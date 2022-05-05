Я в Херсоні, продовжую виконувати свої обов'язки дистанційно, - мер Колихаєв
Мер тимчасово окупованого Херсона Ігор Колихаєв залишається в місті.
Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Я в Херсоні і продовжую виконувати свої обов'язки, наскільки це можливо робити на віддаленому доступі. І хоч тепер мій робочий кабінет – моя машина, на кількість питань, що вирішуються, це не впливає. Та ви й самі маєте бачити: громадський транспорт ходить, сміття, хоч і не так активно, як раніше, але вивозимо, траву косимо, парки та вулиці прибираємо, звалища ліквідуємо, світло горить, вода біжить, газ у конфорках спостерігається. Давайте скажемо спасибі всім службам, які нас не кидають і залишаються вірними своєму місту, доводячи свою прихильність до нього щоденною роботою. Дякую вам, друзі! Знову зватиму вас на толоку. Ми самі комунальними службами об'єктивно не справляємось у районах міста – дуже багато людей нас покинули, працівників мало", - йдеться в повідомленні.
Колихаєв також зазначив, що досі не отримав відповідь з Офісу Президента на запити про те, як Херсону жити далі в окупації, і чекає на роз'яснення.
Будь ласка, зачекайте...
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а він як думав що всі залишаться і будуть жити в херсонському денере під тиранією рашки та їх репресій?
От тільки в Києві на боротьбу усі сили кинуті були (зрозуміло що столиця), а Херсон просто кинутий був і є.
Чогось всі якось про це забувають... Та і не був Київ слава богу в окупації, а особливо місяцями, а девіз окупації Херсонщини - живіть і виживайте як хочете, але тримайтеся-тримайтеся-тримайтеся......
Это из области обучения на дому.Всё подвязано по цифре.Даже анализ зерна,который сворован в Херсоне,при желании найдёт своего следователя в любой точке Мира доступной Интерполу.Як вариант
А чего де ты перестал гонять "стихийную торговлю" - херсонцев, которые хоть как-то пытаются выжить??? Общественный транспорт работает... - это те дырявые MANы, которые купило бестолковое руководство города, не имеющее ни малейшего понятия в городском транспорте!!!
А может ты лучше отремонтировал подземный переход напротив Фокстрота, который назодится в аварийном состоянии и позорит наш город, может занялся проблемой бездомных собак, которые стаями нападают на людей и грызут ноги нашим детям!!!!!????? и тд и тп...