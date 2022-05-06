Байден подпишет закон о ленд-лизе 9 мая, - СМИ
Президент США Джо Байден может подписать законопроект о ленд-лизе для Украины 9 мая.
Об этом сообщил журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш, информирует Цензор.НЕТ.
"Представитель Белого дома Джен Псаки: Джо Байден планирует подписать законопроект о ленд-лизе для Украины в понедельник, 9 мая",- говорится в сообщении.
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+69 Наглая Морда
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Победили фашизм, победим и рашизм
"US можуть павтаріть!"
тобто тепер маленька?
саме страшне шо він може віддати наказ скинути бомбу на Воронєж... бо за інше місто отримає миттєву отвєтку!
это у орков теперь проблемы - будем стрелять, взрывать метро, уничтожать московитов по всей раше... А что? Война ведь.....
- Ленд-ліз від дядечки Сема
- Шостий пакет санкцій з нафтовим ембарго і особистими санкціями Гундяю та Аліні від ЄС
- Від НАТО буде якась офіційна заява про розширення і вступ Швеції та Фінляндії (НАТО буде за 70 км від його рідного Пітєра)
- Оголошення дефолту росії від Всесвітнього банку (останній апдейт був 4 травня, що максимально можливо станеться за кілька робочих днів, ось як раз чекаємо)
- Подарунок від культурної сфери трошечки запізниться, 14 травня чекаємо на перемогу Калуша на Євробаченні
- Ну і найголовніший подарунок це буде сюрприз від ЗСУ та особисто гетьмана Залужного, чекайте падлюки!
Але, геть Бенядіктова та дЄрьмак, демократів довели... Готові всю зброю віддати, щоб тільки ув'язнення їхнього лідера в Україні уникнути...
- Галино Петрівно! Помилуйте! Не встигаємо!
- І я про це! Чуєте - гупнуло? Ще одну міну ліквідували!
Западное вооружение идет в Украину ежедневно, и его запасы "неисчерпаемы"
На фоне просьбы Украины к США о поставках новых видов вооружений для отражения российского вторжения, а также слухов о якобы недостаточном количестве запасов вооружений уже в самих Штатах в американском Госдепе сделали обнадеживающее заявление.
Так пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США располагают "неисчерпаемыми" возможностями для поставок оружия на Украину.
Более того, добавил американский дипломат, возможности США позволяют обеспечить также поддержку и безопасность Швеции и Финляндии на время переходного процесса при их вступлении в НАТО.
Не менее оптимистично для Украины высказался и представитель Пентагона Джон Кирби.
Он отметил, что США не видят каких-либо помех для поставок в Украину зарубежного вооружения.
"Припасы, вооружение и материалы продолжают поставляться каждый день, включая сегодняшний. Мы не видим признаков того, что этот поток затруднен", - сказал он.
Заголовок ПОДПИШЕТ ЛЕНД ЛИЗ
Тело статьи МОЖЕТ ПОДПИСАТЬ...
бесите уже
А они всех любят.
Но радость берёт за орков, так любящих символизм.
Подписать ленд-лиз для помощи в борьбе против фашизма в День Победы над фашизмом, это так красиво!
Путин должен будет объявить об этом стаду, как об очередной победе над фашизмом.
А заодно и о победе над логикой и здравым смыслом, наконец-то одержанной в одной, отдельно взятой стране.
становится также понятной вялая реакция Старой Европы ( Германия, Франция, Австрия, Италия) на события, ведь Междуморье бросит вызов всему нынешнему устройству Евросоюза и восстановит влияние англосаксов на европейские дела
в проигрыше останется и РФ, отодвигаемая на уральские задворки
показательно, что этот план озвучил лидер Польши ( "локомотива" Междуморья) в момент, когда исход российско-украинской войны стал ясен