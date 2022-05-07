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Кіберфахівці виявили масову розсилку електронних листів із тематикою "хімічної атаки", - Держспецзв’язок

хакер,кибератака

Кіберзлочинці масово розсилають небезпечні листи, "лякаючи" хімічною атакою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Telegram-каналі Держспецзв’язку із посиланням на урядову команду реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA.

"Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, виявила факт масового розповсюдження електронних листів із тематикою "хімічної атаки", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що листи містять посилання на документ, відкриття якого призведе до ураження комп'ютера шкідливою програмою JesterStealer. Фахівці CERT-UA зауважують, що завантаження файлів здійснюється зі скомпрометованих вебресурсів.

"Програма JesterStealer забезпечує викрадення автентифікаційних та інших даних з інтернет-браузерів, MAIL/FTP/VPN-клієнтів, криптовалютних гаманців, менеджерів паролів, месенджерів, ігрових програм тощо. Викрадені дані передаються зловмиснику в Telegram. Після завершення роботи програма видаляється", – додали в пресслужбі.

Також читайте: Хакерські атаки РФ спрямовані передусім на логістику, транспорт та енергетику, - голова Держспецзв'язку Щиголь

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вірус (820) електронна пошта (14) Держспецзв’язок (359)


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Це тіпа, кацапи нажеруться своїз просрочених сухпайків, повернуться дупами до наших позицій і дадуть залп? Вони лише на таку хімічну атаку спроможні...
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07.05.2022 13:16 Відповісти
Зовсім не смішно, бо в лікарнях Дніпра було декілька воїнів з отруєнням невідомою речовиною(ізюмський та донецький напрямки) Чому керівництво ( військове чи військово-цивільне) не зробило з цих випадків такий же галас, як з використання хім.зброї в Маріуполі - я не знаю.
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07.05.2022 13:53 Відповісти
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07.05.2022 13:44 Відповісти
 
 