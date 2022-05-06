В Броварах на время войны запретили Московский патриархат

Броварской городской совет приостановил деятельность УПЦ МП на территории громады. Запрет будет действовать до конца войны.

Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Только что решением сессии Броварского городского совета была приостановлена деятельность Украинской Православной Церкви (московского патриархата) на территории громады", - написал он в фейсбуке.

Сапожко объяснил, что церкви УПЦ МП примут под охрану. А самому религиозному учреждению запретят проводить собрания, митинги, шествия и любые массовые мероприятия.

Запрет будет действовать до конца военного положения.

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