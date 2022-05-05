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Новости Война
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Я в Херсоне, продолжаю выполнять свои обязанности дистанционно, – мэр Колыхаев

колихаєв

Мэр временно оккупированного Херсона Игорь Колыхаев остается в городе.

Об этом он сообщил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я в Херсоне и продолжаю исполнять свои обязанности в меру того, насколько это возможно делать на удалённом доступе. И хоть теперь мой рабочий кабинет – моя машина, на количество решаемых вопросов это не влияет. Да вы и сами должны видеть: общественный транспорт ходит, мусор, хоть и не так активно, как раньше, но вывозим, траву косим, парки и улицы убираем, свалки ликвидируем, свет горит, вода бежит, газ в конфорках наблюдается. Давайте скажем спасибо всем службам, которые нас не бросают и остаются верны своему городу, доказывая свою привязанность к нему ежедневной работой. Благодарю вас, друзья! Снова буду звать вас на субботники. Мы сами коммунальными службами объективно не справляемся в районах города – очень много людей нас покинули, работников мало", - йдеться в повідомленні.

Колыхаев также отметил, что до сих пор не получил ответ из Офиса Президента на запросы о том, как Херсону жить дальше в оккупации, и ждет разъяснения.

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оккупация (10188) Херсон (2882) Колыхаев Игорь (21)


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Топ комментарии
+6
Люди і так порстійно передають координати як можуть між переривами зв'язку і партизанять, вам вдома зі здучного дивану погано видно певно.

От тільки в Києві на боротьбу усі сили кинуті були (зрозуміло що столиця), а Херсон просто кинутий був і є.
Чогось всі якось про це забувають... Та і не був Київ слава богу в окупації, а особливо місяцями, а девіз окупації Херсонщини - живіть і виживайте як хочете, але тримайтеся-тримайтеся-тримайтеся......
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05.05.2022 21:54
+2
На Азовсталь прямує ще одна евакуаційна колона ООН та МККК. «Тепер конвой прямує на Азовсталь, ми сподіваємося, що завтрашнього ранку він прийме тих мирних жителів, які залишаються в цьому похмурому пеклі протягом стількох тижнів і місяців, і поверне їх у безпечне місце».🙏
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05.05.2022 21:29
+2
СМЕРТЬ кацапским оккупантам !
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05.05.2022 21:34
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На Азовсталь прямує ще одна евакуаційна колона ООН та МККК. «Тепер конвой прямує на Азовсталь, ми сподіваємося, що завтрашнього ранку він прийме тих мирних жителів, які залишаються в цьому похмурому пеклі протягом стількох тижнів і місяців, і поверне їх у безпечне місце».🙏
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05.05.2022 21:29 Ответить
СМЕРТЬ кацапским оккупантам !
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05.05.2022 21:34 Ответить
дуже багато людей нас покинули, працівників мало Джерело:
-----
а він як думав що всі залишаться і будуть жити в херсонському денере під тиранією рашки та їх репресій?
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05.05.2022 21:36 Ответить
не , ну давайте все жители покинут город и сюда завезут орков с того же днеэра чи с бурятии, вы этого хотите???
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06.05.2022 00:05 Ответить
И нахер ви косите, щоб показать що окупанти то не так погано? Київ не пояснив як жити в окупації? Тотально знищувати окупантів, передавати координати техніки ворога нашим з ЗСУ, максимально затримувати окупантам просування
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05.05.2022 21:36 Ответить
Люди і так порстійно передають координати як можуть між переривами зв'язку і партизанять, вам вдома зі здучного дивану погано видно певно.

От тільки в Києві на боротьбу усі сили кинуті були (зрозуміло що столиця), а Херсон просто кинутий був і є.
Чогось всі якось про це забувають... Та і не був Київ слава богу в окупації, а особливо місяцями, а девіз окупації Херсонщини - живіть і виживайте як хочете, але тримайтеся-тримайтеся-тримайтеся......
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05.05.2022 21:54 Ответить
Я в Херсоне, продолжаю выполнять свои обязанности дистанционно
Это из области обучения на дому.Всё подвязано по цифре.Даже анализ зерна,который сворован в Херсоне,при желании найдёт своего следователя в любой точке Мира доступной Интерполу.Як вариант
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05.05.2022 21:50 Ответить
Коммунальные службы работают. А кто им платит зарплату?
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05.05.2022 21:56 Ответить
Ай, ай работает он, пахарь....!!!!
А чего де ты перестал гонять "стихийную торговлю" - херсонцев, которые хоть как-то пытаются выжить??? Общественный транспорт работает... - это те дырявые MANы, которые купило бестолковое руководство города, не имеющее ни малейшего понятия в городском транспорте!!!
А может ты лучше отремонтировал подземный переход напротив Фокстрота, который назодится в аварийном состоянии и позорит наш город, может занялся проблемой бездомных собак, которые стаями нападают на людей и грызут ноги нашим детям!!!!!????? и тд и тп...
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06.05.2022 08:41 Ответить
колаборація у чистому вигляді....
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06.05.2022 10:56 Ответить
 
 