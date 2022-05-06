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Новини Санкції проти Росії
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Чехія знайшла можливість замінити нафту з Росії

чехія

Заміною купівлі російської нафти можуть бути розширення постачання нафтопроводом TAL, який проходить з італійського Трієста.

Як повідомляє Цензор.НЕТ Із посиланням на "Європейську правду" із посиланням на Novinky.cz, таку заяву під час візиту до Берліну зробив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала.

"Це дуже важливо, якщо ми хочемо ввести ембарго, щоб гарантувати, що громадянам і компаніям буде достатньо нафти… Посилення пропускної спроможності нафтопроводу є ключем до зняття залежності від російської нафти", - заявив він.

За словами, Фіали, це найпростіший шлях знайти заміни нафті з РФ.

"TAL вирішив би наші проблеми. Це також найпростіший варіант, тому що нам не потрібно будувати жодного додаткового управління, цього було б достатньо, щоб розширити потужності. Однак для цього потрібна готовність нарощувати потужності від країн, які беруть участь у трубопроводі TAL, тобто Італії, Австрії та Німеччини чи Баварії", – додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС знайде компроміс щодо нафтового ембарго: риторика Угорщини - це спроби "вибити" преференції, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Нагадаємо, Чехія є однією з країн, яка критикує плани ЄС включити у шостий пакет санкцій ембарго на нафту з РФ. Країни Європейського Союзу "майже готові" узгодити запропонований новий пакет санкцій проти Росії, включаючи нафтове ембарго, заявив верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель.

Чехія має високу залежність від російської нафти, тому раніше фіала пропонував відкласти ембарго на два-три роки.

Також читайте: Німеччина готова до ембарго на російську нафту, - міністр економіки

Автор: 

нафта (5588) росія (65974)


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Топ коментарі
+15
Як все швидко робиться, коли не допомагають Єрмак з Агрохімією.
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06.05.2022 00:28 Відповісти
+12
Хто хоче - знаходить можливості, хто не хоче - шукає причини, як мадяри.
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06.05.2022 00:33 Відповісти
+5
виключно рузке склад редакції + уся ******* молодь поєднює поточну роботу з пк грою, тому не може тримати увагу та зосередження на рабмоменті більше 3-5 хв.
Ярчайший приклад миттєвої втрати концентрації - зеленський.
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06.05.2022 07:59 Відповісти
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Як все швидко робиться, коли не допомагають Єрмак з Агрохімією.
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06.05.2022 00:28 Відповісти
шо?
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06.05.2022 00:38 Відповісти
Це точно.
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06.05.2022 00:47 Відповісти
Все вірно,Гройсман зробив би набагато бистрійше.
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06.05.2022 06:59 Відповісти
Хто хоче - знаходить можливості, хто не хоче - шукає причини, як мадяри.
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06.05.2022 00:33 Відповісти
Чехія знайшла можливість замінити нафту з Росією
***********
Якщо читати одні заголовки новин від Цензор.НЕТ, то можна взагалі здуріти. або отримати конкретний удар по здібності мислити. Принаймні, когнітивний дисонанс може бути забезпечений.
Чехія разом з Росією замінюють нафту. О, майн год!

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06.05.2022 00:47 Відповісти
ну і нашо зі звичайної опечатки робити якусь подію
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06.05.2022 01:04 Відповісти
Бо кожного разу такі опечатки дєлають мені нєрви.
Жисть і так занадто коротка, шоб витрачати її на чиюсь дурню.
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06.05.2022 01:19 Відповісти
виключно рузке склад редакції + уся ******* молодь поєднює поточну роботу з пк грою, тому не може тримати увагу та зосередження на рабмоменті більше 3-5 хв.
Ярчайший приклад миттєвої втрати концентрації - зеленський.
показати весь коментар
06.05.2022 07:59 Відповісти
Чудова новина. Вітаю!
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06.05.2022 10:58 Відповісти
Завдяки нафтопроводу Adriа, який починається в хорватському порту Омішаль, можливість отримувати нафту морем в 90-ті роки з'явилася й у Словенії, Хорватії та Угорщини, частково у Словаччині і теоретично і в Чеської Республіки. Так що спекуляція Угорщини та інших - блеф .
Нафту постачають танкерами араби.
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06.05.2022 11:31 Відповісти
 
 