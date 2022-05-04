Німеччина готова до ембарго на російську нафту, - міністр економіки

Німеччина підготовлена до ембарго на нафту з Росії, повідомив міністр економіки Німеччини Роберт Габек.

Про це він заявив журналістам у середу за підсумками консультації уряду ФРН, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Пропозиція Єврокомісії не була несподіваною, ми брали активну участь у попередніх переговорах... Перехідний термін досить довгий для того, щоб ми могли вжити всіх заходів для забезпечення альтернативи російській нафті в Німеччині", - сказав Габек.

"Ми, звісно, не можемо гарантувати відсутності проблем, насамперед на регіональному рівні", - уточнив він.

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Своєю чергою канцлер ФРН Олаф Шольц наголосив, що уряд має всі важелі для підтримки регіональних точок, що сильно залежать від імпорту російської нафти.