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Новини Війна
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Рашисти повністю знищили Попасну, але захопити її не можуть, - Гайдай

попасна

Російські окупанти намагаються рухатися в бік Сєверодонецька, йдуть бої у Воєводівці.

Про це у Telegram повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Рашисти намагаються прорватися у Рубіжному та Попасній, точаться вуличні бої, міста під постійними обстрілами. Нові гарячі точки - Боровеньки та Воєводівка (селище на підступах до Сєвєродонецька). В останній - хитка ситуація, контроль над селищем між сторонами постійно змінюється. Останню атаку українські воїни відбили, і наразі продовжують утримувати позиції", - йдеться в повідомленні.

За словами Гайдая, росіяни повністю знищили Попасну.

"Після Перемоги відновлювати доведеться абсолютно кожну будівлю Загалом, збитки від ударів ворога порахувати нереально, адже обстріли тривають, тож щодня маємо нові руйнування. Найбільш постраждалі населені пункти: Попасна, Рубіжне, Новотошківське, окуповане Щастя - рівень руйнації наближений до 90%", - додав очільник ОВА.

Водночас Гайдай наголосив, що хоч окупанти і знищили Попасну, але захопити її не можуть.

Також читайте: Наступи орків на Воєводівку та Оріхове на Луганщині провалилися, - Гайдай. ФОТО

Автор: 

Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4891)


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ох и шутник этот Петросян...... )
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05.05.2022 22:38 Відповісти
ПЕТРОСЯНУ ПОРА К ЖИРИНОВСКОМУ И КОБЗОНУ !!!
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05.05.2022 22:42 Відповісти
ТАК ПУТИН ПДР ЯВНЫЙ В ПОПУ ЛЮБИТ !!!
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05.05.2022 22:41 Відповісти
пуйло пріді "в натурє"
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05.05.2022 22:44 Відповісти
БЫЛИ БЫ ДОБРЫЕ МОЛОДЦЫ ВЫШЛИ БЫ В ЧИСТОЕ ПОЛЕ !)
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05.05.2022 22:48 Відповісти
Короч наступу орків з Ізюму на Слов'янськ вже не буде. Пізда ім там (ну на 95%), у зв'язку з цим в них плани зменшились до Луганської обл. У той же час, скоріш за все ******* вони будуть по нам смерчами, урагана и і тим що долетить. Майте на увазі.
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05.05.2022 23:03 Відповісти
Спасали в попасной мы русскоязычных.......
И шо спасли?
До нас ,замучил их Бандера клятый
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05.05.2022 23:17 Відповісти
Ещё раз рассказываю.Юзовское месторождение газа,имеет очень большую цену.Итак,для тех кто в танке.Газ основа металлургии и металлпроката.Зерно основа кабанчиков и сосисок в Бундесвере...Зерно ведь не только хлеб,а это целая цепь корма для хрюшек и пернатых.Шо на выходе?Воровство посевных,кстати небедных европейских производителей семян.Уничтожение сельськой техники и разрушение крупного города металлургов.Дальше на пути Запорожье.Двигатели вертолётов и ракет класса Калибр.Чуваки,вы конечно супер и у вас есть какой то план,отодвинуть орков за Украл,щоб они нам с Брянска и с нашего Крыма не грозили
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06.05.2022 00:20 Відповісти
 
 