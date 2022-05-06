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Новости Война
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Байден подпишет закон о ленд-лизе 9 мая, - СМИ

байден

Президент США Джо Байден может подписать законопроект о ленд-лизе для Украины 9 мая.

Об этом сообщил журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш, информирует Цензор.НЕТ.

"Представитель Белого дома Джен Псаки: Джо Байден планирует подписать законопроект о ленд-лизе для Украины в понедельник, 9 мая",- говорится в сообщении.

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Байден Джо (2795) США (27101) Псаки Джен (168) ленд-лиз (38)


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Топ комментарии
+69
С денем паБеды, русня
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06.05.2022 20:00 Ответить
+56
Якщо б ще міст бахнули 9-го... я б тоді бігав голяка по вулиці.
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06.05.2022 20:02 Ответить
+55
Гарний тролінг від США....
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06.05.2022 20:07 Ответить
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С денем паБеды, русня
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06.05.2022 20:00 Ответить
Гарний тролінг від США....
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06.05.2022 20:07 Ответить
Ось тут би підійшла вчорашня цензорівська помарка: " Президент України Джо Байденко..."
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06.05.2022 21:09 Ответить
Годный троллинг рашисткого рейха.
Победили фашизм, победим и рашизм
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06.05.2022 20:08 Ответить
А ***** зі сльозама на очах про це оголосить з мавзолею як велику перемогу здобуту в боях за демілітаризацію України
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06.05.2022 20:10 Ответить
Браво Діду!

"US можуть павтаріть!"
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06.05.2022 22:29 Ответить
Джо Байдену-респект...
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06.05.2022 20:00 Ответить
Байден наш президент❗
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06.05.2022 20:06 Ответить
ВПЕРЁД на моЦкву !!!!
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06.05.2022 20:01 Ответить
...ннна кацапом по мордасам сцаной тряпкой!!! Ай да Байден!!!
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06.05.2022 20:01 Ответить
Английский юмор очень тонок..
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06.05.2022 20:01 Ответить
Уверяю Вас, Американцы не особые любители тонкого Английского юмора. Тут все намного проще понятнее. Right between the eyes. With a 24 oz framing hammer
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06.05.2022 20:05 Ответить
Витончено було б підписати сьогодні: ...вот тєбє бабушка (с половимі прізнкамі дєдушкі) і ЮрьєвДєнь...
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06.05.2022 20:10 Ответить
Jesus Christ! That's brutal man!
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07.05.2022 00:08 Ответить
красиво.
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06.05.2022 20:01 Ответить
Якщо б ще міст бахнули 9-го... я б тоді бігав голяка по вулиці.
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06.05.2022 20:02 Ответить
- навіщо , є інші варіанти підтримати та порадіти за країну ...
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06.05.2022 20:24 Ответить
Так то буде "відволікаючий маневр"...
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06.05.2022 21:14 Ответить
Чтоб у операторов рашистких беспилотника глаза полопались?
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06.05.2022 21:23 Ответить
Ну не знаю... але в солярій на всяк випадок загляньте!
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06.05.2022 23:03 Ответить
Путін у відповідь оголосить мобілізацію, вибору в нього немає. Буде ще більша війна.
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06.05.2022 20:04 Ответить
Путен защеканец❗Что то объявить он зассыт☝. Приближать свою кончину небудет. А оттянуть конец захочет
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06.05.2022 20:09 Ответить
Я часто думаю як саме цей клоун хоче виграти. Я не бачу ніяких варіантів крім засипання нас трупами. Є варіант з білорусами, але він малоімовірний. Думаю він буде далі пробувати втягнути країни так званного окдб. Його вже посилали але буде пробувати ще і ще.
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06.05.2022 20:12 Ответить
из ОДКБ никто не пойдет. Лукасвиньи будут для вас как мишени в тире. Эти скоты воевать не обучены, они ноги молодым девченкам ломать могут и избивать арестованных в наручниках. Если они к вам сунуця убивайте всех до единого. В плен лукашнявых не брать от слова совсем. hdjirrr
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06.05.2022 20:22 Ответить
Вірменія та Таджикистан можуть вписатись за Росію і надіслати свою армію.
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06.05.2022 20:32 Ответить
ОДКБ оборонный союз, нет оснований, РФ сама агрессор
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06.05.2022 20:49 Ответить
ОДКБ оборонный союз, РФ сама агрессор
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06.05.2022 20:50 Ответить
Ми уже бачили "вірменську армію" рік тому у Карабаху! А таджиків жме "талібан" і вони не будуть оголять кордони! Та й з таджиків такі "вояки" як з мого хєра - молоток Це мавпа з гранатою Може кинуть Може не кинуть А може сама підірваться! Багато "герої-вайнахи кадирівські " наперемагали? Так таджики такі самі - тільки без бойового досвіду!
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06.05.2022 21:09 Ответить
У Армении своя война
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06.05.2022 21:15 Ответить
Армения не будет вписываться за рашку, ни под каким предлогом. Наш народ поддерживает Украину. Мы желаем вам победы! Слава Украине!
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06.05.2022 21:45 Ответить
Ще невідомо як поведе себе Китай.
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06.05.2022 20:47 Ответить
Китаю вигідна ця війна і обезкровлювання рашки, а не її перемога. Тому буде сидіти на березі, ловитиме рибку у мутній санкційній воді і почекає поки мимо пропливе знекровлена туша скаженого північного "шатуна".
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07.05.2022 01:09 Ответить
Пусть сильнее оттягивает, так чтоб оторвался
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06.05.2022 21:30 Ответить
С добрым утром, война уже началась. Американцы нам помогают чтобы она не вылезла по всему миру.
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06.05.2022 20:10 Ответить
И что? Будут кацапы бегать от могилизации. Одно дело смотреть по телеку о типа великой армии, а другое воевать
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06.05.2022 20:10 Ответить
ще більша?
тобто тепер маленька?
саме страшне шо він може віддати наказ скинути бомбу на Воронєж... бо за інше місто отримає миттєву отвєтку!
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06.05.2022 20:11 Ответить
отменить т.н."спецоперацию" и проиграть войну-это две большие разницы,как говорят у нас в Одессе..
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06.05.2022 20:22 Ответить
нам куда еще больше?.......

это у орков теперь проблемы - будем стрелять, взрывать метро, уничтожать московитов по всей раше... А что? Война ведь.....
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06.05.2022 22:53 Ответить
О не только Лилепутин любит символизм)
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06.05.2022 20:04 Ответить
Боже, бережи вуйка Джо!
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06.05.2022 20:05 Ответить
"укры"-это у вас в стране одичалых,а у нас украинцы..
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06.05.2022 20:24 Ответить
В спам Рашиста
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06.05.2022 20:26 Ответить
Байден ху.ла до инфаркта доведет.
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06.05.2022 20:05 Ответить
Там ***** весь світ завалить подарунками на 9 травня:
- Ленд-ліз від дядечки Сема
- Шостий пакет санкцій з нафтовим ембарго і особистими санкціями Гундяю та Аліні від ЄС
- Від НАТО буде якась офіційна заява про розширення і вступ Швеції та Фінляндії (НАТО буде за 70 км від його рідного Пітєра)
- Оголошення дефолту росії від Всесвітнього банку (останній апдейт був 4 травня, що максимально можливо станеться за кілька робочих днів, ось як раз чекаємо)
- Подарунок від культурної сфери трошечки запізниться, 14 травня чекаємо на перемогу Калуша на Євробаченні

- Ну і найголовніший подарунок це буде сюрприз від ЗСУ та особисто гетьмана Залужного, чекайте падлюки!
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06.05.2022 22:49 Ответить
Боже! Береги Америку, та особливо Джо Байдена!
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06.05.2022 20:06 Ответить
Джо у нас ничего не решает. То вся Америка поднялась на защиту Украины. Джо делает то что ему говорят.. L
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06.05.2022 20:18 Ответить
У вас на расєї Джо дійсно нічого не вирішує, а Джо ніколи й не приховував, що працює командою.
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06.05.2022 21:24 Ответить
В этом величие Америки. В отличии от рашки в Америке слово народа очень много значит.
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06.05.2022 21:34 Ответить
З циклу "А що ви знаєте про тролінг"?
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06.05.2022 20:07 Ответить
не багацько...
Але, геть Бенядіктова та дЄрьмак, демократів довели... Готові всю зброю віддати, щоб тільки ув'язнення їхнього лідера в Україні уникнути...
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06.05.2022 21:34 Ответить
Байден просто жёстко мокнул недофюрера. Интересно как пропаганда кацапам об этом скажет, это же просто унижение всей убогого кацапского биомусора
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06.05.2022 20:08 Ответить
Хороший тролінг орків від Джо. Бажаю, щоб цей день увійшов в історію, як початок остаточної перемоги над світовим злом - рашизмом.
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06.05.2022 20:08 Ответить
Слава дядькі Джо!Це підпмс про кінець коцапські педірацїї.
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06.05.2022 20:08 Ответить
очень символично)
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06.05.2022 20:09 Ответить
А Американсько Grandpa теж як виявляється є відчуття гумору, і символізм. Трєпєщі бункер!
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06.05.2022 20:10 Ответить
Байден ще той шалунішка любить потролити кацапів,знаючи що для ***** це сакральна дата "9 мая" 👍 Лендліз в той день коли на россії всі дрочать на дідов,цеж чудово
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06.05.2022 20:10 Ответить
Сакральна дата, вот только по этому ни о какой моГилизации не может быть и речи, 10-го вполне возможно, но только с целью потянуть за собой подписантов ОДКБ. На сегодня у них нет войны, а есть спецоперация, так что угрозы якобы и нет.
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06.05.2022 22:27 Ответить
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06.05.2022 20:11 Ответить
- Де-де! Поле орать треба? Треба! А розміновувать хто буде? Просила вас прислать саперів!
- Галино Петрівно! Помилуйте! Не встигаємо!
- І я про це! Чуєте - гупнуло? Ще одну міну ліквідували!
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06.05.2022 21:03 Ответить
Галина Петрівна вирішила над полоненими тортури провести. А чим? Правильно - єкстрємістскім нєонацістскім БОРЩЕМ!
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06.05.2022 21:21 Ответить
Нє, хай картоплю садять, свиней годують.
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06.05.2022 21:35 Ответить
Торопись, вашу мать. Оружие нужно было еще вчера, slow Joe !
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06.05.2022 20:15 Ответить
кацапы, мыльте попки
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06.05.2022 20:15 Ответить
///
Западное вооружение идет в Украину ежедневно, и его запасы "неисчерпаемы"

На фоне просьбы Украины к США о поставках новых видов вооружений для отражения российского вторжения, а также слухов о якобы недостаточном количестве запасов вооружений уже в самих Штатах в американском Госдепе сделали обнадеживающее заявление.

Так пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США располагают "неисчерпаемыми" возможностями для поставок оружия на Украину.

Более того, добавил американский дипломат, возможности США позволяют обеспечить также поддержку и безопасность Швеции и Финляндии на время переходного процесса при их вступлении в НАТО.

Не менее оптимистично для Украины высказался и представитель Пентагона Джон Кирби.

Он отметил, что США не видят каких-либо помех для поставок в Украину зарубежного вооружения.

"Припасы, вооружение и материалы продолжают поставляться каждый день, включая сегодняшний. Мы не видим признаков того, что этот поток затруднен", - сказал он.
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06.05.2022 20:18 Ответить
Никто не троллит лучше англосаксов. Респект !
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06.05.2022 20:20 Ответить
Оце було б супер.
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06.05.2022 20:22 Ответить
ох уж эти СМИ
Заголовок ПОДПИШЕТ ЛЕНД ЛИЗ
Тело статьи МОЖЕТ ПОДПИСАТЬ...
бесите уже
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06.05.2022 20:25 Ответить
О дітлахах школярах печеться - що би їм було легше на уроках історії запам'ятовувати дати!
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06.05.2022 20:31 Ответить
Я думала что уже подисано...
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06.05.2022 20:36 Ответить
РуzzoпропаганДОНы кричат что их с Украиной стравил запад, и с Грузией, и с Молдовой,и с Сирией.
А они всех любят.
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06.05.2022 20:38 Ответить
Понятно, что для президента США это всего лишь первый рабочий день следующей недели.
Но радость берёт за орков, так любящих символизм.
Подписать ленд-лиз для помощи в борьбе против фашизма в День Победы над фашизмом, это так красиво!
Путин должен будет объявить об этом стаду, как об очередной победе над фашизмом.
А заодно и о победе над логикой и здравым смыслом, наконец-то одержанной в одной, отдельно взятой стране.
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06.05.2022 20:48 Ответить
Ось так
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06.05.2022 20:50 Ответить
И вишенкой на торте - принятие резолюции Адама Кинзингера - американского конгрессмена, бывшего пилота ВВС США.
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06.05.2022 20:55 Ответить
Как отмечают комментаторы юридически программа ленд-лиза США включает в себя поставку Украине всего. Вообще всего... «Абрамсы», «Брэдли», «Кугуары», «Пэтриоты», «Томагавки», «Рапторы», F-16, F-35, роботизированные платформы, дроны, САУ, умные снаряды и авиабомбы. В общем все...!
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06.05.2022 20:57 Ответить
Ну так десь випробування в реальних умовах і висококласними, мотивованими спецами провести потрібно...
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06.05.2022 21:09 Ответить
Господин Байден символично выбрал именно 9 Мая. Да это напоминает борьбу с фашизмом. Теперь этот день стал еще актуальнее. Респект друзьям УКРАИНЫ.
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06.05.2022 21:11 Ответить
Троллінг 100 рівня 😂
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06.05.2022 21:12 Ответить
Тонкий троллинг ))))
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06.05.2022 21:20 Ответить
каждый миг убивают людей, может уже поторопятся и будут принимать все мгновенно???
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06.05.2022 21:35 Ответить
если принять конспирологическую версию того, что Запад в лице США и Британии взял курс на формирование Конфедерации восточноевропейских стран (Польша, Украина, Литва, Словакия и несколько других, включая Беларусь), то события в нашем регионе, начиная с последних президентских выборов в Беларуси, приобретают более рельефный смысл
становится также понятной вялая реакция Старой Европы ( Германия, Франция, Австрия, Италия) на события, ведь Междуморье бросит вызов всему нынешнему устройству Евросоюза и восстановит влияние англосаксов на европейские дела
в проигрыше останется и РФ, отодвигаемая на уральские задворки
показательно, что этот план озвучил лидер Польши ( "локомотива" Междуморья) в момент, когда исход российско-украинской войны стал ясен
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06.05.2022 21:54 Ответить
Я конечно рад, но о ленд-лизе уже как месяц слышу
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06.05.2022 22:10 Ответить
Довго дід чухається. Конгрес проголосував 28 квітня, а Байден тільки збирається підписати 9 травня. Якщо і зброю так будуть спішити давати, то прийдеться Джо просити путіна щоб почекав бомбити наші міста.
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06.05.2022 22:34 Ответить
No need to be blind. As they delay the "signature" they prove they are interested in having this war for a long time!
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07.05.2022 01:37 Ответить
Подпись Байдена это просто ритуал так как все что нужно из оружия уже готовится и отправляется
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07.05.2022 01:47 Ответить
Тягне дід ріпку потягне, а витягнути не може. Як жеж важко Байдену даються ці кроки. В плані було ж геть зовсім інше.
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07.05.2022 09:27 Ответить
Байдену респект!
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07.05.2022 10:09 Ответить
воздушный мост из США в Жешув действует с полным напряжением, поэтому не торопите наших американских союзников - они и так пашут без выходных
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07.05.2022 11:50 Ответить
 
 