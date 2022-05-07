УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9368 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 132 1

Сьогодні з Покровська вирушить евакуаційний потяг до Львова, - "Укрзалізниця"

уз

7 травня евакуаційний поїзд вирушить із Покровська Луганської області до Львова.

Про це повідомили в "Укрзалізниці", передає Цензор.НЕТ.

Для евакуації жителів Луганщини і Донеччини о 16:30 на станцію у Покровську буде подано евакуаційний безкоштовний поїзд.

16:30 – 234/233 Покровськ – Дніпро – Львів.

Також читайте: Понад 15 тис. цивільних залишаються в Сєверодонецьку, охочих виїхати майже немає, незважаючи на хаотичні обстріли міста окупантами, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Автор: 

потяг (1982) Укрзалізниця (6900) евакуація (2342) Луганська область (4892)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Покровськ - це Донецька область
показати весь коментар
07.05.2022 10:02 Відповісти
 
 