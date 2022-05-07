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Новини Війна
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Не треба Росії заважати робити собі "залізну завісу", - Зеленський

рф

Якщо Росія робить залізну завісу, як раніше це робив СРСР, то не варто їй заважати. Завісу знімуть інші покоління РФ, коли отримають від неї наслідки.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час відеозустрічі в Королівському інституті міжнародних справ Chatham House, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо санкцій у цілому. Я так вважаю, якщо залізна завіса, яку сама зробила Росія і робить крок за кроком, як це зробив радянський союз, то не треба їм заважати, нехай вони роблять цю залізну завісу. Вони її знімуть - зніме інше покоління їхньої держави, коли вони отримають наслідки від цієї завіси, яку вони самі своїми кривавими кроками та інформаційною політикою створили", - наголосив він.

За словами Зеленського, якщо це залізна завіса, то не може бути будь-яких експортно-імпортних відносин, поки РФ вдається до шантажу – це стосується і ядерного шантажу, і шантажу щодо застосування хімзброї, і шантажу щодо захоплення інших держав.

Читайте: До порятунку військових з "Азовсталі" залучено впливових посередників, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24332) росія (66021)


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Топ коментарі
+16
Вибачте, а писати про те, як пан Зеленський призначив очільником військової адміністрації Гостомеля негідника, котрий входив до осередку забороненої в Україні партії "РуZZкий блок", вже на часі, чи ще поки не на часі?
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07.05.2022 00:25 Відповісти
+6
Після Оману,потрібно було прибирати це лайно, зараз вже пізно
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07.05.2022 00:57 Відповісти
+1
ну тут он прав...токо где конкурс на высокий и толстый забор по периметру?
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07.05.2022 00:24 Відповісти
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ну тут он прав...токо где конкурс на высокий и толстый забор по периметру?
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07.05.2022 00:24 Відповісти
Польша будет достраивать еще 180 км забора с Белоруссией. Это будет стоить 394 миллиона $. У нас протяженность сухопутной границы с кацапами 3060 км, соответственно 6,7 миллиарда $. Хотите второе "Велике будівництво"?
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07.05.2022 00:32 Відповісти
да!и чтобы западные компании
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07.05.2022 02:39 Відповісти
Вибачте, а писати про те, як пан Зеленський призначив очільником військової адміністрації Гостомеля негідника, котрий входив до осередку забороненої в Україні партії "РуZZкий блок", вже на часі, чи ще поки не на часі?
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07.05.2022 00:25 Відповісти
Після Оману,потрібно було прибирати це лайно, зараз вже пізно
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07.05.2022 00:57 Відповісти
лайно треба було прибирати в головах ще сім років тому... а тоді ще у кожному генделику показували гастролі кварталу у Горлівці, а за вимогу переключити це лайно можно було легко вигрібти трєндюлей від постійних клієнтів забігайлівки під одобрітєльні оплески персоналу...
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07.05.2022 12:32 Відповісти
- дорогой, где мои новіе трусики от версаче?
- не било. только тульские и рязанские. ті в таких не ходишь.
- секса не будет.
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07.05.2022 00:26 Відповісти
К чему этот пафос, кому не треба? Он хочет сказать что то конкретное или просто так ********, с каких пор он стал философским гением? Много ни о чем.
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07.05.2022 00:38 Відповісти
Ви про що?
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07.05.2022 00:45 Відповісти
Если 9 на Московии введут военное положение, то кацапские мужики не смогут покидать пределы рашки.
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07.05.2022 06:54 Відповісти
Путін давно готувався до залізної завіси, відключити YouTube, відключити Facebook і Twitter, відключити інтернет, ввести свій Runet, зачинити залізну завісу і нехай варяться там у своїй багнюці ще років сто.
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07.05.2022 10:24 Відповісти
 
 