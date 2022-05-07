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Сегодня из Покровска отправится эвакуационный поезд во Львов, - "Укрзализныця"

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7 мая эвакуационный поезд отправится из Покровска во Львов.

Об этом сообщили в "Укрзализныце", передает Цензор.НЕТ.

Для эвакуации жителей Луганщины и Донбасса в 16:30 на станцию в Покровске будет подан бесплатный эвакуационный поезд.

16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов.

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поезд (1030) Укрзализныця (2761) эвакуация (2102) Луганская область (6510)


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Покровськ - це Донецька область
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07.05.2022 10:02 Ответить
 
 