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Новини Війна
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Допомагаючи Україні, ми також захищаємо нашу демократію та нашу свободу, - Шольц

шольц

Брутальна агресія Путіна спрямована не лише на Україну, а суперечить ідеї мирної співпраці, руйнує Росію і створює "нову реальність" у Європі та світі.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ненависть Путіна до вільної України більша, ніж його зацікавленість в економічному та соціальному розвитку власної країни. Його імперіалістична та реваншистська ідеологія російської могутності й величі означає для нього більше, ніж добробут власного народу. Таким чином, брутальна агресія Путіна спрямована не лише на Україну, де російська армія завдає неймовірних страждань і руйнувань, а й спрямована проти будь-якого економічного розуму; це суперечить ідеї мирної співпраці на благо всіх та інтересам російського народу. Таким чином, президент Путін створив радикально нову реальність у Європі та в усьому світі", - наголосив він.

Канцлер знову повторив свою тезу про те, що росія не повинна виграти загарбницьку війну проти України, оскільки йдеться про майбутнє будь-якого заснованого на правилах світового порядку.

Тому, зазначив він, Німеччина разом із союзниками та партнерами надає Україні всіляку підтримку, зокрема постачає зброю, необхідну для ефективного захисту.

"Разом з усіма нашими друзями та союзниками ми рішуче виступаємо проти реваншистської, імперської та експансивної ідеологій – сьогодні, завтра і в майбутньому. Допомагаючи Україні захищати її демократію та свободу, ми також захищаємо нашу демократію та нашу свободу", - підсумував канцлер ФРН.

Читайте: Зеленський запропонував Шольцу і Штайнмаєру приїхати до Києва 9 травня

Автор: 

росія (66021) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+2
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07.05.2022 01:19 Відповісти
+2
как фуевато ты её защищаешь
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07.05.2022 01:31 Відповісти
+1
а як саме Німечинна допомогла?
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07.05.2022 02:08 Відповісти
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07.05.2022 01:19 Відповісти
как фуевато ты её защищаешь
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07.05.2022 01:31 Відповісти
а як саме Німечинна допомогла?
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07.05.2022 02:08 Відповісти
Нумо ще трішечки і... "Щееее не вмееерла Украаааїни ні славаааа ні воооляяя"...
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07.05.2022 02:11 Відповісти
дайте йому селедки і пива
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07.05.2022 03:43 Відповісти
А на 9 травня приїхати в Україну сцикотно ?
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07.05.2022 04:42 Відповісти
Цирк ?
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07.05.2022 08:46 Відповісти
Спасибо позиции Германии, вон скоко рашистских троллей на ветку залезло, пытаясь скомпрометировать Германию. Пригожинские-в стойло! Германия будет призводить для Украины САУ 2000! Как бы вы не бесновались.
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07.05.2022 09:29 Відповісти
"Это пощечина Украине и украинскому народу", - посол Украины о запрете украинской символики на мероприятиях 8-9 мая в Берлине Источник:
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07.05.2022 10:34 Відповісти
тогда и сайт цензор тролль выходит
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07.05.2022 10:36 Відповісти
Выходит и заходит,тролль. Тебе же указали-в стойло!
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07.05.2022 14:54 Відповісти
 
 