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В Броварах на время войны запретили Московский патриархат

онуфрій

Броварской городской совет приостановил деятельность УПЦ МП на территории громады. Запрет будет действовать до конца войны.

Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Только что решением сессии Броварского городского совета была приостановлена деятельность Украинской Православной Церкви (московского патриархата) на территории громады", - написал он в фейсбуке.

Сапожко объяснил, что церкви УПЦ МП примут под охрану. А самому религиозному учреждению запретят проводить собрания, митинги, шествия и любые массовые мероприятия.

Запрет будет действовать до конца военного положения.

Также читайте: На территории Конотопа запретили деятельность УПЦ МП. ДОКУМЕНТ

Бровары (338) запрет (1708) УПЦ МП (1565) церковь (1325) Сапожко Игорь (12)


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Топ комментарии
+54
То по всій Країні треба..
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06.05.2022 15:00 Ответить
+33
А після війни?
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06.05.2022 15:00 Ответить
+25
Чому не по всій Україні ??? Путін нападе ? Досиділись....
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06.05.2022 15:08 Ответить
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То по всій Країні треба..
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06.05.2022 15:00 Ответить
Чому не по всій Україні ??? Путін нападе ? Досиділись....
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06.05.2022 15:08 Ответить
рашик, ти береш приклад з вбивці путлера - зі всім Світом на ножам. В спам, нах, свинособака!
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06.05.2022 16:14 Ответить
бо жирна свиня стіфанчюк говоре, що ще не на часі.
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06.05.2022 15:12 Ответить
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06.05.2022 16:45 Ответить
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06.05.2022 17:03 Ответить
А після війни?
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06.05.2022 15:00 Ответить
Зешобла заявить що це неактуально, або щось подібне.
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06.05.2022 16:05 Ответить
рашик, українці знають, що "зешобла" вам Україну не здали, тому троляки гавкають з кожного проксі. В спам, свинорос рашистський !
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06.05.2022 16:36 Ответить
А після війни з ними взагалі по іншому та при інших обставинах почнуть розмовляти...
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06.05.2022 19:52 Ответить
А яиц сделать это навсегда не хватает?
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06.05.2022 15:00 Ответить
Мабуть зараз є механізми які дозволяють робити це на рівнфі громад, а після війни то вже ВР має створити закон про заборону скрєпної церкви
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06.05.2022 15:08 Ответить
Всеукраїнський флешмоб послати рпц мп вслід за російським кораблем!
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06.05.2022 15:02 Ответить
А після перемоги дозволимо брехати про адін братскій нароТ та молитися за кацапскоЄ воінство?
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06.05.2022 15:03 Ответить
Це до війни робити треба було!
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06.05.2022 15:05 Ответить
Аумсінрікьо в Японії заборонили, свідків рашка заборонила... у чому проблема організацію, яка безпосередньо пов'язана з Кирилом і є національною загрозою, заборонити по всій країні?
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06.05.2022 15:05 Ответить
*****, мєрзость. "Нє фсьо так адназначна"?
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06.05.2022 15:07 Ответить
РОССИЯ ГОТОВИЛА ДИВЕРСИИ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ ПОД ПРИКРЫТИЕМ ЦЕРКВИ И СВОЕГО ПАТРИАРХА.

Российский след в https://tsn.ua/ru/groshi/anneksiya-kryma-usugubit-ekonomicheskiy-krizis-v-rossii-bloomberg-355654.html аннексии Крыма и поддержке https://tsn.ua/ru/politika/terroristy-i-oruzhie-popali-v-donbass-iz-kryma-pogranichniki-366012.html террористов на Донбассе открылся немного под другим углом. Оказывается, что так называемый "Стрелок" Игорь Гиркин - один из руководителей террористов на Востоке - хорошо изучил Украину еще до оккупации Крыма, под патронатом https://tsn.ua/ru/video/video-novini/zhurnalisty-vyyasnili-kak-putin-ispolzuet-cerkov-v-voyne.html?type=2 Российской православной церкви

прикрываясь православием, члены российской Думы вместе со "Стрелком" готовили спецоперацию в Украине задолго до крымского псевдореферендума.

Оказалось, что Гиркин был практически постоянным членом православных делегаций в Украине. Есть подтверждение, что он планомерно посещал Южные и Восточные епархии УПЦ. Фактически это можно расценивать теперь как разведывательную и подготовительную миссию. И, судя по всему, он был не один такой паломник.

В Славянске диверсионная группа, которая и стала центром террора на Донбассе, была под опекой российской церкви.

"Это Славянск, Славкурорт, это Дружковка, это Краматорск, это официально. Это лидеры Московского патриархата, это священники благочиний, протоиереи.

Речь идет о реальном использовании культовых помещений, церквей и даже Святогорской лавры В КАЧЕСТВЕ БАЗ ДЛЯ ДИВЕРСИОННЫХ ГРУПП

https://tsn.ua/ru/politika/******************-voynu-na-vostoke-ukrainy-blagoslovil-rossiyskiy-patriarh-kirill-366179.html
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06.05.2022 15:08 Ответить
Тому що МП - то не церква, а окремий відділ КДБ/ФСБ, який було спеціально створено ще за часів Сраліна.
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06.05.2022 15:14 Ответить
Ти перегрався в Танчики - арта коричнева.
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06.05.2022 16:25 Ответить
Як мінімум
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06.05.2022 15:08 Ответить
Московский иерарх нарушил, кажется, нечто большее, чем каноны церкви.

Молчаливое благословение патриарха Кирилла православных стрелять друг в друга - преступление перед судом Божьим.

А активное участие в преобразовании церкви в базу ФСБ - преступление перед судом уголовным.
Что еще нужно знать про РПЦ?
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06.05.2022 15:09 Ответить
Міськрада Батурина ініціювала розірвання договору з "УПЦ МП" про оренду Воскресенського храму, де похований гетьман Розумовський
https://novynarnia.com/2022/04/15/miskrada-baturyna-inicziyuvala-rozirvannya-dogovoru-z-upcz-mp-pro-orendu-voskresenskogo-hramu-de-pohovanyj-getman-rozumovskyj/ https://novynarnia.com/2022/04/15/miskrada-baturyna-inicziyuvala-rozirvannya-dogovoru-z-upcz-mp-pro-orendu-voskresenskogo-hramu-de-pohovanyj-getman-rozumovskyj/
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06.05.2022 15:10 Ответить
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06.05.2022 15:11 Ответить
Только приостановили.Да ведь это ****** лютый такой же как обмен одного гражданского на 9 вражеских солдат-срочников если не больше .Нет ,намного больше
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06.05.2022 15:12 Ответить
Можна було зробити й:
"до особливого розпорядження".
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06.05.2022 15:12 Ответить
Гарно,але чом лише.?
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06.05.2022 15:18 Ответить
Неужели в горсовете уже есть планы на возобновление рашистской пропаганды на послевоенное время ?
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06.05.2022 15:19 Ответить
Чего это только на время войны. ***** депортировать всех священников со всей украины
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06.05.2022 15:19 Ответить
Христиане мира дистанцируются от Кирилла и РПЦ из-за поддержки действий Путина

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/14/7331364/
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06.05.2022 15:21 Ответить
Сєвєродонецьк: священнослужитель УПЦ МП передавав ворогу дані про дислокацію ЗСУ

https://www.pravda.com.ua/authors/4fbf7d8edf344/ ІРИНА БАЛАЧУК - СЕРЕДА, 27 КВІТНЯ 2022,

https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/27/7342352/
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06.05.2022 15:22 Ответить
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06.05.2022 15:26 Ответить
замість "святой", тій мерзотній пиці більше личив би "підарас".
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06.05.2022 15:44 Ответить
Скоро буде по всій країні )
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06.05.2022 15:28 Ответить
Маю надiю,що так и буде!
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06.05.2022 17:06 Ответить
Исповедь которая убивает
Запомните раз и на всегда и передайте другим - исповедь перед священником МП равноценна исповеди перед офицером ФСБ
Такого рода исповедь, убила десятки миллионов украинцев в период красного террора и не только.
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06.05.2022 15:31 Ответить
Та перед любим священником. Хто це взагалі такий? Чи не можна звертатися і сповідатися до Бога. "Релігія опіум для народу"
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06.05.2022 15:47 Ответить
гнать российский шпионов по всей УКРАИНЕ засратой метлой!
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06.05.2022 15:37 Ответить
мер +++++
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06.05.2022 15:38 Ответить
на час війни гундяєвський сатанат заборонити на всій території України. після війни й відкривати буде нікого...більшість перейде в українську церкву.
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06.05.2022 15:42 Ответить
Еще бы попов и служек на детекторе лжи в СБУ прогнать на лояльность. В подвалах этой же церкви, чтобы если что закрыть и не выпускать. Может истинной вере научатся в заточении в своем же храме.
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06.05.2022 15:52 Ответить
Заборонити на законодавчому рівні як пособників фашистів , воєнних злочинців і мародерів
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06.05.2022 15:52 Ответить
Украина, просыпайся!
Я хоть сегодня готов из Печерской Лавры под зад гнать московских попов в направлении Масквы!
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06.05.2022 16:03 Ответить
а) по всей стране
б) навсегда.
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06.05.2022 16:03 Ответить
Да разогнать всех попов нахер, а дуракам объяснить, что бога нет! Дуракам нужна справка? Таких справок с печатью - 100500 млрд. Одни из последних - Мариуполь с Бучей!
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06.05.2022 16:04 Ответить
Конотоп начал, теперь Бровары... Какой город следующий?
Киев, как всегда, пасет крайних?
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06.05.2022 16:07 Ответить
Давно пора закрити цей відділ ФСБ в Україні 😡😡😡
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06.05.2022 16:12 Ответить
А після війни знову ця наволоч почне срати нам на голову. Так нам безхребетним і треба.
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06.05.2022 16:29 Ответить
РЕСПЕКТ БРОВАРАМ !!!
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06.05.2022 16:34 Ответить
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06.05.2022 16:42 Ответить
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06.05.2022 16:46 Ответить
Чого ж Тернопіль свободівський мовчить? Львів, Волинь, де "зродилась армія УПА" ?
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06.05.2022 16:51 Ответить
Я ще маю листівку з друкарні Почаівськоі Лаври з 2004 року. Де вони називали нас націоналістами і безбожниками....і засуджували Майдан.
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06.05.2022 16:55 Ответить
скільки ще повинно загинути наших малюських українських янголят чи бути скаліченими на все життя, щоб наша "влада" вкінець зрозуміла наслідки всього московського ???
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06.05.2022 16:58 Ответить
Два года батюшка собирал подать с прихожан на церквушку, но пока хватило только на AUDI
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06.05.2022 17:30 Ответить
Церква завжди була та є другою гілкою влади в усіх країнах, це безперечний факт . Як можно допускати вплив отрути москальського патриархату на розум українців?
Тобто у нас три влади, я так розумію? Державна влада, УПЦ та МП? Може комусь вигідно притримать москальській елєхторат на потім?
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06.05.2022 18:52 Ответить
 
 