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Германия готова к эмбарго на российскую нефть – министр экономики

нафта

Германия подготовлена к эмбарго на нефть из России, сообщил министр экономики Германии Роберт Габек.

Об этом он заявил журналистам в среду по итогам консультации правительства ФРГ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Предложение Еврокомиссии не было неожиданным, мы активно участвовали в предыдущих переговорах... Переходный срок достаточно длинный для того, чтобы мы могли принять все меры для обеспечения альтернативы российской нефти в Германии", - сказал Габек.

"Мы, конечно, не можем гарантировать отсутствие проблем, прежде всего, на региональном уровне", - уточнил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС представил проект нефтяного эмбарго в отношении РФ: предусматривается постепенный запрет в течение 6-8 месяцев, для Венгрии и Словакии – до конца 2023 года

В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркнул, что у правительства есть все рычаги для поддержки региональных точек, сильно зависящих от импорта российской нефти.

Автор: 

Германия (7059) нефть (1930) россия (96057) санкции (11433) эмбарго (226)


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Топ комментарии
+6
Готова, потому что:
1.) Многие компании сами по себе отказались покупать, вообще без давления на них.
2.) Многие танкеры отказались возить.
3.) Этот агент понимает, что он и дальше хоть миллионы тонн нефти будет ввозить. Смешают 60% казахской и 40% кацапской и все, уже вне санкций. А можно и не смешивать, ведь оборудование по разбивки на фракции очень, очень жестко привязано к сорту нефти, там сера и прочее и другая нефть так просто не пойдет. На бумаге смешают в нейтральных водах, ну вот подошли 2 танкера друг к другу, наверное смешали, можно поставлять.

Но вообще на санкции плевать, ни одна из них ничего особо не изменит. Лишь бы 150 долларов не сделали за баррель, а если Саудиты захотят, то сделают. Это опасная, глупая и бессмысленная игра. Когда намного проще разбить кацапов на поле боя, поставив огромное количество оружия на полное уничтожение кацапской армии еще 2 месяца назад. Но не хотят и жестко выступают против этого.
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04.05.2022 15:15
+4
Не согласна. что санкции не помогут. Помогут. и еще как. Только не сразу. где то через полгодика-год. Я в том возрасте. что еще помню эмбарго после введения советами войск в Афганистан. Санкции нельзя с них снимать ни в коем случае. Просто нам надо срочно и эффективно.
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04.05.2022 15:29
+2
Надеюсь Хабек станет следующим канцлером, чуть ли не единственный вменяемый политик в Германии
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04.05.2022 15:15
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Так вони зовсім не поспішають. Так званний 6-ий пакет санкцій зовсім ні про що... Відмова від нафти -до кінця року (може). Якісь санкції проти рос. божевільного попа. проти ЗМІ. ну так що б щось суттєво допомогло Украіні вже зараз..... нічого. Це *найсуворіший пакет*!! Який довго обіцяли.
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04.05.2022 15:22 Ответить
а з Орбаном Віктор Федоровичем що робити?
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04.05.2022 15:15 Ответить
ответ элементарнийший - игнорировать
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04.05.2022 15:36 Ответить
Готова, потому что:
1.) Многие компании сами по себе отказались покупать, вообще без давления на них.
2.) Многие танкеры отказались возить.
3.) Этот агент понимает, что он и дальше хоть миллионы тонн нефти будет ввозить. Смешают 60% казахской и 40% кацапской и все, уже вне санкций. А можно и не смешивать, ведь оборудование по разбивки на фракции очень, очень жестко привязано к сорту нефти, там сера и прочее и другая нефть так просто не пойдет. На бумаге смешают в нейтральных водах, ну вот подошли 2 танкера друг к другу, наверное смешали, можно поставлять.

Но вообще на санкции плевать, ни одна из них ничего особо не изменит. Лишь бы 150 долларов не сделали за баррель, а если Саудиты захотят, то сделают. Это опасная, глупая и бессмысленная игра. Когда намного проще разбить кацапов на поле боя, поставив огромное количество оружия на полное уничтожение кацапской армии еще 2 месяца назад. Но не хотят и жестко выступают против этого.
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04.05.2022 15:15 Ответить
Не согласна. что санкции не помогут. Помогут. и еще как. Только не сразу. где то через полгодика-год. Я в том возрасте. что еще помню эмбарго после введения советами войск в Афганистан. Санкции нельзя с них снимать ни в коем случае. Просто нам надо срочно и эффективно.
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04.05.2022 15:29 Ответить
Надеюсь Хабек станет следующим канцлером, чуть ли не единственный вменяемый политик в Германии
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04.05.2022 15:15 Ответить
Правильно
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04.05.2022 15:16 Ответить
Російський корабль послали із порту Амстердама. Флеш-моб триває.
https://www.youtube.com/watch?v=MZ8rtm4bWYQ
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04.05.2022 15:25 Ответить
нема війни в Україні! тільки якась операія... чому? те ж саме за що лаяли Порошенко ... Бо не мають бажання бені та ахмети на віськових умовах працювати, бариши губити...От вам і ціна нова на паливо...потім газ...транспортування його...дуже виховує патриотизм! колаборантів під заставу! 9 травня як у раші...не 8 як у людей...
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04.05.2022 15:34 Ответить
от губу розкатали- а з якого року там написано??
не був би шольц штангельмаером
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04.05.2022 16:27 Ответить
 
 