Сегодня из Покровска отправится эвакуационный поезд во Львов, - "Укрзализныця"
7 мая эвакуационный поезд отправится из Покровска во Львов.
Об этом сообщили в "Укрзализныце", передает Цензор.НЕТ.
Для эвакуации жителей Луганщины и Донбасса в 16:30 на станцию в Покровске будет подан бесплатный эвакуационный поезд.
16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов.
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Anthony #517919
показать весь комментарий07.05.2022 10:02 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
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