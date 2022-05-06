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У Броварах на час війни заборонили Московський патріархат

онуфрій

Броварська міська рада призупинила діяльність УПЦ МП на території громади. Заборона діятиме до кінця війни.

Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Щойно рішенням сесії Броварської міської ради було призупинено діяльність Української Православної Церкви (московського патріархату) на території громади", - написав він у фейсбуці.

Сапожко пояснив, що церкви УПЦ МП візьмуть під охорону. А самій релігійній установі заборонять проводити збори, мітинги, ходи та будь-які масові заходи.

Заборона діятиме до кінця воєнного стану.

Також читайте: На території Конотопа заборонили діяльність УПЦ МП. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Бровари (280) заборона (1461) УПЦ МП (1212) церква (701) Сапожко Ігор (16)


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Топ коментарі
+54
То по всій Країні треба..
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06.05.2022 15:00 Відповісти
+33
А після війни?
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06.05.2022 15:00 Відповісти
+25
Чому не по всій Україні ??? Путін нападе ? Досиділись....
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06.05.2022 15:08 Відповісти
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То по всій Країні треба..
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06.05.2022 15:00 Відповісти
Чому не по всій Україні ??? Путін нападе ? Досиділись....
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06.05.2022 15:08 Відповісти
рашик, ти береш приклад з вбивці путлера - зі всім Світом на ножам. В спам, нах, свинособака!
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06.05.2022 16:14 Відповісти
бо жирна свиня стіфанчюк говоре, що ще не на часі.
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06.05.2022 15:12 Відповісти
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06.05.2022 16:45 Відповісти
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06.05.2022 17:03 Відповісти
А після війни?
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06.05.2022 15:00 Відповісти
Зешобла заявить що це неактуально, або щось подібне.
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06.05.2022 16:05 Відповісти
рашик, українці знають, що "зешобла" вам Україну не здали, тому троляки гавкають з кожного проксі. В спам, свинорос рашистський !
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06.05.2022 16:36 Відповісти
А після війни з ними взагалі по іншому та при інших обставинах почнуть розмовляти...
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06.05.2022 19:52 Відповісти
А яиц сделать это навсегда не хватает?
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06.05.2022 15:00 Відповісти
Мабуть зараз є механізми які дозволяють робити це на рівнфі громад, а після війни то вже ВР має створити закон про заборону скрєпної церкви
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06.05.2022 15:08 Відповісти
Всеукраїнський флешмоб послати рпц мп вслід за російським кораблем!
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06.05.2022 15:02 Відповісти
А після перемоги дозволимо брехати про адін братскій нароТ та молитися за кацапскоЄ воінство?
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06.05.2022 15:03 Відповісти
Це до війни робити треба було!
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06.05.2022 15:05 Відповісти
Аумсінрікьо в Японії заборонили, свідків рашка заборонила... у чому проблема організацію, яка безпосередньо пов'язана з Кирилом і є національною загрозою, заборонити по всій країні?
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06.05.2022 15:05 Відповісти
*****, мєрзость. "Нє фсьо так адназначна"?
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06.05.2022 15:07 Відповісти
РОССИЯ ГОТОВИЛА ДИВЕРСИИ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ ПОД ПРИКРЫТИЕМ ЦЕРКВИ И СВОЕГО ПАТРИАРХА.

Российский след в https://tsn.ua/ru/groshi/anneksiya-kryma-usugubit-ekonomicheskiy-krizis-v-rossii-bloomberg-355654.html аннексии Крыма и поддержке https://tsn.ua/ru/politika/terroristy-i-oruzhie-popali-v-donbass-iz-kryma-pogranichniki-366012.html террористов на Донбассе открылся немного под другим углом. Оказывается, что так называемый "Стрелок" Игорь Гиркин - один из руководителей террористов на Востоке - хорошо изучил Украину еще до оккупации Крыма, под патронатом https://tsn.ua/ru/video/video-novini/zhurnalisty-vyyasnili-kak-putin-ispolzuet-cerkov-v-voyne.html?type=2 Российской православной церкви

прикрываясь православием, члены российской Думы вместе со "Стрелком" готовили спецоперацию в Украине задолго до крымского псевдореферендума.

Оказалось, что Гиркин был практически постоянным членом православных делегаций в Украине. Есть подтверждение, что он планомерно посещал Южные и Восточные епархии УПЦ. Фактически это можно расценивать теперь как разведывательную и подготовительную миссию. И, судя по всему, он был не один такой паломник.

В Славянске диверсионная группа, которая и стала центром террора на Донбассе, была под опекой российской церкви.

"Это Славянск, Славкурорт, это Дружковка, это Краматорск, это официально. Это лидеры Московского патриархата, это священники благочиний, протоиереи.

Речь идет о реальном использовании культовых помещений, церквей и даже Святогорской лавры В КАЧЕСТВЕ БАЗ ДЛЯ ДИВЕРСИОННЫХ ГРУПП

https://tsn.ua/ru/politika/******************-voynu-na-vostoke-ukrainy-blagoslovil-rossiyskiy-patriarh-kirill-366179.html
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06.05.2022 15:08 Відповісти
Тому що МП - то не церква, а окремий відділ КДБ/ФСБ, який було спеціально створено ще за часів Сраліна.
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06.05.2022 15:14 Відповісти
Ти перегрався в Танчики - арта коричнева.
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06.05.2022 16:25 Відповісти
Як мінімум
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06.05.2022 15:08 Відповісти
Московский иерарх нарушил, кажется, нечто большее, чем каноны церкви.

Молчаливое благословение патриарха Кирилла православных стрелять друг в друга - преступление перед судом Божьим.

А активное участие в преобразовании церкви в базу ФСБ - преступление перед судом уголовным.
Что еще нужно знать про РПЦ?
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06.05.2022 15:09 Відповісти
Міськрада Батурина ініціювала розірвання договору з "УПЦ МП" про оренду Воскресенського храму, де похований гетьман Розумовський
https://novynarnia.com/2022/04/15/miskrada-baturyna-inicziyuvala-rozirvannya-dogovoru-z-upcz-mp-pro-orendu-voskresenskogo-hramu-de-pohovanyj-getman-rozumovskyj/ https://novynarnia.com/2022/04/15/miskrada-baturyna-inicziyuvala-rozirvannya-dogovoru-z-upcz-mp-pro-orendu-voskresenskogo-hramu-de-pohovanyj-getman-rozumovskyj/
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06.05.2022 15:10 Відповісти
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06.05.2022 15:11 Відповісти
Только приостановили.Да ведь это ****** лютый такой же как обмен одного гражданского на 9 вражеских солдат-срочников если не больше .Нет ,намного больше
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06.05.2022 15:12 Відповісти
Можна було зробити й:
"до особливого розпорядження".
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06.05.2022 15:12 Відповісти
Гарно,але чом лише.?
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06.05.2022 15:18 Відповісти
Неужели в горсовете уже есть планы на возобновление рашистской пропаганды на послевоенное время ?
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06.05.2022 15:19 Відповісти
Чего это только на время войны. ***** депортировать всех священников со всей украины
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06.05.2022 15:19 Відповісти
Христиане мира дистанцируются от Кирилла и РПЦ из-за поддержки действий Путина

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/14/7331364/
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06.05.2022 15:21 Відповісти
Сєвєродонецьк: священнослужитель УПЦ МП передавав ворогу дані про дислокацію ЗСУ

https://www.pravda.com.ua/authors/4fbf7d8edf344/ ІРИНА БАЛАЧУК - СЕРЕДА, 27 КВІТНЯ 2022,

https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/27/7342352/
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06.05.2022 15:22 Відповісти
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06.05.2022 15:26 Відповісти
замість "святой", тій мерзотній пиці більше личив би "підарас".
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06.05.2022 15:44 Відповісти
Скоро буде по всій країні )
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06.05.2022 15:28 Відповісти
Маю надiю,що так и буде!
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06.05.2022 17:06 Відповісти
Исповедь которая убивает
Запомните раз и на всегда и передайте другим - исповедь перед священником МП равноценна исповеди перед офицером ФСБ
Такого рода исповедь, убила десятки миллионов украинцев в период красного террора и не только.
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06.05.2022 15:31 Відповісти
Та перед любим священником. Хто це взагалі такий? Чи не можна звертатися і сповідатися до Бога. "Релігія опіум для народу"
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06.05.2022 15:47 Відповісти
гнать российский шпионов по всей УКРАИНЕ засратой метлой!
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06.05.2022 15:37 Відповісти
мер +++++
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06.05.2022 15:38 Відповісти
на час війни гундяєвський сатанат заборонити на всій території України. після війни й відкривати буде нікого...більшість перейде в українську церкву.
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06.05.2022 15:42 Відповісти
Еще бы попов и служек на детекторе лжи в СБУ прогнать на лояльность. В подвалах этой же церкви, чтобы если что закрыть и не выпускать. Может истинной вере научатся в заточении в своем же храме.
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06.05.2022 15:52 Відповісти
Заборонити на законодавчому рівні як пособників фашистів , воєнних злочинців і мародерів
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06.05.2022 15:52 Відповісти
Украина, просыпайся!
Я хоть сегодня готов из Печерской Лавры под зад гнать московских попов в направлении Масквы!
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06.05.2022 16:03 Відповісти
а) по всей стране
б) навсегда.
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06.05.2022 16:03 Відповісти
Да разогнать всех попов нахер, а дуракам объяснить, что бога нет! Дуракам нужна справка? Таких справок с печатью - 100500 млрд. Одни из последних - Мариуполь с Бучей!
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06.05.2022 16:04 Відповісти
Конотоп начал, теперь Бровары... Какой город следующий?
Киев, как всегда, пасет крайних?
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06.05.2022 16:07 Відповісти
Давно пора закрити цей відділ ФСБ в Україні 😡😡😡
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06.05.2022 16:12 Відповісти
А після війни знову ця наволоч почне срати нам на голову. Так нам безхребетним і треба.
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06.05.2022 16:29 Відповісти
РЕСПЕКТ БРОВАРАМ !!!
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06.05.2022 16:34 Відповісти
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06.05.2022 16:42 Відповісти
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06.05.2022 16:46 Відповісти
Чого ж Тернопіль свободівський мовчить? Львів, Волинь, де "зродилась армія УПА" ?
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06.05.2022 16:51 Відповісти
Я ще маю листівку з друкарні Почаівськоі Лаври з 2004 року. Де вони називали нас націоналістами і безбожниками....і засуджували Майдан.
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06.05.2022 16:55 Відповісти
скільки ще повинно загинути наших малюських українських янголят чи бути скаліченими на все життя, щоб наша "влада" вкінець зрозуміла наслідки всього московського ???
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06.05.2022 16:58 Відповісти
Два года батюшка собирал подать с прихожан на церквушку, но пока хватило только на AUDI
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06.05.2022 17:30 Відповісти
Церква завжди була та є другою гілкою влади в усіх країнах, це безперечний факт . Як можно допускати вплив отрути москальського патриархату на розум українців?
Тобто у нас три влади, я так розумію? Державна влада, УПЦ та МП? Може комусь вигідно притримать москальській елєхторат на потім?
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06.05.2022 18:52 Відповісти
 
 