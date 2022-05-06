Сподіватися на швидке завершення російської агресії в Україні не варто, - Шольц

Росія не досягла в Україні поставлених цілей, проте демонструє готовність і надалі руйнувати сусідню країну, тож сподіватися на швидке завершення війни не варто.

Таку думку висловів канцлер ФРН Олаф Шольц на спільній пресконференції з чеським колегою Петром Фіалою після переговорів у Берліні, передає Цензор.НЕТ, із посиланняя на Укрінформ.

"Використання військ і техніки, яке демонструє росія, не дає надії на те, що це все закінчиться найближчим часом. Тому так важливо, аби ми всі разом наполягали на тому, щоб зараз гармати мовчали, щоб рф вивела свої війська. І щоб між Україною та росією було досягнуто рішення шляхом переговорів", - заявив Шольц.

Він нагадав, що Київ попросив деякі держави стати гарантами майбутнього миру та додав, що "це також питання, про яке ми вже дуже конкретно говоримо з Україною".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц та Байден домовилися не визнавати територіальні придбання Росії

Глава уряду ФРН підкреслив, що жодна з цілей вторгнення, які намічала росія, не була досягнута. На його думку, рф мала намір підкорити всю Україну за дуже короткий час. Тому великим досягненням армії та народу України є те, що вони зупинили наступ, росія мусила перегрупувати свої війська і тепер зосереджена на боях на сході України.

Своєю чергою Петр Фіала сказав, що його велике бажання, аби Чеська Республіка під час головування в Раді ЄС у другому півріччі цього року могла провести саміт з повоєнного оновлення України, коли жахлива війна закінчиться.

"Звісно, ​​щоб це бажання здійснилося, потрібно… щоб війна і бойові дії закінчилися, але, на жаль, це все ще нереально", - визнав політик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бербок найближчим часом прибуде до України, - Шольц