Германия готова к эмбарго на российскую нефть – министр экономики

Германия подготовлена к эмбарго на нефть из России, сообщил министр экономики Германии Роберт Габек.

Об этом он заявил журналистам в среду по итогам консультации правительства ФРГ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Предложение Еврокомиссии не было неожиданным, мы активно участвовали в предыдущих переговорах... Переходный срок достаточно длинный для того, чтобы мы могли принять все меры для обеспечения альтернативы российской нефти в Германии", - сказал Габек.

"Мы, конечно, не можем гарантировать отсутствие проблем, прежде всего, на региональном уровне", - уточнил он.

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В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркнул, что у правительства есть все рычаги для поддержки региональных точек, сильно зависящих от импорта российской нефти.