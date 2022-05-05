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Новости Война
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Рашисты полностью уничтожили Попасную, но захватить ее не могут, - Гайдай

попасна

Российские оккупанты пытаются двигаться в сторону Северодонецка, идут бои в Воеводовке.

Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Рашисты пытаются прорваться в Рубежном и Попасной, идут уличные бои, города под постоянными обстрелами. Новые горячие точки – Боровеньки и Воеводовка (поселок на подступах к Северодонецку). В последней – шаткая ситуация, контроль над поселком между сторонами постоянно меняется. Последнюю атаку украинские воины отбили, и продолжают удерживать позиции", - говорится в сообщении.

По словам Гайдая, россияне полностью уничтожили Попасную.

"После Победы восстанавливать придется абсолютно каждое здание. В общем, ущерб от ударов врага счесть нереально, ведь обстрелы продолжаются, так что ежедневно имеем новые разрушения. Наиболее пострадавшие населенные пункты: Попасное, Рубежное, Новотошковское, оккупированное Счастье - уровень разрушения близок к 90%", - добавил глава ОВА.

В то же время Гайдай подчеркнул, что хоть оккупанты и уничтожили Попасную, но захватить ее не могут.

Смотрите: Наступление орков на Воеводовку и Орехово на Луганщине провалились, - Гайдай. ФОТО

Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6509)


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ох и шутник этот Петросян...... )
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05.05.2022 22:38 Ответить
ПЕТРОСЯНУ ПОРА К ЖИРИНОВСКОМУ И КОБЗОНУ !!!
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05.05.2022 22:42 Ответить
ТАК ПУТИН ПДР ЯВНЫЙ В ПОПУ ЛЮБИТ !!!
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05.05.2022 22:41 Ответить
пуйло пріді "в натурє"
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05.05.2022 22:44 Ответить
БЫЛИ БЫ ДОБРЫЕ МОЛОДЦЫ ВЫШЛИ БЫ В ЧИСТОЕ ПОЛЕ !)
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05.05.2022 22:48 Ответить
Короч наступу орків з Ізюму на Слов'янськ вже не буде. Пізда ім там (ну на 95%), у зв'язку з цим в них плани зменшились до Луганської обл. У той же час, скоріш за все ******* вони будуть по нам смерчами, урагана и і тим що долетить. Майте на увазі.
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05.05.2022 23:03 Ответить
Спасали в попасной мы русскоязычных.......
И шо спасли?
До нас ,замучил их Бандера клятый
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05.05.2022 23:17 Ответить
Ещё раз рассказываю.Юзовское месторождение газа,имеет очень большую цену.Итак,для тех кто в танке.Газ основа металлургии и металлпроката.Зерно основа кабанчиков и сосисок в Бундесвере...Зерно ведь не только хлеб,а это целая цепь корма для хрюшек и пернатых.Шо на выходе?Воровство посевных,кстати небедных европейских производителей семян.Уничтожение сельськой техники и разрушение крупного города металлургов.Дальше на пути Запорожье.Двигатели вертолётов и ракет класса Калибр.Чуваки,вы конечно супер и у вас есть какой то план,отодвинуть орков за Украл,щоб они нам с Брянска и с нашего Крыма не грозили
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06.05.2022 00:20 Ответить
 
 