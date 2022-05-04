Германия готова к эмбарго на российскую нефть – министр экономики
Германия подготовлена к эмбарго на нефть из России, сообщил министр экономики Германии Роберт Габек.
Об этом он заявил журналистам в среду по итогам консультации правительства ФРГ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Предложение Еврокомиссии не было неожиданным, мы активно участвовали в предыдущих переговорах... Переходный срок достаточно длинный для того, чтобы мы могли принять все меры для обеспечения альтернативы российской нефти в Германии", - сказал Габек.
"Мы, конечно, не можем гарантировать отсутствие проблем, прежде всего, на региональном уровне", - уточнил он.
В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркнул, что у правительства есть все рычаги для поддержки региональных точек, сильно зависящих от импорта российской нефти.
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1.) Многие компании сами по себе отказались покупать, вообще без давления на них.
2.) Многие танкеры отказались возить.
3.) Этот агент понимает, что он и дальше хоть миллионы тонн нефти будет ввозить. Смешают 60% казахской и 40% кацапской и все, уже вне санкций. А можно и не смешивать, ведь оборудование по разбивки на фракции очень, очень жестко привязано к сорту нефти, там сера и прочее и другая нефть так просто не пойдет. На бумаге смешают в нейтральных водах, ну вот подошли 2 танкера друг к другу, наверное смешали, можно поставлять.
Но вообще на санкции плевать, ни одна из них ничего особо не изменит. Лишь бы 150 долларов не сделали за баррель, а если Саудиты захотят, то сделают. Это опасная, глупая и бессмысленная игра. Когда намного проще разбить кацапов на поле боя, поставив огромное количество оружия на полное уничтожение кацапской армии еще 2 месяца назад. Но не хотят и жестко выступают против этого.
https://www.youtube.com/watch?v=MZ8rtm4bWYQ
не був би шольц штангельмаером