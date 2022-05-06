Мінінфраструктури України домовилось про бездозвільний проїзд вантажівок з паливом з Польщі
Міністерство інфраструктури України та Міністерство інфраструктури і розвитку Польщі досягнули домовленості щодо скасування дозволів для усіх перевізників, які здійснюють міжнародні перевезення палива.
Про це повідомило Міністерство інфраструктури України, інформує Цензор.НЕТ.
За словам міністра інфраструктури Олександр Кубракова, ракетні удари держави-терориста Росії по нафтопереробних заводах та нафтобазах створили критичну ситуацію на ринку палива. Аби вирішити цю проблему, Мінінфраструктури працює над повною лібералізацією міжнародних вантажних перевезень.
"Нові правила уже набрали чинності і їхніми перевагами можуть скористатися як українські, так і польські перевізники. Вдячний польській стороні за конструктивну роботу. Надалі продовжимо нашу роботу над спрощенням вантажних перевезень та створенням максимально простих та зрозумілих правил для перевізників необхідних для України вантажів", - прокоментував Кубраков.
Для в’їзду на територію Польщі перевізникам пального необхідно лише зареєструватись через форму. Її слід заповнити не пізніше, ніж за добу до перетину кордону. Ніяких додаткових дозволів не потребується.
У квітні цього року Україна та Польща також домовилися про збільшення залізничних перевезень для українського експорту до ЄС та світові ринки. Для цього вже найближчим часом планують створити спільне логістичне підприємство.
Нагадаємо, раніше віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко обговорила з міністром торгівлі Турецької Республіки МехметомМушем можливість відновлення морських поставок продукції з України до Туреччини.
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Наші можновладці вміють тушити пожежі. А от до того, коли вони навчаться пожежі не допускати ще далеко.
По яких ще НПЗ були удари , крім Кременчуцького ? В нас хіба їх працює декілька ?
До того ж , кацапня вже зрозуміла , що її розводять . Про що от і соловйоб співає у своєму телеграмі https://t.me/SolovievLive/104925
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Заявления Украины о «полностью уничтоженном» НПЗ в Кременчуге - ложь. Завод продолжает работу
Киевский режим сменил тактику, и если раньше утверждалось, что ВС РФ бьют «в молоко» и вся инфраструктура Украины цела и невредима, то теперь - стоит только ВКС ударить по мало-мальски стратегическому объекту, Киев сразу заявляет - он разгромлен.
Так было в случае с аэродромом (https://t.me/readovkanews/32489) «Школьный» в Одессе, когда сообщалось, что ВПП там непригодна, а уже через пять минут после упаднического заявления Генштаба Украины, оттуда взлетал очередной военный «лiтак». То же самое и с «последним разгромленным» нефтеперерабатывающим заводом Украины в Кременчуге. Как рассказали источники Readovka, он во всю работает и поставляет топливо украинской военщине.
Вдовесок николаевский губернатор Ким накануне громогласно заявил (https://t.me/readovkanews/32915), что местные власти не будут восстанавливать уничтоженные участки железных дорог в Николаевской области. На самом деле, там под прикрытием ночи неперестанно ведутся восстановительные работы.
Опохмелись баран , може тоді вникнеш в мій комент .
Я теж мешкаю зараз , майже під НПЗ , в Омельнику , і знаю в деталях що там , на заводі , і як . Бо тут куча народу живе , які на тому НПЗ працюють , і новини приносять кожен день . Але ж я їх тут , на ЦН і не розповідаю .
Кацапня і без коментарів з Цензора , чудово знає , куди ті ракети падають , і що руйнують . Бо на НПЗ наприклад , навряд чи працюють - одні палкі патріоти України ,, і навряд чи серед його працівників , немає таких , хто не проти поділитися інфою ( в т числі і за гроші )з - той стороной . Та й взагалі , руснява розвідка напевно ж , має інфу - чи не от пєрвих ліц країни , які в курсі абсолютно всього - що й де відбувається . Тобі наприклад , прізвища - єрмак і демченко , нічого не говорять ??
Соловйоба я процитував , просто для того щоб розповісти що з приводу ракетних ударів по Україні , думають за парєбріком . Чи я думав шо натраплю на дебіла , такого як ти , якому , напевно - з похмілля , привиділось Бог зна шо .
Кароче , п.здуй за " мацквой " , хворенький .
Пользуясь тем, что медиа и лидеры мнений на время войны снизили до минимума градус критики представителей власти, он планомерно вводит (http://www.bit.ly/3FamxDu) государственное регулирование в и без того пострадавшую экономику.
Видели очереди на таможне ? Они могут стать еще больше. Гетманцев хочет разрешить таможенникам контролировать и вести учет гуманитарных грузов. Такая инициатива может усложнить ввоз важных медикаментов, продуктов питания и одежды - дать возможность следить за распределением этой помощи по стране. Видите ли, условный «ланос» по своим характеристикам не подходит для войны - поэтому решать, поедет ли он в военную часть или в больницу и где он вообще нужнее - будет «товарищ майор».
Смысл заключается в том, что это может быть фактически равноценно тому, чтобы раздать таможенникам кассовые аппараты для сбора взяток. Не говоря уже о замедлении и без того не быстрого процесса оформления, новых каналов контрабанды.
Постоянные желания Гетманцева, не исключено, что могут навредить экономике и стране в целом (например, недавние инициативы по возвращению старых налоговых ставок на топливо и акцизов на ввоз автомобилей) и наводят на мысль о том, что правоохранители незаслуженно обходят стороной возможные действия по нанесению экономического урона всей стране.
******** они и есть ********. "95 квартал" рулит ...