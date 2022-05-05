Я в Херсоне, продолжаю выполнять свои обязанности дистанционно, – мэр Колыхаев

Мэр временно оккупированного Херсона Игорь Колыхаев остается в городе.

Об этом он сообщил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я в Херсоне и продолжаю исполнять свои обязанности в меру того, насколько это возможно делать на удалённом доступе. И хоть теперь мой рабочий кабинет – моя машина, на количество решаемых вопросов это не влияет. Да вы и сами должны видеть: общественный транспорт ходит, мусор, хоть и не так активно, как раньше, но вывозим, траву косим, парки и улицы убираем, свалки ликвидируем, свет горит, вода бежит, газ в конфорках наблюдается. Давайте скажем спасибо всем службам, которые нас не бросают и остаются верны своему городу, доказывая свою привязанность к нему ежедневной работой. Благодарю вас, друзья! Снова буду звать вас на субботники. Мы сами коммунальными службами объективно не справляемся в районах города – очень много людей нас покинули, работников мало", - йдеться в повідомленні.

Колыхаев также отметил, что до сих пор не получил ответ из Офиса Президента на запросы о том, как Херсону жить дальше в оккупации, и ждет разъяснения.

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