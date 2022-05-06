У Броварах на час війни заборонили Московський патріархат
Броварська міська рада призупинила діяльність УПЦ МП на території громади. Заборона діятиме до кінця війни.
Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Щойно рішенням сесії Броварської міської ради було призупинено діяльність Української Православної Церкви (московського патріархату) на території громади", - написав він у фейсбуці.
Сапожко пояснив, що церкви УПЦ МП візьмуть під охорону. А самій релігійній установі заборонять проводити збори, мітинги, ходи та будь-які масові заходи.
Заборона діятиме до кінця воєнного стану.
Топ коментарі
+54 vik vik #442871
показати весь коментар06.05.2022 15:00 Відповісти Посилання
+33 mrSmith
показати весь коментар06.05.2022 15:00 Відповісти Посилання
+25 Андрей Фещенко #474653
показати весь коментар06.05.2022 15:08 Відповісти Посилання
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адін братскій нароТта молитися за кацапскоЄ воінство?
Российский след в https://tsn.ua/ru/groshi/anneksiya-kryma-usugubit-ekonomicheskiy-krizis-v-rossii-bloomberg-355654.html аннексии Крыма и поддержке https://tsn.ua/ru/politika/terroristy-i-oruzhie-popali-v-donbass-iz-kryma-pogranichniki-366012.html террористов на Донбассе открылся немного под другим углом. Оказывается, что так называемый "Стрелок" Игорь Гиркин - один из руководителей террористов на Востоке - хорошо изучил Украину еще до оккупации Крыма, под патронатом https://tsn.ua/ru/video/video-novini/zhurnalisty-vyyasnili-kak-putin-ispolzuet-cerkov-v-voyne.html?type=2 Российской православной церкви
прикрываясь православием, члены российской Думы вместе со "Стрелком" готовили спецоперацию в Украине задолго до крымского псевдореферендума.
Оказалось, что Гиркин был практически постоянным членом православных делегаций в Украине. Есть подтверждение, что он планомерно посещал Южные и Восточные епархии УПЦ. Фактически это можно расценивать теперь как разведывательную и подготовительную миссию. И, судя по всему, он был не один такой паломник.
В Славянске диверсионная группа, которая и стала центром террора на Донбассе, была под опекой российской церкви.
"Это Славянск, Славкурорт, это Дружковка, это Краматорск, это официально. Это лидеры Московского патриархата, это священники благочиний, протоиереи.
Речь идет о реальном использовании культовых помещений, церквей и даже Святогорской лавры В КАЧЕСТВЕ БАЗ ДЛЯ ДИВЕРСИОННЫХ ГРУПП
https://tsn.ua/ru/politika/******************-voynu-na-vostoke-ukrainy-blagoslovil-rossiyskiy-patriarh-kirill-366179.html
Молчаливое благословение патриарха Кирилла православных стрелять друг в друга - преступление перед судом Божьим.
А активное участие в преобразовании церкви в базу ФСБ - преступление перед судом уголовным.
Что еще нужно знать про РПЦ?
https://novynarnia.com/2022/04/15/miskrada-baturyna-inicziyuvala-rozirvannya-dogovoru-z-upcz-mp-pro-orendu-voskresenskogo-hramu-de-pohovanyj-getman-rozumovskyj/ https://novynarnia.com/2022/04/15/miskrada-baturyna-inicziyuvala-rozirvannya-dogovoru-z-upcz-mp-pro-orendu-voskresenskogo-hramu-de-pohovanyj-getman-rozumovskyj/
"до особливого розпорядження".
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/14/7331364/
https://www.pravda.com.ua/authors/4fbf7d8edf344/ ІРИНА БАЛАЧУК - СЕРЕДА, 27 КВІТНЯ 2022,
https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/27/7342352/
Запомните раз и на всегда и передайте другим - исповедь перед священником МП равноценна исповеди перед офицером ФСБ
Такого рода исповедь, убила десятки миллионов украинцев в период красного террора и не только.
Я хоть сегодня готов из Печерской Лавры под зад гнать московских попов в направлении Масквы!
б) навсегда.
Киев, как всегда, пасет крайних?
Тобто у нас три влади, я так розумію? Державна влада, УПЦ та МП? Може комусь вигідно притримать москальській елєхторат на потім?