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Новини Війна
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Захищаючи Україну, лідер кожної країни захищатиме свою державу від війни, - Зеленський

зеленський

Коли світ зрозуміє, що війна в Україні – це спільна війна, то й перемога стане спільною.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час відеозустрічі в Королівському інституті міжнародних справ Chatham House, передає Цензор.НЕТ.

За словами глави держави, не всі країни приєдналися до антивоєнної коаліції, але Україна продовжує пояснювати важливість глобальної консолідації, зокрема, звертаючись через ЗМІ, соцмережі й безпосередньо до людей.

На переконання Зеленського, лідер кожної країни має потужно допомагати Україні в боротьбі проти загарбника, тим самим допомагаючи власній державі уникнути війни.

"Захищаючи Україну, лідер захищатиме свою державу. Так само як і звичайні люди, які просто виходять на вулиці з нашими прапорами. І ця перемога буде спільною. Перемога не над Путіним – перемога над цим терором і тероризмом, бо він і його війська – це його обличчя", – пояснив він.

"Коли кожен лідер це зрозуміє, то це буде не моє соло – це буде хор потужних лідерів, які зможуть донести цю енергію до тих суспільств, які поки що сумніваються і не впевнені у виборі", – додав Зеленський.

Також президент наголосив, що події в Україні не мають сходити з перших шпальт світової преси, щоб люди в кожній країні знали, що відбувається в Україні кожного дня.

"Тому що в Україні війна. І війна ця – спільна. Тож і перемога буде спільною, щойно ми зрозуміємо, що це спільна війна", - підсумував він.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24308)


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А ти, **** продажна, розмінував хід на Херсон і зробив ВЕЛКАМ до України своїм сватопартнерам, свінгери курва...
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06.05.2022 20:18 Відповісти
То ж прошу Господа Бога на разі одне: Дай мені можливість дожити до споглядання суду і кари СВОЇМ яничарам! Ворог зовнішній не настільки страшний, бо до часу видимий. Я не буду зараз роздавати якісь преференції жодній політичній воші. По Перемозі я хочу бачити моїми державними адміністраторами (НЕ депутатами!) тих ,хто дійсно і фахово доклався до перемоги над москалями. Про депутатиків розберемося, вже походу картинка вимальовується.
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06.05.2022 21:00 Відповісти
Знищити ракетну програму України , розмінувати Чонгар , дозволити в перші дні війни захопити величезні території України , віддати на поталу Маріупіль , Бучу , десятки і десятки сіл і містечок - ось як тей що не втік захищав Україну перед війною і на початку війни . Добре що ВІН хоч зараз прєднався до антивоєнної коаліції .
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06.05.2022 20:21 Відповісти
А у него нету другого выхода. Он как бы президент Украины. И Зеленский бы с радостью подписал бы капитуляцию, как и планировал *****, на 3-ий день войны, но ему перегадили все планы. ЗСУ, тероборона и народ неизвестно с чего начали вдруг мочить русню. Это было внезапно и совершенно неожиданно для Зеленского. Теперь надо отыгрывать роль, которую ему навязали
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06.05.2022 20:31 Відповісти
З нєопознанним обєктом згідний
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06.05.2022 21:02 Відповісти
А у кого ТРУБА с ВЕТЕЛЕМ под контролем? Или война или торговля нужно определяться!
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07.05.2022 08:28 Відповісти
 
 