Сьогодні з Покровська вирушить евакуаційний потяг до Львова, - "Укрзалізниця"
7 травня евакуаційний поїзд вирушить із Покровська Луганської області до Львова.
Про це повідомили в "Укрзалізниці", передає Цензор.НЕТ.
Для евакуації жителів Луганщини і Донеччини о 16:30 на станцію у Покровську буде подано евакуаційний безкоштовний поїзд.
16:30 – 234/233 Покровськ – Дніпро – Львів.
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Anthony #517919
показати весь коментар07.05.2022 10:02 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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