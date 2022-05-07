Сьогодні з Покровська вирушить евакуаційний потяг до Львова, - "Укрзалізниця"

7 травня евакуаційний поїзд вирушить із Покровська Луганської області до Львова.

Про це повідомили в "Укрзалізниці", передає Цензор.НЕТ.

Для евакуації жителів Луганщини і Донеччини о 16:30 на станцію у Покровську буде подано евакуаційний безкоштовний поїзд.

16:30 – 234/233 Покровськ – Дніпро – Львів.

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