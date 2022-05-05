Я в Херсоні, продовжую виконувати свої обов'язки дистанційно, - мер Колихаєв

Мер тимчасово окупованого Херсона Ігор Колихаєв залишається в місті.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Я в Херсоні і продовжую виконувати свої обов'язки, наскільки це можливо робити на віддаленому доступі. І хоч тепер мій робочий кабінет – моя машина, на кількість питань, що вирішуються, це не впливає. Та ви й самі маєте бачити: громадський транспорт ходить, сміття, хоч і не так активно, як раніше, але вивозимо, траву косимо, парки та вулиці прибираємо, звалища ліквідуємо, світло горить, вода біжить, газ у конфорках спостерігається. Давайте скажемо спасибі всім службам, які нас не кидають і залишаються вірними своєму місту, доводячи свою прихильність до нього щоденною роботою. Дякую вам, друзі! Знову зватиму вас на толоку. Ми самі комунальними службами об'єктивно не справляємось у районах міста – дуже багато людей нас покинули, працівників мало", - йдеться в повідомленні.

Колихаєв також зазначив, що досі не отримав відповідь з Офісу Президента на запити про те, як Херсону жити далі в окупації, і чекає на роз'яснення.

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