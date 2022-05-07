Не треба Росії заважати робити собі "залізну завісу", - Зеленський

Якщо Росія робить залізну завісу, як раніше це робив СРСР, то не варто їй заважати. Завісу знімуть інші покоління РФ, коли отримають від неї наслідки.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час відеозустрічі в Королівському інституті міжнародних справ Chatham House, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо санкцій у цілому. Я так вважаю, якщо залізна завіса, яку сама зробила Росія і робить крок за кроком, як це зробив радянський союз, то не треба їм заважати, нехай вони роблять цю залізну завісу. Вони її знімуть - зніме інше покоління їхньої держави, коли вони отримають наслідки від цієї завіси, яку вони самі своїми кривавими кроками та інформаційною політикою створили", - наголосив він.

За словами Зеленського, якщо це залізна завіса, то не може бути будь-яких експортно-імпортних відносин, поки РФ вдається до шантажу – це стосується і ядерного шантажу, і шантажу щодо застосування хімзброї, і шантажу щодо захоплення інших держав.

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