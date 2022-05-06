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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Сподіватися на швидке завершення російської агресії в Україні не варто, - Шольц

олаф,шольц

Росія не досягла в Україні поставлених цілей, проте демонструє готовність і надалі руйнувати сусідню країну, тож сподіватися на швидке завершення війни не варто.

Таку думку висловів канцлер ФРН Олаф Шольц на спільній пресконференції з чеським колегою Петром Фіалою після переговорів у Берліні, передає Цензор.НЕТ, із посиланняя на Укрінформ.

"Використання військ і техніки, яке демонструє росія, не дає надії на те, що це все закінчиться найближчим часом. Тому так важливо, аби ми всі разом наполягали на тому, щоб зараз гармати мовчали, щоб рф вивела свої війська. І щоб між Україною та росією було досягнуто рішення шляхом переговорів", - заявив Шольц.

Він нагадав, що Київ попросив деякі держави стати гарантами майбутнього миру та додав, що "це також питання, про яке ми вже дуже конкретно говоримо з Україною".

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Глава уряду ФРН підкреслив, що жодна з цілей вторгнення, які намічала росія, не була досягнута. На його думку, рф мала намір підкорити всю Україну за дуже короткий час. Тому великим досягненням армії та народу України є те, що вони зупинили наступ, росія мусила перегрупувати свої війська і тепер зосереджена на боях на сході України.

Своєю чергою Петр Фіала сказав, що його велике бажання, аби Чеська Республіка під час головування в Раді ЄС у другому півріччі цього року могла провести саміт з повоєнного оновлення України, коли жахлива війна закінчиться.

"Звісно, ​​щоб це бажання здійснилося, потрібно… щоб війна і бойові дії закінчилися, але, на жаль, це все ще нереально", - визнав політик.

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Автор: 

Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+29
По прежнему Германия разыгрывает комедию с поставками вооружений. Пример с "гепардами" очень показательный. Предлагать танки без снарядов к ним, затем героически искать аммуницию по всему миру, потом, найдя снаряды только в Бразилии, понять, что их хватит только на 6 минут боя всех 50ти танков. Чтобы скрыть этот провал с гепардами, предложить гаубицы, зная о том , что у Бундесвера их и так мало... В общем происходит очень бурная деятельность, с нулевым результатом. На фоне поставок из США, Великобритании, Польши, и даже Эстоинии-это выглядит очень жалко. И это больше похоже на саботаж, чем на идиотизм
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06.05.2022 02:22 Відповісти
+14
Шольцо-Штайнмаєро-Шредерівська ******* дуже не хоче засмучувати свого бункерного кумира, тому й влаштовує біг на місці.
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06.05.2022 02:41 Відповісти
+10
Доведеться ще почекати з урочистим розкорковуванням СП2. От горе німцю.
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06.05.2022 02:15 Відповісти
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Спвсибо , успокоил.
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06.05.2022 02:14 Відповісти
Доведеться ще почекати з урочистим розкорковуванням СП2. От горе німцю.
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06.05.2022 02:15 Відповісти
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06.05.2022 02:17 Відповісти
Довбаний шольц у ЗСУ зовсiм протилежна думка.
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06.05.2022 02:18 Відповісти
По прежнему Германия разыгрывает комедию с поставками вооружений. Пример с "гепардами" очень показательный. Предлагать танки без снарядов к ним, затем героически искать аммуницию по всему миру, потом, найдя снаряды только в Бразилии, понять, что их хватит только на 6 минут боя всех 50ти танков. Чтобы скрыть этот провал с гепардами, предложить гаубицы, зная о том , что у Бундесвера их и так мало... В общем происходит очень бурная деятельность, с нулевым результатом. На фоне поставок из США, Великобритании, Польши, и даже Эстоинии-это выглядит очень жалко. И это больше похоже на саботаж, чем на идиотизм
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06.05.2022 02:22 Відповісти
Шольцо-Штайнмаєро-Шредерівська ******* дуже не хоче засмучувати свого бункерного кумира, тому й влаштовує біг на місці.
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06.05.2022 02:41 Відповісти
А я вам о том же писал, что без толку надеяться от Германии (как и Израиля) адекватного вооружения, а мне местные шапкозакидатели (которых здесь дохрена) накидали ярлыков и оскорблений.
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06.05.2022 04:31 Відповісти
Там вон даже маленький Люксембург передал оружия на 50 млн евро
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06.05.2022 04:41 Відповісти
Так они не скрывают этого. Что они подкуплены за деньги Москвы. И просто изображают бурную видимость оказания помощи, но окончательно никогда ее не предоставят, так как получили инструкции. Пока им не проверят, живут ли они по средствам, и не арестуют за целый ряд преступлений, то ничего не будет. Шольца самого же шантажируют огромным количеством компромата, который есть на деятельность шредера-меркель, там столько бизнеса замазано в преступлениях, что под полмиллиона рабочих немецких окажутся на улице, если Путин отдаст эти папочки в иностранную прессу. Нельзя было Шольцу ехать к Путину. Нельзя было создавать такую ситуацию, когда тебе показывают папочки. Мог просто отказать, а Путин бы ничего не смог сделать.
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06.05.2022 07:20 Відповісти
🔴⚫ Тому що Шольц зробить все, щоб завадити перемозі України. ⚫🔴
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06.05.2022 02:24 Відповісти
шольц-це брат путлера і чмеркель
навіщо взагалі висери цього шольца
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06.05.2022 02:31 Відповісти
я так розумію далеко не всі країни Європи зацікавлені в перемогі України
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06.05.2022 02:33 Відповісти
Захід прийняв рішення. https://www.youtube.com/watch?v=C171BEzkdNM
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06.05.2022 02:35 Відповісти
Так давай танки и тяжелую артиллерию, немец
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06.05.2022 02:40 Відповісти
Бункерный нацист, будет воевать до тех пор, пока не уничтожит 50% зомбиленда но для украинских военных это будет как компьютерная игра - отстрел петухов. Потратить на войну, бункерный нацист может около 50% военной техники, 10% он уже потерял, 40% еще он может себе позволить. На уничтожение 40% военной техники рашки, потребуется до 1 года. С пополнением ВСУ мощным оружием по программе Ленд Лиз, украинская армия начнет минусовать эту технику гораздо быстрее.

После того когда военная техника будет безвозвратно утрачена, вероятнее всего начнутся ура-атаки. Но цель этих атак будет не столько для захвата Украины, а как уменьшение давления на кремлевский бюджет. Суть кремля заключается в том, что на сегодняшний день, такое количество населения хуже врага, ведь все они хотят жрать. 140 миллионов, это слишком большая нагрузка на тощий от санкций бюджет. Им нужно дать работу, платить зарплаты, пенсии, соцвыплаты.

Поэтому, страну придется распускать по принципу ссср или убить собственное население. ***** конечно же изберет второе, а как можно убить собственное население с пользой, так это бросить под пули.
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06.05.2022 02:59 Відповісти
Согласен. Вот только там траты военной техники гораздо больше 10% уже...
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06.05.2022 04:47 Відповісти
зброї Україні не давати то звичайно можна не сподіватися
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06.05.2022 03:06 Відповісти
Германии нужно предложить вернуть Кёнигсберг!
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06.05.2022 03:18 Відповісти
перевелися німці, одні шольці осталися.
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06.05.2022 03:40 Відповісти
А я якраз сподіваюся, що це довго не тягнутиметься. Досить вже.

P.S. Дивно, в багатьох статтях протягом дня назва території окупанта і його поплічника пишеться з маленької літери, як і належить.

Натомість вранці, коли подається інформація від ГШ, редакція даного ресурсу вперто виправляє маленьку літеру на велику. Дивно.
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06.05.2022 04:40 Відповісти
Конечно долго продлиться, если Германия дает за газ миллиард евро в день России. Германия спонсор убийств в Украине!
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06.05.2022 04:42 Відповісти
Прошу надати достовірні джерела про "мільярд в день від Німеччини", а інакше - це під'южування форумчан до негативної оцінки Німеччини з метою розколу антиросійської коаліції в Європі.
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06.05.2022 06:44 Відповісти
Розкаркався, старе мудило
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06.05.2022 05:12 Відповісти
шульц залякує як мікрон. з такими "союзниками" війна надовго
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06.05.2022 06:26 Відповісти
щоб ти зьїв та не ******,штепсель
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06.05.2022 06:27 Відповісти
Підсвідомо порівнюю агресію Сербії проти Хорватії. Сили були пропорційні: 11 млн сербів проти 4 млн хорватів (110 млн кацапів проти 40 млн Українців). Активна фаза війни тривала з червня 1991 до грудня 1995 і завершилась підписанням Дейтонських угод. Остаточно Хорватія відновила територіальну цілісність лише 1998 року...
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06.05.2022 08:37 Відповісти
німецьке чмо , на німцях багато кацапів , вони все і всіх покупляли . от така вона нездаль німецька.
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06.05.2022 08:40 Відповісти
Весь світ має піднятися проти цієї наволоч. Війна в Україні дасть я взнаки усім.
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06.05.2022 09:46 Відповісти
 
 