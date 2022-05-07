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Новости Война
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Помогая Украине, мы также защищаем нашу демократию и свободу, - Шольц

шольц

Брутальная агрессия Путина направлена не только на Украину, но и противоречит идее мирного сотрудничества, разрушает Россию и создает "новую реальность" в Европе и мире.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ненависть путина к свободной Украине больше, чем его заинтересованность в экономическом и социальном развитии собственной страны. Таким образом, брутальная агрессия путина направлена ​​не только на Украину, где российская армия причиняет невероятные страдания и разрушения, но и направлена ​​против любого экономического разума; это противоречит идее мирного сотрудничества во благо всех и интересам русского народа", – заявил Шольц.

Он подчеркнул, что в этой новой реальности нужно уметь действовать, утвердиться в ней в будущем.

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Канцлер снова повторил свой тезис о том, что россия не должна выиграть захватническую войну против Украины, поскольку речь идет о будущем любого основанного на правилах мирового порядка.

Поэтому, подчеркнул он, Германия вместе с союзниками и партнерами оказывает Украине всяческую поддержку, в частности, поставляет оружие, необходимое для эффективной защиты.

"Вместе со всеми нашими друзьями и союзниками мы решительно выступаем против реваншистской, имперской и экспансивной идеологии – сегодня, завтра и в будущем. Помогая Украине защищать ее демократию и свободу, мы также защищаем нашу демократию и свободу", - заявил Шольц.

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Автор: 

россия (96139) Шольц Олаф (912)


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Топ комментарии
+2
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07.05.2022 01:19 Ответить
+2
как фуевато ты её защищаешь
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07.05.2022 01:31 Ответить
+1
а як саме Німечинна допомогла?
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07.05.2022 02:08 Ответить
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07.05.2022 01:19 Ответить
как фуевато ты её защищаешь
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07.05.2022 01:31 Ответить
а як саме Німечинна допомогла?
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07.05.2022 02:08 Ответить
Нумо ще трішечки і... "Щееее не вмееерла Украаааїни ні славаааа ні воооляяя"...
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07.05.2022 02:11 Ответить
дайте йому селедки і пива
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07.05.2022 03:43 Ответить
А на 9 травня приїхати в Україну сцикотно ?
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07.05.2022 04:42 Ответить
Цирк ?
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07.05.2022 08:46 Ответить
Спасибо позиции Германии, вон скоко рашистских троллей на ветку залезло, пытаясь скомпрометировать Германию. Пригожинские-в стойло! Германия будет призводить для Украины САУ 2000! Как бы вы не бесновались.
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07.05.2022 09:29 Ответить
"Это пощечина Украине и украинскому народу", - посол Украины о запрете украинской символики на мероприятиях 8-9 мая в Берлине Источник:
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07.05.2022 10:34 Ответить
тогда и сайт цензор тролль выходит
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07.05.2022 10:36 Ответить
Выходит и заходит,тролль. Тебе же указали-в стойло!
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07.05.2022 14:54 Ответить
 
 