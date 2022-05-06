Чехія знайшла можливість замінити нафту з Росії
Заміною купівлі російської нафти можуть бути розширення постачання нафтопроводом TAL, який проходить з італійського Трієста.
Як повідомляє Цензор.НЕТ Із посиланням на "Європейську правду" із посиланням на Novinky.cz, таку заяву під час візиту до Берліну зробив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала.
"Це дуже важливо, якщо ми хочемо ввести ембарго, щоб гарантувати, що громадянам і компаніям буде достатньо нафти… Посилення пропускної спроможності нафтопроводу є ключем до зняття залежності від російської нафти", - заявив він.
За словами, Фіали, це найпростіший шлях знайти заміни нафті з РФ.
"TAL вирішив би наші проблеми. Це також найпростіший варіант, тому що нам не потрібно будувати жодного додаткового управління, цього було б достатньо, щоб розширити потужності. Однак для цього потрібна готовність нарощувати потужності від країн, які беруть участь у трубопроводі TAL, тобто Італії, Австрії та Німеччини чи Баварії", – додав він.
Нагадаємо, Чехія є однією з країн, яка критикує плани ЄС включити у шостий пакет санкцій ембарго на нафту з РФ. Країни Європейського Союзу "майже готові" узгодити запропонований новий пакет санкцій проти Росії, включаючи нафтове ембарго, заявив верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель.
Чехія має високу залежність від російської нафти, тому раніше фіала пропонував відкласти ембарго на два-три роки.
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Чехія разом з Росією замінюють нафту. О, майн год!
Жисть і так занадто коротка, шоб витрачати її на чиюсь дурню.
Ярчайший приклад миттєвої втрати концентрації - зеленський.
Нафту постачають танкерами араби.