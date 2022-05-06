Байден подпишет закон о ленд-лизе 9 мая, - СМИ

Президент США Джо Байден может подписать законопроект о ленд-лизе для Украины 9 мая.

Об этом сообщил журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш, информирует Цензор.НЕТ.

"Представитель Белого дома Джен Псаки: Джо Байден планирует подписать законопроект о ленд-лизе для Украины в понедельник, 9 мая",- говорится в сообщении.

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