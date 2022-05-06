Байден підпише закон про ленд-ліз 9 травня, - ЗМІ

Президент США Джо Байден може підписати законопроєкт про ленд-ліз для України 9 травня.

Про це повідомив журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш, інформує Цензор.НЕТ.

"Речниця Білого дому Джен Псакі: Джо Байден планує підписати законопроект про ленд-ліз для України в понеділок, 9 травня", - йдеться в повідомленні.

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