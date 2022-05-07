Допомагаючи Україні, ми також захищаємо нашу демократію та нашу свободу, - Шольц

Брутальна агресія Путіна спрямована не лише на Україну, а суперечить ідеї мирної співпраці, руйнує Росію і створює "нову реальність" у Європі та світі.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ненависть Путіна до вільної України більша, ніж його зацікавленість в економічному та соціальному розвитку власної країни. Його імперіалістична та реваншистська ідеологія російської могутності й величі означає для нього більше, ніж добробут власного народу. Таким чином, брутальна агресія Путіна спрямована не лише на Україну, де російська армія завдає неймовірних страждань і руйнувань, а й спрямована проти будь-якого економічного розуму; це суперечить ідеї мирної співпраці на благо всіх та інтересам російського народу. Таким чином, президент Путін створив радикально нову реальність у Європі та в усьому світі", - наголосив він.

Канцлер знову повторив свою тезу про те, що росія не повинна виграти загарбницьку війну проти України, оскільки йдеться про майбутнє будь-якого заснованого на правилах світового порядку.

Тому, зазначив він, Німеччина разом із союзниками та партнерами надає Україні всіляку підтримку, зокрема постачає зброю, необхідну для ефективного захисту.

"Разом з усіма нашими друзями та союзниками ми рішуче виступаємо проти реваншистської, імперської та експансивної ідеологій – сьогодні, завтра і в майбутньому. Допомагаючи Україні захищати її демократію та свободу, ми також захищаємо нашу демократію та нашу свободу", - підсумував канцлер ФРН.

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