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Новини
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Німеччина готова до ембарго на російську нафту, - міністр економіки

нафта

Німеччина підготовлена до ембарго на нафту з Росії, повідомив міністр економіки Німеччини Роберт Габек.

Про це він заявив журналістам у середу за підсумками консультації уряду ФРН, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Пропозиція Єврокомісії не була несподіваною, ми брали активну участь у попередніх переговорах... Перехідний термін досить довгий для того, щоб ми могли вжити всіх заходів для забезпечення альтернативи російській нафті в Німеччині", - сказав Габек.

"Ми, звісно, не можемо гарантувати відсутності проблем, насамперед на регіональному рівні", - уточнив він.

Також читайте: Німеччина заохочує ЄС відмовитися від російської нафти в рамках шостого пакету санкцій, - глава МЗС Бербок

Своєю чергою канцлер ФРН Олаф Шольц наголосив, що уряд має всі важелі для підтримки регіональних точок, що сильно залежать від імпорту російської нафти.

Автор: 

Німеччина (7467) нафта (5579) росія (65883) санкції (12058) ембарго (305)


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Топ коментарі
+6
Готова, потому что:
1.) Многие компании сами по себе отказались покупать, вообще без давления на них.
2.) Многие танкеры отказались возить.
3.) Этот агент понимает, что он и дальше хоть миллионы тонн нефти будет ввозить. Смешают 60% казахской и 40% кацапской и все, уже вне санкций. А можно и не смешивать, ведь оборудование по разбивки на фракции очень, очень жестко привязано к сорту нефти, там сера и прочее и другая нефть так просто не пойдет. На бумаге смешают в нейтральных водах, ну вот подошли 2 танкера друг к другу, наверное смешали, можно поставлять.

Но вообще на санкции плевать, ни одна из них ничего особо не изменит. Лишь бы 150 долларов не сделали за баррель, а если Саудиты захотят, то сделают. Это опасная, глупая и бессмысленная игра. Когда намного проще разбить кацапов на поле боя, поставив огромное количество оружия на полное уничтожение кацапской армии еще 2 месяца назад. Но не хотят и жестко выступают против этого.
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04.05.2022 15:15
+4
Не согласна. что санкции не помогут. Помогут. и еще как. Только не сразу. где то через полгодика-год. Я в том возрасте. что еще помню эмбарго после введения советами войск в Афганистан. Санкции нельзя с них снимать ни в коем случае. Просто нам надо срочно и эффективно.
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04.05.2022 15:29
+2
Надеюсь Хабек станет следующим канцлером, чуть ли не единственный вменяемый политик в Германии
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04.05.2022 15:15
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Так вони зовсім не поспішають. Так званний 6-ий пакет санкцій зовсім ні про що... Відмова від нафти -до кінця року (може). Якісь санкції проти рос. божевільного попа. проти ЗМІ. ну так що б щось суттєво допомогло Украіні вже зараз..... нічого. Це *найсуворіший пакет*!! Який довго обіцяли.
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04.05.2022 15:22 Відповісти
а з Орбаном Віктор Федоровичем що робити?
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04.05.2022 15:15 Відповісти
ответ элементарнийший - игнорировать
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04.05.2022 15:36 Відповісти
Готова, потому что:
1.) Многие компании сами по себе отказались покупать, вообще без давления на них.
2.) Многие танкеры отказались возить.
3.) Этот агент понимает, что он и дальше хоть миллионы тонн нефти будет ввозить. Смешают 60% казахской и 40% кацапской и все, уже вне санкций. А можно и не смешивать, ведь оборудование по разбивки на фракции очень, очень жестко привязано к сорту нефти, там сера и прочее и другая нефть так просто не пойдет. На бумаге смешают в нейтральных водах, ну вот подошли 2 танкера друг к другу, наверное смешали, можно поставлять.

Но вообще на санкции плевать, ни одна из них ничего особо не изменит. Лишь бы 150 долларов не сделали за баррель, а если Саудиты захотят, то сделают. Это опасная, глупая и бессмысленная игра. Когда намного проще разбить кацапов на поле боя, поставив огромное количество оружия на полное уничтожение кацапской армии еще 2 месяца назад. Но не хотят и жестко выступают против этого.
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04.05.2022 15:15 Відповісти
Не согласна. что санкции не помогут. Помогут. и еще как. Только не сразу. где то через полгодика-год. Я в том возрасте. что еще помню эмбарго после введения советами войск в Афганистан. Санкции нельзя с них снимать ни в коем случае. Просто нам надо срочно и эффективно.
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04.05.2022 15:29 Відповісти
Надеюсь Хабек станет следующим канцлером, чуть ли не единственный вменяемый политик в Германии
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04.05.2022 15:15 Відповісти
Правильно
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04.05.2022 15:16 Відповісти
Російський корабль послали із порту Амстердама. Флеш-моб триває.
https://www.youtube.com/watch?v=MZ8rtm4bWYQ
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04.05.2022 15:25 Відповісти
нема війни в Україні! тільки якась операія... чому? те ж саме за що лаяли Порошенко ... Бо не мають бажання бені та ахмети на віськових умовах працювати, бариши губити...От вам і ціна нова на паливо...потім газ...транспортування його...дуже виховує патриотизм! колаборантів під заставу! 9 травня як у раші...не 8 як у людей...
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04.05.2022 15:34 Відповісти
от губу розкатали- а з якого року там написано??
не був би шольц штангельмаером
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04.05.2022 16:27 Відповісти
 
 