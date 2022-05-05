Рашисти повністю знищили Попасну, але захопити її не можуть, - Гайдай

Російські окупанти намагаються рухатися в бік Сєверодонецька, йдуть бої у Воєводівці.

Про це у Telegram повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Рашисти намагаються прорватися у Рубіжному та Попасній, точаться вуличні бої, міста під постійними обстрілами. Нові гарячі точки - Боровеньки та Воєводівка (селище на підступах до Сєвєродонецька). В останній - хитка ситуація, контроль над селищем між сторонами постійно змінюється. Останню атаку українські воїни відбили, і наразі продовжують утримувати позиції", - йдеться в повідомленні.

За словами Гайдая, росіяни повністю знищили Попасну.

"Після Перемоги відновлювати доведеться абсолютно кожну будівлю Загалом, збитки від ударів ворога порахувати нереально, адже обстріли тривають, тож щодня маємо нові руйнування. Найбільш постраждалі населені пункти: Попасна, Рубіжне, Новотошківське, окуповане Щастя - рівень руйнації наближений до 90%", - додав очільник ОВА.

Водночас Гайдай наголосив, що хоч окупанти і знищили Попасну, але захопити її не можуть.

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