Війська РФ підірвали три автомобільні мости на Харківщині, - Генштаб ЗСУ

Російська армія знищила три автомобільні мости в Харківській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"У районі населених пунктів Циркуни та Руські Тишки окупантами здійснено підрив трьох автомобільних мостів з метою уповільнення контрнаступальних дій підрозділів Сил оборони", - йдеться в повідомленні Генштабу.

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