інформації.
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05.05.2022 18:17 Відповісти
🇵🇱🇺🇦❤️❤️💙💛🔱💪
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05.05.2022 16:54 Відповісти
 
 