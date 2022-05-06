У Броварах на час війни заборонили Московський патріархат

Броварська міська рада призупинила діяльність УПЦ МП на території громади. Заборона діятиме до кінця війни.

Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Щойно рішенням сесії Броварської міської ради було призупинено діяльність Української Православної Церкви (московського патріархату) на території громади", - написав він у фейсбуці.

Сапожко пояснив, що церкви УПЦ МП візьмуть під охорону. А самій релігійній установі заборонять проводити збори, мітинги, ходи та будь-які масові заходи.

Заборона діятиме до кінця воєнного стану.

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