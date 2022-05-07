Кіберфахівці виявили масову розсилку електронних листів із тематикою "хімічної атаки", - Держспецзв’язок

Кіберзлочинці масово розсилають небезпечні листи, "лякаючи" хімічною атакою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Telegram-каналі Держспецзв’язку із посиланням на урядову команду реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA.

"Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, виявила факт масового розповсюдження електронних листів із тематикою "хімічної атаки", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що листи містять посилання на документ, відкриття якого призведе до ураження комп'ютера шкідливою програмою JesterStealer. Фахівці CERT-UA зауважують, що завантаження файлів здійснюється зі скомпрометованих вебресурсів.

"Програма JesterStealer забезпечує викрадення автентифікаційних та інших даних з інтернет-браузерів, MAIL/FTP/VPN-клієнтів, криптовалютних гаманців, менеджерів паролів, месенджерів, ігрових програм тощо. Викрадені дані передаються зловмиснику в Telegram. Після завершення роботи програма видаляється", – додали в пресслужбі.

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