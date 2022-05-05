Рашисты полностью уничтожили Попасную, но захватить ее не могут, - Гайдай

Российские оккупанты пытаются двигаться в сторону Северодонецка, идут бои в Воеводовке.

Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Рашисты пытаются прорваться в Рубежном и Попасной, идут уличные бои, города под постоянными обстрелами. Новые горячие точки – Боровеньки и Воеводовка (поселок на подступах к Северодонецку). В последней – шаткая ситуация, контроль над поселком между сторонами постоянно меняется. Последнюю атаку украинские воины отбили, и продолжают удерживать позиции", - говорится в сообщении.

По словам Гайдая, россияне полностью уничтожили Попасную.

"После Победы восстанавливать придется абсолютно каждое здание. В общем, ущерб от ударов врага счесть нереально, ведь обстрелы продолжаются, так что ежедневно имеем новые разрушения. Наиболее пострадавшие населенные пункты: Попасное, Рубежное, Новотошковское, оккупированное Счастье - уровень разрушения близок к 90%", - добавил глава ОВА.

В то же время Гайдай подчеркнул, что хоть оккупанты и уничтожили Попасную, но захватить ее не могут.

Смотрите: Наступление орков на Воеводовку и Орехово на Луганщине провалились, - Гайдай. ФОТО