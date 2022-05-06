Мінінфраструктури України домовилось про бездозвільний проїзд вантажівок з паливом з Польщі

Міністерство інфраструктури України та Міністерство інфраструктури і розвитку Польщі досягнули домовленості щодо скасування дозволів для усіх перевізників, які здійснюють міжнародні перевезення палива.

Про це повідомило Міністерство інфраструктури України, інформує Цензор.НЕТ.

За словам міністра інфраструктури Олександр Кубракова, ракетні удари держави-терориста Росії по нафтопереробних заводах та нафтобазах створили критичну ситуацію на ринку палива. Аби вирішити цю проблему, Мінінфраструктури працює над повною лібералізацією міжнародних вантажних перевезень.

"Нові правила уже набрали чинності і їхніми перевагами можуть скористатися як українські, так і польські перевізники. Вдячний польській стороні за конструктивну роботу. Надалі продовжимо нашу роботу над спрощенням вантажних перевезень та створенням максимально простих та зрозумілих правил для перевізників необхідних для України вантажів", - прокоментував Кубраков.

Для в’їзду на територію Польщі перевізникам пального необхідно лише зареєструватись через форму. Її слід заповнити не пізніше, ніж за добу до перетину кордону. Ніяких додаткових дозволів не потребується.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін спрямує на ринок 70 тисяч тонн бензину та 40 тисяч тонн дизпалива, - Свириденко

У квітні цього року Україна та Польща також домовилися про збільшення залізничних перевезень для українського експорту до ЄС та світові ринки. Для цього вже найближчим часом планують створити спільне логістичне підприємство.

Нагадаємо, раніше віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко обговорила з міністром торгівлі Турецької Республіки МехметомМушем можливість відновлення морських поставок продукції з України до Туреччини.