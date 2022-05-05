Я в Херсоне, продолжаю выполнять свои обязанности дистанционно, – мэр Колыхаев
Мэр временно оккупированного Херсона Игорь Колыхаев остается в городе.
Об этом он сообщил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я в Херсоне и продолжаю исполнять свои обязанности в меру того, насколько это возможно делать на удалённом доступе. И хоть теперь мой рабочий кабинет – моя машина, на количество решаемых вопросов это не влияет. Да вы и сами должны видеть: общественный транспорт ходит, мусор, хоть и не так активно, как раньше, но вывозим, траву косим, парки и улицы убираем, свалки ликвидируем, свет горит, вода бежит, газ в конфорках наблюдается. Давайте скажем спасибо всем службам, которые нас не бросают и остаются верны своему городу, доказывая свою привязанность к нему ежедневной работой. Благодарю вас, друзья! Снова буду звать вас на субботники. Мы сами коммунальными службами объективно не справляемся в районах города – очень много людей нас покинули, работников мало", - йдеться в повідомленні.
Колыхаев также отметил, что до сих пор не получил ответ из Офиса Президента на запросы о том, как Херсону жить дальше в оккупации, и ждет разъяснения.
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а він як думав що всі залишаться і будуть жити в херсонському денере під тиранією рашки та їх репресій?
От тільки в Києві на боротьбу усі сили кинуті були (зрозуміло що столиця), а Херсон просто кинутий був і є.
Чогось всі якось про це забувають... Та і не був Київ слава богу в окупації, а особливо місяцями, а девіз окупації Херсонщини - живіть і виживайте як хочете, але тримайтеся-тримайтеся-тримайтеся......
Это из области обучения на дому.Всё подвязано по цифре.Даже анализ зерна,который сворован в Херсоне,при желании найдёт своего следователя в любой точке Мира доступной Интерполу.Як вариант
А чего де ты перестал гонять "стихийную торговлю" - херсонцев, которые хоть как-то пытаются выжить??? Общественный транспорт работает... - это те дырявые MANы, которые купило бестолковое руководство города, не имеющее ни малейшего понятия в городском транспорте!!!
А может ты лучше отремонтировал подземный переход напротив Фокстрота, который назодится в аварийном состоянии и позорит наш город, может занялся проблемой бездомных собак, которые стаями нападают на людей и грызут ноги нашим детям!!!!!????? и тд и тп...