Німеччина готова до ембарго на російську нафту, - міністр економіки
Німеччина підготовлена до ембарго на нафту з Росії, повідомив міністр економіки Німеччини Роберт Габек.
Про це він заявив журналістам у середу за підсумками консультації уряду ФРН, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Пропозиція Єврокомісії не була несподіваною, ми брали активну участь у попередніх переговорах... Перехідний термін досить довгий для того, щоб ми могли вжити всіх заходів для забезпечення альтернативи російській нафті в Німеччині", - сказав Габек.
"Ми, звісно, не можемо гарантувати відсутності проблем, насамперед на регіональному рівні", - уточнив він.
Своєю чергою канцлер ФРН Олаф Шольц наголосив, що уряд має всі важелі для підтримки регіональних точок, що сильно залежать від імпорту російської нафти.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
1.) Многие компании сами по себе отказались покупать, вообще без давления на них.
2.) Многие танкеры отказались возить.
3.) Этот агент понимает, что он и дальше хоть миллионы тонн нефти будет ввозить. Смешают 60% казахской и 40% кацапской и все, уже вне санкций. А можно и не смешивать, ведь оборудование по разбивки на фракции очень, очень жестко привязано к сорту нефти, там сера и прочее и другая нефть так просто не пойдет. На бумаге смешают в нейтральных водах, ну вот подошли 2 танкера друг к другу, наверное смешали, можно поставлять.
Но вообще на санкции плевать, ни одна из них ничего особо не изменит. Лишь бы 150 долларов не сделали за баррель, а если Саудиты захотят, то сделают. Это опасная, глупая и бессмысленная игра. Когда намного проще разбить кацапов на поле боя, поставив огромное количество оружия на полное уничтожение кацапской армии еще 2 месяца назад. Но не хотят и жестко выступают против этого.
https://www.youtube.com/watch?v=MZ8rtm4bWYQ
не був би шольц штангельмаером