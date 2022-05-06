Захищаючи Україну, лідер кожної країни захищатиме свою державу від війни, - Зеленський

Коли світ зрозуміє, що війна в Україні – це спільна війна, то й перемога стане спільною.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час відеозустрічі в Королівському інституті міжнародних справ Chatham House, передає Цензор.НЕТ.

За словами глави держави, не всі країни приєдналися до антивоєнної коаліції, але Україна продовжує пояснювати важливість глобальної консолідації, зокрема, звертаючись через ЗМІ, соцмережі й безпосередньо до людей.

На переконання Зеленського, лідер кожної країни має потужно допомагати Україні в боротьбі проти загарбника, тим самим допомагаючи власній державі уникнути війни.

"Захищаючи Україну, лідер захищатиме свою державу. Так само як і звичайні люди, які просто виходять на вулиці з нашими прапорами. І ця перемога буде спільною. Перемога не над Путіним – перемога над цим терором і тероризмом, бо він і його війська – це його обличчя", – пояснив він.

"Коли кожен лідер це зрозуміє, то це буде не моє соло – це буде хор потужних лідерів, які зможуть донести цю енергію до тих суспільств, які поки що сумніваються і не впевнені у виборі", – додав Зеленський.

Також президент наголосив, що події в Україні не мають сходити з перших шпальт світової преси, щоб люди в кожній країні знали, що відбувається в Україні кожного дня.

"Тому що в Україні війна. І війна ця – спільна. Тож і перемога буде спільною, щойно ми зрозуміємо, що це спільна війна", - підсумував він.

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