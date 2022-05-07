Помогая Украине, мы также защищаем нашу демократию и свободу, - Шольц
Брутальная агрессия Путина направлена не только на Украину, но и противоречит идее мирного сотрудничества, разрушает Россию и создает "новую реальность" в Европе и мире.
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Ненависть путина к свободной Украине больше, чем его заинтересованность в экономическом и социальном развитии собственной страны. Таким образом, брутальная агрессия путина направлена не только на Украину, где российская армия причиняет невероятные страдания и разрушения, но и направлена против любого экономического разума; это противоречит идее мирного сотрудничества во благо всех и интересам русского народа", – заявил Шольц.
Он подчеркнул, что в этой новой реальности нужно уметь действовать, утвердиться в ней в будущем.
Канцлер снова повторил свой тезис о том, что россия не должна выиграть захватническую войну против Украины, поскольку речь идет о будущем любого основанного на правилах мирового порядка.
Поэтому, подчеркнул он, Германия вместе с союзниками и партнерами оказывает Украине всяческую поддержку, в частности, поставляет оружие, необходимое для эффективной защиты.
"Вместе со всеми нашими друзьями и союзниками мы решительно выступаем против реваншистской, имперской и экспансивной идеологии – сегодня, завтра и в будущем. Помогая Украине защищать ее демократию и свободу, мы также защищаем нашу демократию и свободу", - заявил Шольц.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль