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Війська РФ підірвали три автомобільні мости на Харківщині, - Генштаб ЗСУ
Російська армія знищила три автомобільні мости в Харківській області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
"У районі населених пунктів Циркуни та Руські Тишки окупантами здійснено підрив трьох автомобільних мостів з метою уповільнення контрнаступальних дій підрозділів Сил оборони", - йдеться в повідомленні Генштабу.
Топ коментарі
+28 Amber
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Будьте ви прокляті , москалі обдовбані 😠
Така я вот херня малята,если сила противника превосходит в 15 раз,детонация взрывчатого вещества невозможна
Данілов говорив "ми все контролюємо". Ми, це ж мабуть і його шеф, і Комітет з питань розвідки, і ОПа.
Зараз Данілов на свободі, не відсторонений, дає інтервью направо і наліво, але жодний журналіст не запитав у нього за мости. Тіпа "не на часі"...
https://twitter.com/UAWeapons/status/1522555742938664960?cxt=HHwWgMC4ibSYmqEqAAAA https://twitter.com/UAWeapons/status/15 ... SYmqEqAAAA
млять, ну як так можна...😡
Не заморочуйся. На війні завжди будуть втрати. У т.ч. - і з нашої сторони. По іншому не буває...
P.s/ Але хто їм це дасть ))
Так, ми могли бути готові набагато краще, і я в данному випадку як і всі громадяни маємо багато запитань з цього приводу до діючої влади, але це потім ...
Тоді б Херсон не був окупований.
Літак - то вже "мертвому припарка".
Такі споруди фронтовою авіацією дуже важко зруйнувати.